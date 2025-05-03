Erdoğan, KKTC'de Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Erdoğan, KKTC'de Açılış Törenine Katıldı

Erdoğan, KKTC\'de Açılış Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yeni Hizmet Binaları Açılış Töreni ve TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılmak üzere Lefkoşa'ya geldi.

03.05.2025 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yeni Hizmet Binaları Açılış Töreni ve TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılmak üzere Lefkoşa'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 ay aranın ardından Lefkoşa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı 13.50 sıralarında Ercan Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan havalimanında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamada KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Partisi CTP Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakan, milletvekilleri, ülkede bulunan Aksakallılar Konseyi heyeti, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve diğer yetkililer hazır bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi'nin açılışını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Lefkoşa ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının açılışını gerçekleştirecek, üçüncü gününde devam eden TEKNOFEST KKTC'de ödül törenine katılacak. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Etkinlikler, Teknofest, Diplomasi, Teknoloji, Politika, Kıbrıs, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, KKTC'de Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 19:13:02. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan, KKTC'de Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.