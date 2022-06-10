Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası'nın açılışında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek yıl 1,5 milyon yabancı hastaya hizmet vererek küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedeflediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Yerleşkesi'nde düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası'nın açılış programında yaptığı konuşmada, sadece hastane binası yapmanın, sağlık personeli istihdam etmenin yetmediğini, bu binaları donatacak, sağlık personelinin işini kolaylaştıracak araç-gereci, sistemleri de kendilerinin geliştirmesi ve üretmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye olarak birinci aşamayı geride bıraktıklarını, artık tüm enerjilerini ve vakitlerini ikinci safhaya verme sürecinde olduklarını anlatan Erdoğan, Yaşam Bilimleri Merkezi'nin bu gayretlerinin bir sembolü olduğunu belirtti. Kendi vatandaşlarının sağlığını korumanın ötesinde, bölgenin ve dünyanın en önemli sağlık hizmetleri merkezi olma hedefleri de bulunduğu aktaran Erdoğan, "Eskiden bizim vatandaşımız teşhis ve tedavi için yurt dışına giderdi. Şimdi dünyanın dört bir yanından aynı amaçla sayıları milyonu bulan insan ülkemize geliyor, milyar dolarlık harcamayı burada yapıyor. Önümüzdeki yıl ise inşallah 1,5 milyon yabancı hastaya hizmet vererek küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz. Hizmet kalitemizi, teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetimizle birleştirdiğimizde kazancımız katlanarak yükselecektir." diye konuştu.

"Türkiye, her alanda geleceğin güvenli limanı ülkelerinin başında yer almaya adaydır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda krizinin dünyayı tehdit ettiği bir dönemde, bu yöndeki üretimin ve teknoloji geliştirme çalışmalarının öneminin de giderek arttığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Gıda sektöründe kendi kendimize yeterli olmanın ötesinde tüm insanlığı besleyecek tüm dünyanın taleplerini karşılayacak bir kapasiteyle yolumuza devam etmek istiyoruz. Küresel krizlerin önümüzdeki dönemde bilhassa da gelişmiş ülkelerde ciddi yalpalamalara yol açacağı açıkça görülmektedir. Türkiye, her alanda geleceğin güvenli limanı ülkelerinin başında yer almaya adaydır. Bu iklimde, yatırımını kendi ülkesine yapan, kendi halkına ve kendi insanına güvenen herkes karlı çıkacaktır. Sürekli kendi ülkesini aşağılayan, kendi milletini küçümseyen, kendi devletini tahkir eden tiplerin sosyal medya propagandaları sadece komplekslerinin üstünü örtmek içindir. Bilimsel başarılarıyla teknoloji geliştirme kabiliyetleriyle üretme becerileriyle varlık göstermeyenlerin, ideolojik saplantılarla ülkemizin gündemini işgal etme, milletimizin zihnini bulandırma gayretleri boşunadır çünkü bu ülkede, çalışmak, üretmek, yenilik yapmak isteyen herkesin önü desteklerle teşviklerle programlarla sonuna kadar açıktır."

Mevlana'nın "Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser" sözünü anımsatan Erdoğan, "Biz geride eser bırakmak isteyen kamil insanlarla yol yürüyoruz. Bu anlayışla firmalarımızı, araştırmacılarımızı, akademi dünyamızı, özellikle de gençlerimizi, tıpkı burada olduğu gibi kendilerine sunduğumuz fırsatları, imkanları, altyapıları değerlendirmeye davet ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası mücadelemize destek veren ve verecek herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptıkları teknoloji üssünün üniversiteye, akademi camiasına, araştırmacılara, firmalara hayırlı olmasını dileyerek burada faaliyet yürütecek araştırmacılara başarılar temenni etti.

Notlar

Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve çok sayıda öğretim görevlisi katıldı.

Tören alanında, Kandilli Bilim ve Teknoloji Binası'nın tanıtım filmi izletildi. Erdoğan'a törendeki konuşmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci tarafından tablo takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası'nın açılış kurdelesi kesimi esnasında, "Böyle güzel bir imkan, böyle güzel bir tesisi bize kazandıran, gerek Bakanlık gerek Rektörlük ve tüm arkadaşlarımıza şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum ve kurdeleyi bu temenniyle kesiyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra Erdoğan, beraberindekiler ve öğretim görevlileriyle binanın açılış kurdelesini kesti. Kurdele ve makaslar hatıra olarak katılımcılarda kaldı.

Açılışın ardından Erdoğan ve katılımcılar, Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası'nı gezdi. Erdoğan, giriş katında bulunan şeref defterini de imzaladı.

Daha sonra Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi (LifeSci) Laboratuvarları'nda "Araştırma Deneyimi"ne geçildi. Hazırlanan örnek numune SEC cihazına konarak cihazın ekranında numunenin sonucu gösterildi.

(Bitti)