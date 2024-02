Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da kura çekim ve konut teslim törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla vermiştir"

"Depremden sonraki Hatay'a geldiğimizde karşılaştığımız tabloyu asla unutmayacağız"

"Türkiye Yüzyılı'nda Hatay'ın da içinde bulunduğu vatanın her karışını, üzerinde güvenle yaşayacağımız bir ülke haline getirmenin mücadelesini veriyoruz"

HATAY - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden sonraki Hatay'a geldiklerinde karşılaştıkları tabloyu asla unutmayacaklarını belirterek, "Hatay'ın halini görüp gözleri yaşarmayanın kalbi kurumuş demektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da depremzedeler için yapılan konutların ilk kura çekim ve anahtar teslim törenine katıldı. Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutu hak sahipleriyle buluşturdu.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine depremde hayatını kaybeden 53 binin üzerindeki vatandaşın her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin 11 il, 124 ilçe, 7 bine yakın köy ve mahallede ağır yıkıma yol açarken, 14 milyon vatandaşın afetten doğrudan etkilendiğini kaydederek, "Öyle ki depremde yıkılan 39 bine yakın binanın 26 bininde arama-kurtarma faaliyeti yürütülmesi gerekmiştir. Ayrıca 200 binden fazla ağır hasarlı bina ile karşılaşılmıştır. Deprem bölgesine 1 milyon çadır gönderilmiş, 215 binin üzerinde konteyner kurulmuş, 349 bin haneye kira yardımı yapılmış, taşınma ve destek ödemelerinde bulunulmuştur. Büyük felaketler ve büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin, gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır. Milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla vermiştir. Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürerek o zor günlerin geride kalmasını temin ettik. Devletimiz tüm imkanlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek olmuş depremzede kardeşlerinin yanına koşmuştur.

Deprem bölgesine 150 bin tır yardım malzemesi gönderilirken, 20 milyon gıda kolisi dağıtıldı. Depremin ardından şehirlerine ailelerine, işlerine sahip çıkarak yerlerinden yurtlarından ayrılmayan vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu afet bize verdiği pek çok dersin yanı sıra devlet-millet dayanışmasının en üst düzeyde olduğunu göstermiştir. Böylesine vefalı, fedakar milletin evladı olmakla iftihar ediyoruz" dedi.

"Hatay'a geldiğimizde karşılaştığımız tabloyu asla unutmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın can kaybı ve yıkılan bina sayısı bakımından depremden en büyük zararı gören şehir olduğunu kaydederek, "Depremden sonraki ikinci gün Hatay'a geldiğimizde karşılaştığımız tabloyu asla unutmayacağız. Hatay'ın yaşadığı yıkım gerçekten çok büyüktü. Büyük felaketin ardından Hatay'ın halini görüp gözleri yaşarmayanın kalbi kurumuş demektir. Önceliğimizi arama kurtarma faaliyetlerine, acil ihtiyaçların karşılanmasına verdik. Hatay'da dağıtılan çadır sayısı 286 bini, konteyner sayısı 57 bini bulurken 38 bin kişiyi de yurtlarda, kamu tesislerinde konuk ettik. 589 konut, 15 bin 589 iş yeri, toplamda 150 bine yakın hak sahibi belirledik. Deprem bölgesi genelindeki hak sahibi ise 390 bin olarak netleşti. Bugün de 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz. Yeni yuvalarının hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Yalan üzerine hiçbir zaman hakikati bine etmedik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası kendilerine yöneltilen eleştirileri de hatırlatarak, "Bu daha başlangıç, depremzede, zarar gören şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımız devam edecek. 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz. Amacımız takip eden dönemde de her ay 15-20 bin konut ve köy evini de hak sahipleri ile buluşturmaktır. Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız. Defne Hastanesi ile ilgili ne dediler? Yok böyle bir şey dediler. Biz bunu yaptık mı, yaptık. Açılışını da bizzat bu kardeşiniz yaptı. Çünkü biz yalan üzerine hiçbir zaman hakikati bina etmedik. Deprem bölgesindeki şehirlerimizde sadece konut ve işleri yapmakla kalmıyoruz. Bu şehirlerimizin meydanlarını, ana caddelerini, tarihi ve kültürel dokularına uygun şekilde yeniden düzenliyoruz. Altyapıyı ayağa kaldırmak için İller Bankamız vasıtasıyla mahalli idarelerimize 56 milyar liralık hibe desteği veriyoruz. Yaşadığımız her felaket, maruz kaldığımız her saldırı bize milli birliğimizin ve devletimizin gücünün önemini hatırlatıyor. Türkiye Yüzyılı'nda Hatay'ın da içinde bulunduğu vatanın her karışını, üzerinde güvenle yaşayacağımız bir ülke haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Sıkıntılarımız, eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Ülkemizin potansiyeli de gücü de bu hedefe ulaşmamıza yeter. Tek ihtiyacımız birlik ve beraberlik içinde çok çalışmaktır" dedi.

"Dünyanın en güçlü 10 ülke arasına dahil etme aşamasındayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en güçlü 10 ülke arasına dahil etme aşamasında olduklarını ifade ederek, "Türkiye özellikle son 21 yıl içerisindeki atılımlarıyla siyasi, askeri ve ekonomik olarak bölgesel ve küresel bir güç olama yolunda önemli mesafeler kat etti. Şimdi bunu tekamül ettirerek ülkemizi her bakımdan dünyanın en güçlü 10 ülke arasına dahil etme aşamasındayız. Hedeflerimize doğru azimle yürürken deprem afeti, terör saldırıları, ekonomik tuzaklar başta olmak üzere önümüzdeki muhtelif tehditleri de birer birer bertaraf etme kararlılığındayız" dedi.

Konuşmasına Alev Alatlı'nın sözleriyle devam eden Erdoğan, "Binlerce yıllık medeniyet davamız Allah'ın izniyle kıyamete kadar sürecektir. Hatay'ımız başta olmak üzere ülkemizde topyekun bu kutlu yolda eliyle, emeğiyle, gerektiğinde canıyla mücadelesine devam edecektir. Ne deprem ne terör, nede sınırlarımızı ve sabrımızı zorlayan alçaklar, ne emperyalistlerin kirli emelleri bizi bu yoldan alıkoyamayacaktır. Çıktığımız bu yolu birlikte yürüyecek hedeflerimize birlikte varacağız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından bazı hak sahibi ailelere anahtarlarını teslim etti.