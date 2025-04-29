Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Meloni Roma\'da bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Roma'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4'üncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için gittiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından Villa Pamphili Konutu'nda resmi törenle karşılandı. Ardından Erdoğan ile Meloni baş başa görüşmeye geçti. Başbakan Meloni, Villa Pamphili Konutu'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracından inerken karşıladı.

Erdoğan ve Meloni, tören kıtasının selamlanmasının ardından tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Heyetlerin takdimi sonrası Erdoğan ve Meloni baş başa görüşmeye geçti.