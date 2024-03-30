Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne zaman sel, afet olsa bu beyefendi bir defa İstanbul'da değil. Nerede kayakta nerede istirahatte aşacağı iş değil.' - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne zaman sel, afet olsa bu beyefendi bir defa İstanbul'da değil. Nerede kayakta nerede istirahatte aşacağı iş değil.'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladığı programda CHP'de demokrasi açığının kapatılmasına yönelik öneriye cevap verdi. Ayrıca, İstanbul'da yapılan projeleri ve mevcut İBB yönetimini eleştirdi. Erdoğan, gençlere sandığa gitmeleri ve bu adama bir daha İstanbul'u vermemeleri tavsiyesinde bulundu.

30.03.2024 17:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne zaman sel, afet olsa bu beyefendi bir defa İstanbul'da değil. Nerede kayakta nerede istirahatte aşacağı iş değil."

" 6'lı masayı millet cezalandırdı. 6'lı masada olanlardan parlementoda olan var mı ? Yok"

İSTANBUL - Gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de demokrasi açığının kapatılmasına yönelik önerisinin sorulmasına, "Benim tavsiyem, Pazar günü bunları bir daha dönmemek üzere sandığa gömmek. Şimdi bu salon, hepsi oy kullanacak. Dolayısıyla buradaki genç kardeşlerim bunları bir daha dönmemek üzere eğer sandığa gömerse zaten Bay Bay Kemal, tekrar dönmek istiyor, belki onun yolu da açılır" şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul programında gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'a geldiğinizde özellikle gitmek istediğiniz bir yer var mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da eserlerimizle zaten dinleniyoruz. Burada sık sık programlarımız oluyor. Bunlardan biri Kongre Merkezi, bir de Atatürk Kültür Merkezi var. Atatürk Kültür Merkezi için de maalesef bu malum camia solaklar, dediler ki burayı yapamayacaklar. Biz Atatürk Kültür Merkezi'ni geçmişinden çok daha iyisini, güzelini yaptık. Orada bütün eserler sergileniyor. Onları izlemek için biz de programlara katılıyoruz. İstanbul'un ayrıca Murat Kurum kardeşimizin bakanlığı döneminde yapmış olduğu eserler var. Millet bahçeleri. Şimdi Ekrem efendi bu millet bahçelerini bilmez. Atatürk Havalimanının içinde Millet Bahçesi'ne başlandı. Onu mahkemeye götürdü. Oranın yapım sürecini durdurdu. Allah'ın izniyle biz orayı seçim sonrası yoluna koyacağız. Bir de Kızkulesi var. Orayı da restore ettik. Orası da hizmete girecek. İstanbul o kadar değişimden geçti ki bütün bu değişim süreci içerisinde yenilenen İstanbul'da bu yenilenme harekatıyla beraber o yenilenen yerlerde oraların son hali nedir buna baktık ve son haliyle oraları gezip gördük. Şimdi üstümüzde bizim Muhsin Ertuğrul var. Muhsin Ertuğrul, ufacık bir yerdi. Burayı yaparken biz orayı da yaptık. Onun için ne gösteriler yaptılar ama biz onların gösterilerine bakmadık, orayı yaptık, bitirdik ve tekrar tiyatro severlerin hizmetine sunduk" şeklinde cevap verdi.

"Bizim bıraktığımız İstanbul aynen durmuyor"

Mevcut İBB yönetimini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayasofya'nın şimdi son halini görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Tabii bir taraftan da Sultanahmet bir başka güzel oldu. Süleymaniye öyle, Fatih'imiz öyle. Buraları gezmeden, görmeden olmaz. Dolayısıyla buralarda aynı şekilde gezerek, görerek son durumları nedir bunu da görüyoruz ve İstanbul'da tabii bizim bıraktığımız İstanbul aynen durmuyor. Çünkü bu zat İstanbul'a bir şey katmadı ki, verdiği bir şey yok. Sen bir İstanbullu olarak böyle bir şeyi gördün mü İstanbul'da? Biz CHP'yi çöp, çukur, çamur olarak tanımladık. Şu an yine aynı. Bakıyorsunuz, şöyle bir asfalt dök ya. Yok, her tarafı çukur. İnşallah pazar günü devran değişecek, İstanbullu bir 5 yıl daha bu adama İstanbul'u vermez. Şimdi biz yeniden İstanbul diyoruz ve inşallah İstanbul'u gerçek sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

"Bay Bay Kemal, tekrar dönmek istiyor, belki onun yolu da açılır"

"CHP'de demokrasi açığının kapatılmasına yönelik öneriniz var mı ?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde yanıtladı:

"Benim tavsiyem, Pazar günü bunları bir daha dönmemek üzere sandığa gömmek. Şimdi bu salon, hepsi oy kullanacak. Dolayısıyla buradaki genç kardeşlerim bunları bir daha dönmemek üzere eğer sandığa gömerse zaten Bay Bay Kemal, tekrar dönmek istiyor, belki onun yolu da açılır. Vatandaşlarımın benim İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bunlara bir daha yol vermeyeceğine inanıyorum. "

"Seçim kampanyasında diğer genel başkanların hiçbirisi benim kadar ülkeyi dolaşmadı"

Gençleri çok sevdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben gençleri çok seviyorum, hala gencim ve gençlere olan bu ilgim, alakam, sevdam gençlerle olan aramızdaki muhabbet, bizi güçlü kılıyor. Şu anda şu seçim kampanyasında diğer genel başkanların hiçbirisi benim kadar ülkeyi dolaşmadı. Hepsi yan gelip yatıyor. Biz ise çalışıyoruz. İşimiz var, nedir? Yerel seçimler. İnşallah bu yerel seçimlerden de Türkiye genelinde inşallah en büyük oyu biz toplayacağız. Ama benim derdim, İstanbul, Ankara, İzmir. Bunu halledersek, bunun tadına doyum olmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne zaman sel, afet olsa bu beyefendi bir defa İstanbul'da değil. Nerede kayakta nerede istirahatte aşacağı iş değil.' - Son Dakika

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