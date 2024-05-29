Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Filistin konusunu görüştü

Politika

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile İtalya ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırılarının durdurulması ve İsrail yönetiminin uluslararası hukuka uymaya zorlanması için baskıların artırılması gerektiğini belirtti. Erdoğan, Gazze'de acil kalıcı ateşkesin sağlanmasının yanı sıra Türkiye'nin önceliğinin esir ve tutukluların serbest bırakılması ile insani yardımların Gazze'ye kesintisiz bir şekilde ulaştırılması olduğunu ifade etti. Erdoğan, Meloni'ye İtalya'nın da İspanya, İrlanda ve Norveç gibi tarihin doğru tarafında yer almasını, Filistin Devleti'ni tanıyarak adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi.