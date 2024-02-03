Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hükümetimizin gündeminin değişmez ilk maddesi depremzedelerin yeniden inşasıdır

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na yaptığı konuşmada, "Hükümetimizin gündeminin değişmez ilk maddesi 6 Şubat depreminde yıkılan şehirlerimizin yeniden inşası ve ihyasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antakya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümetimizin gündeminin değişmez ilk maddesi 6 Şubat depreminde yıkılan şehirlerimizin yeniden inşası ve ihyasıdır. Temmuz ayında meclisimizde kabul edilen ek bütçede deprem bölgesindeki şehirlerimizde kullanılmak üzere 762 milyar liralık kaynak ayırdık. Bu yıl ki bütçemizde de depremzede illerimizin yeniden ihyası için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik. Depremde en fazla zarar gören Hatay'ımız elbette ayrılan bu kaynaktan hak ettiği payı aldı almaya da devam edecek. Çünkü biz deprem turistleri gibi bölge illerimizi sadece oy sandığı ufukta belirince hatırlayanlardan değiliz. Biz depremzede kardeşlerimizi oy tercihlerine göre ayıran oy rengine göre hizmete ve hürmete layık görenlerden de değiliz. Biz sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca derem mağdurlarını kaldıkları misafir harelerden kapı dışarı eden, yaptığı üç kuruş yardımı insanımızın başına kakan vicdansızlardan hiç değiliz" dedi.

"İşportacı siyaset anlayışı asla ve asla olmaz"

"Millete umut diye pazarlanan nice proje siyasi şahsiyetin, nice proje siyasi oluşumun zamanla yok olup gittiğini gördük. Bunun en son örneği Cumhur İttifakı'nın karşısına dikilen derme çatma yapıydı. Daha düne kadar allanıp pullanarak millete dayatılan, 6'lı masa denilen, siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yeller esiyor" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Cumhur İttifakı ise tüm sabotelere, çelme takma girişimlerine karşı, hamd olsun yoluna güçlenerek devam ediyor. Çünkü biz günlük çıkarlar etrafında değil, ortak değerler etrafında bir araya geldik. Şunu bir kez açık ve net ifade etmek isterim. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçakların ölüm kusan silahlarına karşı milli iradeyi korumak, milletimizin istiklal ve istikbaline sahip çıkmak gayesi ile kurulmuştur. Bizim ittifakımız tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesi etrafında güçlerini birleştirenlerin ittifakıdır. Biz de küçük hesaplar olmaz, biz de kendi çıkarını ülkenin menfaatinin üstünde görme gafleti olmaz, biz de bölücü örgütün güdümünde siyaset yapanlarla demlenmek olmaz, biz de siyasi kariyeri için tüm ilkelerini tezgaha koyan, işportacı siyaset anlayışı asla ve asla olmaz. Bizim için ast olan Türkiye ve Türk milletinin esenliği, huzuru ve bekasıdır. Bizim için ast olan şehirlerimizin hak ettiği hizmetlere kavuşması, her bir vatandaşımızın kendini güvende hissetmesidir" dedi.

"Pamuklara sarıp dört duvar arasına hapsettiler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyaseti millet için değil de kendi ikballeri için yapanların içler acısı hali ortadır. Daha 8 ay öncesine kadar yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor, Halil İbrahim sofrasından bahsediyorlardı. Bugün bakıyorsunuz hepsi de birbirine düşman kesildiler. Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten, ülkeye gerçek demokrasiyi getirmekten söz ediyorlardı. Bugün birbirlerinin seçim afişlerine dahi tahammül edemiyorlar. Daha düne kadar 13. Cumhurbaşkanımız diye adeta pamuklara sardıkları adayı bugün Ankara'da bir ofisin 4 duvar arasına hapsettiler. Aylar boyunca illeri beraber gezmişler, beraber video çekmişler, işin aslını bal gibi bildikleri halde seçim gecesi kazanıyoruz yalanını beraber söylemişlerdi. Sonra ne oldu; yenilginin tüm faturasını bir kişiye kesip el birliği ile kendilerini temize çıkardılar. Meselenin trajik komik yanı Bay Kemal'in gemisini ilk terk edenlerin CHP listelerinden meclise sokarak en büyük iyiliği yaptığı siyasi yankesiciler olmasıdır. Elbette CHP ve eski ortakları arasında ne olup bittiği hangi tartışmaların yaşandığı bizi ilgilendirmez. Biz Cumhur İttifakı olarak dün nerede durduysak bugün aynı yerde dimdik duruyoruz. Biz dün neyi savunuyorsak, bugün aynı değerlerin savunuculuğunu yapıyoruz. Biz Türk siyasetinin böyle bir duruma düşürülmesine üzülüyoruz. Beklentilerine cevap bulmayan muhalif seçmende siyaset kurumuna karşı bir güvensizlik oluşuyor. Bundan en büyük zararı demokrasimiz görüyor. Böyle bir tabloya seyirci kalamayız. Cumhur İttifakı olarak kendilerini muhalif sıfatı ile tanımlayan kardeşlerimize de ulaşmak, onlarında siyasi taleplerine çözüm üretmek, onlara da umut vermek, cesaret aşılamak zorundayız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda AK Parti Hatay Belediye Başkan adayını Mehmet Öntürk, Antakya Belediye Başkan adayını İbrahim Naci Yapar, Altınözü Belediye Başkan adayını Rıfat Sarı, Arsuz Belediye Başkan adayını Değer Tultak, Belen Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayını İbrahim Gül, Defne Belediye Başkan adayını Gökhan Köse, Dörtyol Cumhuriyet İttifakı Belediye Başkan adayını Oğuz Uçar, Erzin Cumhuriyet İttifakı Belediye Başkan adayını Erhan Akı, Hassa Belediye Başkan adayını Selahattin Çolak, İskenderun Belediye Başkan adayını Mehmet Dönmez, Kırıkhan Belediye Başkan adayını Ömer Erdal Çelik, Kumlu Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayını Mehmet Deli, Payas Belediye Başkan adayını Bekir Altan, Reyhanlı Belediye Başkan adayını Ahmet Salman Yumuşak, Samandağ Belediye Başkan adayını Seyit Ali Aslan, Yayladağı Belediye Başkan adayını Mehmet Yalçın olarak açıkladı.

İsimleri açıklanan adaylar tek tek sahneye çıkarak partilileri selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları ile günün anısına fotoğraf çektirdi. - HATAY