Irak'a 13 yılın ardından ilk resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile Bağdat Sarayı'nda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şu bilgilere yer verildi; "Görüşmede, Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak'ın istikrarı için önemli olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Irak'ın iş birliği içinde atacağı adımların bölgesel kalkınma ve refaha da katkı sağlayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini de söyledi."
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reşid'e: Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerekiyor - Son Dakika
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İçişleri Bakanlığı'nın Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye meclisleri ile Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreniyle ilgili inceleme başlatmasına ilişkin açıklama yaptı. Doğan, suçların ve günahların üstünün marşla ve bayrakla örtülmeye çalışıldığını belirterek, Türkiyeli ve Kürtlerin buna kanmayacağını söyledi.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak Odunpazarı Adalet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kerem Gürsoy'a devretti. Vali Aksoy, çocukların iyi yetiştirilmesinin geleceğe güvenle bakılması için önemli olduğunu belirtti ve çalışmaların devam edeceğini söyledi.
Kuşadası Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, koltuğu çocuklara bırakma geleneğini sürdürdü. Başkan Ömer Günel'in makamı, Evliya Çelebi Anaokulu öğrencileri Zeynep Topel ve Sıla Altıntaş'a devredildi.
Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Sait Yılmaz İlköğretim Okulu 4. Sınıf Öğrencisi Muhammet Ediz Ay'a başkanlık makamını devretti. Tayır, çocuklara hediyeler vererek geleceğin yöneticileri olduğunu vurguladı.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında, orman yangınları ile mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda, orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken çalışmalar, alınacak tedbirler, yangına müdahalede yürütülmesi gereken faaliyetler ve araç-ekipman kapasitesi görüşüldü. Vali Aktaş, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin önemine vurgu yaparak, vatandaşların da duyarlı olmasını istedi.
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in görev süresinin dolması nedeniyle 24 Nisan'da başkanlık seçimi yapılacak. Adaylar arasında Emin Sınmaz ve Fethi Aslan da yer alıyor. Yargıtay Başkanlığı seçimi ise devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüştü. Erdoğan, 13 yılın ardından resmi ziyaret kapsamında gittiği Bağdat'ta Reşid ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İstanbul ziyareti sırasında Almanya'nın İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Sirkeci Garı'nı ziyaret ederken bir grup tarafından protesto edilen Steinmeier, 'Katil Almanya Türkiye'den defol' ve 'Soykırım suçlusu katil Almanya' sloganlarıyla karşılaştı. Steinmeier, Türkiye'ye yaptığı bu ilk ziyarette İstanbul, Gaziantep ve Ankara'da temaslarda bulunacak.
Söke Belediyesi'nde Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan ile birlikte görev yapacak olan yeni dönemin görev dağılımı belirlenmeye başladı. Yağız Pullukçu, belediye meclis üyesi seçildikten sonra Söke Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Semiha Öz'e devretti. Geleneksel hale gelen bu etkinlikte çocuklar başkanlık koltuğuna oturuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Sirkeci Garı'ndaki sergiyi gezen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Filistin'e destek veren bir grup tarafından protesto edildi. Filistin bayrağı açarak 'Katil Almanya Türkiye'den defol' şeklinde sloganlar atan gruba polis ekipleri müdahale etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?