Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel affa ilişkin, "Bunların hepsi oy saikiyle yapılan şeylerdir. Yani 'Biz gelirsek işte bunları serbest bırakacağız, onun için oylar bize.' Bunu karşımızdaki şahıs kaç kere Meclis kürsüsünden haykırdı, söyledi. Ama biz hukuk devletinin içerisinde bunu oya tahvil etmek için bu tür vaatlerde bulunamayız. Bu hukuk devletinin ahlaki anlayışına uygun değildir." dedi.

Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un fabrikasının olmadığı iddiasına ilişkin soru üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile fabrikayı gezme teklifinde bulunduğunu, fakat Kılıçdaroğlu'nun fabrikaya gelmediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile gezerse bu teklifi kabul edebileceğini söylediğini aktaran Erdoğan, bu beyanın özel bir nedeni olup olmadığının sorulması üzerine, "Teknoloji Bakanı Varank benim adım orada olacak. Bu tabii onu rahatsız ediyor. Fabrikanın yerini bilmiyor. Üretime inanmıyor. Kime satacaksınız? Nasıl satacaksınız? Millet sırada, şu anda herkes sırada." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kemal Bey'e de bir tane Togg hediye etmeyi düşündünüz mü?" sorusu üzerine, ödemesini yaparsa Kılıçdaroğlu'nun da bu araçtan alabileceğini söyledi.

"Togg için faizsiz özel bir kredi olabilir mi?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Öncelikle kamu bankalarımız niye var? Elbette Togg ile kampanya yapma noktasında kamu bankaları için bu iyi bir fırsat olacaktır. Buradan kendilerine çağrıda bulunuyorum, gerekirse tabii kendileriyle de bir ortak toplantı yapıp böyle bir zemini oluşturmaları hususunda inşallah bu adımı atmayı ben de düşünüyorum. Nasıl konutta böyle bir imkan hazırladıysalar, otomobilde de özellikle Togg'a yönelik böyle bir adım atılabilir. Tabii şu anda benim bütün endişem Togg'un araç yetiştirme noktasındaki durumu ne olur? Talep çok fazla. Ama bütün bunlara rağmen, şu anda Togg'un tüm yönetimiyle başta Sanayi ve Teknoloji Bakanım olmak üzere kendileriyle görüşmeleri yapıp, ondan sonra kamu bankalarımızı süratle bir araya getirip, çünkü önümüzdeki 7 yılda bir milyon Togg inşallah yollarda olacak. Bu ne demektir? Yani yollarda inşallah Togg'u görmek bize ayrı bir zevk verecek. Tabii bunları bir de tekamül ettirmek, yani şu anda tabii bu akıllı araç. Bunun yanında güçlü bir motora da sahip. Kendileriyle doğrusu şunu da konuşmak istiyorum, o da şu, acaba Togg'un zırhlısını da yapabilir misiniz? Makam araçları için olabilir, iş adamları için olabilir. Yani bu bir taleptir. Mesela BMW'nin ilk zamanlar böyle bir durumu yoktu ama daha sonra BMW bu zırhlıyı da yaptı. Zırhlıda en iyileri olan şu anda Mercedes. O da sürekli olarak onu geliştirmenin, tekamül ettirmenin gayreti içerisinde. Bakıyorsunuz mesela Maybach önce farklı çıktı, daha sonra Maybach bu zırhlı da bile yeni yeni geliştirmelerle yeni yeni adımlar attı. Şimdi Togg için de buna benzer bazı adımların atılmaması mümkün değil. Şimdi buradan tabii Gürcan Bey'e seslenmiş oluyoruz, bunun da çalışmasını mesai arkadaşlarıyla yapacaktır diye düşünüyorum."

"Bu seçimlerin tamamında mağlup oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizce bu seçim kritik bir seçim mi? Bu seçimi diğerlerinden ayıran ve kritik yapan fark nedir?" sorusu üzerine, parti olarak 21 yılda girdikleri 15 seçimin hepsini kritik ve önemli gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı seçiminde karşısında bulunan Kılıçdaroğlu'nun bu seçimlerin tamamında mağlup olduğunu, tüm bu yenilgilere rağmen doymayıp yine devam ettiğini belirten Erdoğan, bu yenilgilerin bazılarını çizgiye getirmediğini gördüklerini aktardı.

