Erdoğan: Partimizde Bayrak Değişimi Gerçekleştiriyoruz

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeşlik hukukumuza ve dava arkadaşlığımıza uygun şekilde, partimiz bünyesinde farklı seviyelerde bayrak değişimini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. İl Başkanlarıyla Kızılcahamam'da 2 önemli istişare toplantılarını oldukça geniş bir katılımla gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Her 2 toplantıda 31 Mart seçim sonuçlarının fotoğrafını çektiklerini belirtiklerini belirten Erdoğan, "Hem gündemdeki konuları ele aldık, hem de önümüzdeki döneme dair yol haritamızı ortak akılla şekillendirdik. Biz ne kadar sancılı olursa olsun her meseleyi kendi arasında konuşan, kendi içinde özgürce tartışan, müzakere eden bir hareketiz. 31 Mart seçimleri sonrasında da aynısını yapıyoruz. Milletin sandıkta verdiği mesajlara kulaklarımızı tıkamıyor, sandıkta tecelli eden iradenin rehberliğinde iş bünyemizde gerekli adımları atıyoruz. Kolaya ve kolaycılığa kaçmadan toptancı bir anlayışa tevessül etmeden, bakılmadık hiçbir nokta bırakmadan bu süreci titizlikle yürütüyoruz her şeyin farkındayız. Selden kütük kapma telaşında olanları da çok iyi görüyoruz. Allah'ın izniyle bunları aradıkları fırsatı vermedik vermeyeceğiz. Ne fitne kazanına, odun taşıyanların oyununa geleceğiz, ne de hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kardeşlik hukukumuza ve dava arkadaşlığımıza uygun şekilde, partimiz bünyesinde farklı seviyelerde bayrak değişimini gerçekleştiriyoruz"

Kardeşlik hukukuna ve dava arkadaşlığına uygun şekilde, parti bünyesinde farklı seviyelerde bayrak değişimini gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Yorulan, yıpranan veya çeşitli nedenlerle görevden affını talep eden bazı arkadaşlarımızın yerine geçen ay yenilerini görevlendirdik. Görevi devreden il ve il belediye başkanlarımıza, partimize ve davamıza yaptıkları üstün hizmetler dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyorum. Millete hizmet davasının ateşten gömleğini giyen arkadaşlarımıza da ağır sorumlulukta Rabb'imden başarılar diliyorum. Ne diyor Yunus Emre, 'Biz sevdik, aşık olduk. Sevildik, maşuk olduk. Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası. Biz de her gün her dem yeniden doğarak kendimizi yenileyerek millete aşkımızı, millete sevdamızı, millete olan muhabbetimizi her daim büyüterek bu yolda azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Şunu bir kez daha sizlere ve partimize hatırlatmak isterim. Biz her işte hayır olduğuna inanan bu ilahi müjdeye tüm kalbimizle iman eden bir kadroyuz. İlk etapta bize şer gibi görünen nice daha sonra hayra tebdil olduğunu bizzat yaşayarak gördük. Bu sürecin de partimiz ve hareketimiz için yeni kapıların açılmasına vesile olacağından asla şüphe duymuyoruz" ifadelerini kullandı.

Siyasetin dalgalı denizinde gelgitler olabileceğini, bunların tamamı geçici olduğunu ve dönemsel olduğunu aktaran Erdoğan, "Aslolan millet ve gönül bağını muhafaza etmektir. Aslolan milletin gönül tahtından aşağıya düşmemektir. Aslolan 85 milyonun umudu olmayı sürdürebilmektir. Biz milletimizle irtibatımızı koruduğumuz ve güçlendirdiğimiz müddetçe o bunu yapmış, o bunu demiş. Onun arkasında şunlar varmış. Bunların hiçbiri bizi yolumuzdan alıkoyamaz. AK Parti olarak AK Partili kadrolar olarak yapmamız gereken bellidir daha fazla gönül kazanacağız. Daha fazla insanımıza ulaşacağız. Milletin sofrasına daha fazla oturacağız Sokakta, pazarda, çarşıda, kahvede, iyi ve kötü gününde vatandaşımızın her zaman yanında olacağız. Milletin dertlerine derman olmak, sorunlarına çözüm bulmak için samimi çaba harcayacağız. Kapısı çalınmadık, eli sıkılmadık kalbine dokunulmadık kimse bırakmama prensibiyle gece gündüz çalışacağız. Unutmayalım sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır. Bizim düsturumuz yolumuzu aydınlatan fener işte budur değerli kardeşlerim" şeklinde konuştu.

İl Başkanlığı İl binasının dört duvarı arasına sıkışıp, kalınarak yerine getirilecek bir görev olmadığının uyarısında bulunan Erdoğan, "Belediye başkanlığı sadece günlük rutin takip edilerek yapılacak bir vazife değildir. AK Parti çatısı altında ülkeye ve millete hizmet mücadelesine girişmiş her bir kardeşim sahada olmak, milletle iç içe olmak mecburiyetindedir. Burada oluşacak en küçük bir zafiyetin sadece o ilimize ve ilçemize değil topyekun AK Parti ailesine zarar verdiğini lütfen unutmayın. Siz yol ve dava arkadaşlarımın tamamından sorumluluklarınızı bu hassasiyetle ifa etmenizi beklediğimi altını çizerek vurgulamak istiyorum" dedi.

"Biz PKK'nın Suriye uzantılarıyla mücadele ederken CHP'li milletvekilleri ellerinde çantalarıyla ülke ülke dolaşıyor, PKK'lı canileri 'çiçek çocuklar' diyerek aklamaya çalışıyordu"

Muhalefetin millete ve milletin meselelerine nasıl baktığını, kendilerini fildişi kulelere nasıl hapsettiklerini topluma dair her konuda gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Son 22 yılda birkaç istisna hariç milletin gerçek gündemiyle aynı hizada bir türlü konumlanamadılar. Terörle mücadeleden ülkemizin hak ve çıkarlarının savunulmasına kadar milli meselelerin tamamında çok büyük savrulmalar yaşadılar. Biz PKK'nın Suriye uzantılarıyla mücadele ederken CHP'li milletvekilleri ellerinde çantalarıyla ülke ülke dolaşıyor, PKK'lı canileri çiçek çocuklar diyerek aklamaya çalışıyordu. Biz FETÖ'cü alçakların kurumlarına karşı tedbir alırken CHP'li yöneticiler örgütün paçavraları önünde poz veriyor destek açıklaması yapıyor. 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ı özgürlüğe kavuşturma mücadelemizde en sert eleştiriyi yine CHP yönetiminden aldık. Ermenilerin asılsız iddialarını gündeme taşıyanlar yine bunlardı. Libya meselesinde de aynı vahim durumla karşılaştık. Türk askerinin Libya'da ne işi var korosunun assolisti CHP ve dönemin CHP genel başkanıydı. Açlık ve terörle boğuşan Somali'ye yardıma koşarken de karşımızda yine CHP zihniyetini bulduk. Türkiye'nin Afrika'daki varlığından rahatsız olan sömürgecilerin tezleriyle bizi hedef aldılar. Hükümetimizi eleştirdiler. Son olarak geçtiğimiz hafta DEM'li ortaklarıyla beraber mecliste Somali tezkeresine hayır dediler. 7 Ekim'den beri Gazze'de devam eden soykırım konusunda Hamas'ı şeytanlaştırma üzerine kurulu nasıl bir dil tutturduklarını hepimiz biliyoruz. Filistin direnişine, terör vurmakta gösterdikleri mahareti maalesef İsrail'in vahşi katliamlarına tepki vermekte gösteremediler" açıklamalarında bulundu. - ANKARA