Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi Açıklaması

24.03.2026 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünlerde stratejik önemi daha iyi anlaşılan Terörsüz Türkiye sürecimizi baltalamayı amaçlayan tahrikler bizden gereken cevabı alacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünlerde stratejik önemi daha iyi anlaşılan Terörsüz Türkiye sürecimizi baltalamayı amaçlayan tahrikler bizden gereken cevabı alacaktır. Türkiye'yi girdiği bu hayırlı yoldan döndürmeye ne provokatörlerin ne de onların özellikle ipini ellerinde tutan ağababalarının gücü yetmeyecektir." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Milletin ve tüm İslam aleminin geçmiş Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, her sene olduğu gibi bu yıl da Ramazan-ı Şerif'i anlamına ve ruhuna uygun bir şekilde idrak etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Ramazan boyunca iyilik, paylaşma ve yardımlaşma duygularını en üst seviyede yaşamaya ihtimam gösterdiklerini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ramazan sevincimize gölge düşürmeye çalışanlara rağmen 86 milyon olarak hamdolsun birbirimizin derdine derman olmanın, birbirimize dost, kardeş, komşu ve arkadaş olmanın sıcaklığını kalplerimizde hissettik. Gençlerimizden eğitimcilerimize, emniyet güçlerimizden cemaat vakıflarının temsilcilerine, emekçilerimizden şehit yakınlarımıza kadar çok geniş bir yelpazeden vatandaşımızla aynı sofra etrafında buluştuk."

"Külliyede Ramazan programı Ankara'da çok önemli bir ihtiyacı giderdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikincisini bu yıl tertip ettikleri "Külliyede Ramazan" programının halkın çok büyük ilgisine mazhar olduğunu ifade ederek, "Çoğu çocuk ve genç olmak üzere 592 bin vatandaşımız bu vesileyle Külliyemizi ziyaret etti. Özellikle çocuklarımız kendileri için hazırlanan 12 bin metrekarelik alanda ramazan sevincini doyasıya yaşadılar, eğlendiler, öğrendiler. Konferanslar, konserler, söyleşiler, imza günleri dahil 8 binin üzerinde etkinliğin düzenlendiği 'Külliyede Ramazan' programının Ankara'da çok önemli bir ihtiyacı giderdiğini memnuniyetle müşahede ettik." diye konuştu.

Milletle ve milletin değerleriyle kavgalı çevrelerin hedef aldığı "Maarifin Kalbinde Ramazan" programının da benzer şekilde okullarda ramazanın çok farklı bir atmosferde teneffüs edilmesine katkı sağladığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Okul bahçelerini neşeyle dolduran çocuklarımızın ramazan coşkusunu görmekten büyük mutluluk duyduk. Ramazanda bir kere daha tanık olduk ki kim ne derse desin, milletçe etle tırnak gibiyiz. 86 milyon biriz, beraberiz; ezelden ebede kadar kardeşiz. İnşallah bu topraklarda yaşadığımız müddetçe sıkılmış bir yumruk misali tek yürek, tek bilek olmaya devam edeceğiz. Buradan Ramazan-ı Şerif'i ve Ramazan Bayramı'nı kardeşlik, muhabbet ve dayanışma seferberliğine dönüştüren tüm vatandaşlarıma, düzenledikleri etkinliklerle öğrencilerimize milli ve manevi değerlerimizi aşılayan tüm öğretmenlerimize, ülkemizdeki ihtiyaç sahipleriyle birlikte dünyadaki mazlum ve mağdurlara da el uzatan vakıf, dernek ve hayırseverlerimize, bayram süresince vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayan emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum. Rabb'imden niyazım, bizleri bölgemizde silah seslerinin duyulmadığı, bomba ve füze gürültülerinin yerini çocukların sevinç çığlıklarının aldığı, bayramların bayram gibi yaşandığı o muştulu günlere kavuşturmasıdır."

"Nevruz'u bahane ederek sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili gerekeni yapıyoruz"

Bayramın üçüncü günü Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri icra eden helikopterin kaza kırıma uğramasının herkesin yüreğini dağladığına işaret eden Erdoğan, "Helikopterin kaza kırıma uğraması sebebiyle 4'ü Katarlı olmak üzere 7 personel şehit oldu. Kazada şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin, ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can ile Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum. Katarlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, arkadaşlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, baharın müjdecisi, tabiatın yeniden dirilişinin sembolü olan Nevruz Günü'nün bu yıl Ramazan Bayramı'nın ikinci günü denk geldiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Nevruz, Anadolu'dan Kafkaslar'a, Orta Asya'dan Orta Doğu'ya pek çok yerde kardeş halklar tarafından asırlardır bayram havasında kutlanıyor. Daha önceki yıllarda Nevruz'un ruhuna hiç yakışmayan tatsız hadiseler yaşanmakla birlikte, Terörsüz Türkiye sürecimizin de etkisiyle son iki yıldır bu olayların ciddi şekilde azaldığını görüyoruz. Diyarbakır ve İstanbul'da olduğu gibi Nevruz'u bahane ederek milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili de gerekeni yapıyoruz. Nevruz'un temsil ettiği değerlere gölge düşüren hiçbir provokasyona izin vermeyiz. Bugünlerde stratejik önemi daha iyi anlaşılan Terörsüz Türkiye sürecimizi baltalamayı amaçlayan bu tarz tahrikler bizden gereken cevabı alacaktır. Türkiye'yi girdiği bu hayırlı yoldan döndürmeye ne provokatörlerin ne de onların özellikle ipini ellerinde tutan ağababalarının gücü yetmeyecektir. Önümüze çıkan çeşitli engellere rağmen 17 aydır büyük bir sağduyu ile yürüttüğümüz süreci inşallah menziline ulaştıracağız. Yolumuz yokuş olabilir ama ülkemizin önü açıktır, ufku açıktır, Allah'ın izniyle yarınları aydınlıktır."

"Bölgemizde sevginin, barışın, kardeşliğin evrensel dilini yüceltmeye devam edeceğiz"

"Terörsüz Türkiye sürecimiz nasıl yarım asırlık kanlı bir oyunu bozuyorsa, Terörsüz Bölge idealimiz de Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasına nifak duvarları örmek isteyenlerin planlarına set çekmektedir." diyen Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:"

"Bunu önce Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerde gördük; son olarak bunu İran'a yönelik kotarılmak istenen kirli planda gördük. Sadece bu iki bölgesel gelişmeye bakmak bile bizim 1,5 sene önce ortaya koyduğumuz vizyonun isabetini ve stratejik değerini anlamak için kafidir. Birlik ve beraberliğimiz güçlendikçe, kardeşliğimiz pekiştikçe, silah ve şiddetin devri kapandıkça, bunu özellikle söylüyorum, kazananı hep söylediğimiz gibi ülkemiz olacak, milletimiz olacak, bölgemizdeki kardeş halklar olacaktır. Bundan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın. Bakınız biz bu coğrafyada bin yıldır beraber yaşıyoruz. Bölgenin kadim sakinleri olarak hüznümüz de sevincimiz de hep bir oldu. Bugün de kalbimiz birlikte atıyor, gözyaşlarımız birlikte akıyor. Şiddetin, kinin, nefretin diline teslim olmayacak; bölgemizde sevginin, barışın, kardeşliğin evrensel dilini yüceltmeye inşallah devam edeceğiz."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Türkiye, Kabine, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 20:38:13. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.