"Şimdi 14 Mayıs seçimleri, bizim Türkiye Yüzyılı vizyonumuza ulaşmamız için hayati önemde. Bizim şu anda rakiplerimizden kaynaklanan bir şey yok, yani önemi oradan gelmiyor, önemi Türkiye Yüzyılı'ndan geliyor." diyen Erdoğan, Türkiye'nin son 21 yılda elde ettiği kazanımları, yapılan dev eserleri, getirilen hizmetleri heba etmek, yok etmek isteyen bir güruh bulunduğunu belirtti. Erdoğan, "Kim bu? Bu muhalefet. Hiçbir ideali, vizyonu, hedefi olmayan bu güruhun tek vaadi Türkiye vizyonumuzu hayata geçirmemize engel olmak. Önümüzdeki seçimin farkı ve önemi işte buradan geliyor. İnanıyorum ki vatandaşlarımız da bu seçimlerin önemini kavradı." diye konuştu.

Muhalefetin şehir hastanelerine yönelik beyanlarını da eleştiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne diyorlar, işte hastanelerimizle, şehir hastanelerimizle ilgili 'Kimse gelip de bunlara talip olmasın.' Kim diyor bunu? Karşımızdaki aday. Hatta daha da ileri gidiyor, 'Yani bunlar alacaklarını dahi tahsil edemezler.' diyor. Devlette devamlılık esastır. Bu ifadeyi bir cumhurbaşkanı adayı nasıl kullanır? Seversin sevmezsin bu ayrı konu. Ama böyle bir alacağı varsa ihaleye girmiş almış bunu belli bir yere kadar getirmiş, tabii ki bunun ödemesini yapacaksın. Bir ülkenin güvenilirliği nereden gelir? İşte buradan gelir. Güvenilir olması için de Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş. Mehmet geldiyse ne yapacak, Ahmet'in bıraktığı yerden devam edecek. Ama bunlar bakıyorsun, ana muhalefet de yanındaki hanım da 'Biz bunları ödemeyiz.' diyor. Diyemezsin bunu. Ben buradan halkıma sesleniyorum, yani devletin devamlılığına leke sürecek, tüm dünyada ülkemizin itibarını zedeleyecek olanlara fırsat vermeyeceğinize inanıyorum."

"Hukuk devletinin ahlaki anlayışına uygun değil"

Erdoğan, seçimin kritik olmasının nedenlerinden birinin, milli güvenlik olup olmadığının sorulması üzerine, "Milli güvenlik noktasında dediklerinize katılıyorum. Çünkü ne diyorlar, terörist başını bırakacaklarmış, Selo'yu bırakacaklarmış. Bu ülke bir hukuk devleti. FETÖ'nün içerideki uzantılarını bırakacaklarmış, KHK'dan suçları olanlar bırakılacakmış. Bu hukuk devletinin hukukiliği nerede? Bunu nasıl diyebilirsin?" değerlendirmesinde bulundu.

"Zaten sosyal medyada sürekli bir genel af isteği gündeme getiriliyor." hatırlatması üzerine Erdoğan, "İşte bunların hepsi oy saikiyle yapılan şeylerdir. Yani 'Biz gelirsek işte bunları serbest bırakacağız, onun için oylar bize.' Bunu karşımızdaki şahıs kaç kere Meclis kürsüsünden haykırdı, söyledi. Ama biz hukuk devletinin içerisinde bunu oya tahvil etmek için bu tür vaatlerde bulunamayız. Bu hukuk devletinin ahlaki anlayışına uygun değildir." diye konuştu.

"Siz genel af düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, cumhurbaşkanlığı adaylığını genel af üzerine bina etmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ama bay bay Kemal buralardan ne elde ederim bunun gayreti içerisinde. Ülkeyi terör örgütlerine teslim etmeye gayret ediyorlar. Diyarbakır'da 51 yavrumuzun ölümüne neden olan Selo değil mi? Şimdi bu 51 yavrumuz, bunlar Kürt kardeşlerimiz, evlatlarımız değil miydi? Zaten Selo'nun kendisi aslında Kürt değil, Zaza'dır. Ama ne yapıyor, Kürt evlatlarımızın da ölümü üzerinden kendisine bir rant devşirmeye çalışıyor. Sokağa döktü ve 51 Kürt yavrumuz öldürüldü. Hatta araçla üzerinden çiğneyerek geçtiler. Bütün bu gerçekler ortadayken maalesef şu anda bakıyorsunuz bay bay Kemal de Meral Hanım da diğerleri de bunları dışarı çıkarmak için bu tür vaatlerde bulunuyorlar. Aynı şekilde FETÖ ile ilgili vaatleri de var. Nitekim şu anda listelerine de zaten bu tür isimleri de koydular, koyuyorlar."

(Sürecek)