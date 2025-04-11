Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKYB Başkanı Barzani\'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, iki liderin görüşmesinin ardından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

KUZEY IRAK'TA HÜKÜMET KURMA SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kuzey Irak'ta hükümet kurma sürecinin bir an önce tamamlanmasının bölgenin istikrarı için önem arz ettiğini, Kerkük'teki durumun da Türkiye tarafından yakından izlendiğini ifade etti.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Erdoğan, terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile bölgesel yönetimin dayanışmasının önemli olduğunu, Türkiye'nin Kalkınma Yolu projesinden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin de azami ölçüde faydalanmasını istediğini belirtti.