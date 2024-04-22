Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Reşid\'e: Irak\'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerekiyor

Politika

Irak'a 13 yılın ardından ilk resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile Bağdat Sarayı'nda bir araya geldi.

"IRAK'IN TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNDEN ARINDIRILMASI GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şu bilgilere yer verildi; "Görüşmede, Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti.

"TÜRKMENLERİN HAK ETTİĞİ KONUMA ULAŞMALARI..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak'ın istikrarı için önemli olduğunu belirtti.

"İŞ BİRLİĞİ ADIMLARI BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI SAĞLAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Irak'ın iş birliği içinde atacağı adımların bölgesel kalkınma ve refaha da katkı sağlayacağını ifade etti.

"GAZZE'DEKİ İSRAİL ZULMÜNÜ DURDURMAK İÇİN ÇABALARIMIZ SÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini de söyledi."