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Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok! - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok!

22.12.2021 12:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Aylardır erken seçim diyor, Haziran 2023'te olacağını söylüyoruz. Erken seçim yok, belirlenen tarih ne ise o tarihte yapılacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Yoğun ekonomik ve siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından önceki gün de yinelenen erken seçim çağrısıyla ilgili net konuştu. Erken seçim olmayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı, "Aylardır erken seçim diyor, Haziran 2023'te olacağını söylüyoruz. Erken seçim yok, belirlenen tarih ne ise o tarihte yapılacak" diye konuştu.

"HER FIRSATTA SEÇİMLERİN ZAMANINDA YAPILACAĞINI SÖYLÜYORUZ"

Seçimlerin her fırsatta 2023'te yapılacağını dile getirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı, "Ülkemizde bir kesim bu birlik, beraberlik, kardeşlik iklimini dinamitleme peşinde. Ne diyor, aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey bu işin haziran 2023'te ben haziran 2023'te olacağını söylüyorum bu yatıyor kalkıyor erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Belirlenen tarihte seçim yapılacaktır" dedi.

"TÜRKİYE, AKLA GELECEK HER TÜRLÜ YÖNTEMLE SINANDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Yaklaşık 2 ay süren bir maratonun ardından kabul edilen 2022 bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz. Son 10 yıldır yaşanan gelişmeler daha kritik bir safhaya ulaşmıştır. Türkiye bu 10 yıllık dönemde her yol ve yöntemle sınandı. Sokaklarımız kaosa sürüklenmek istendi, kaset kumpaslarıyla siyasi partiler dizayn edilmek istendi, seçimleri etkilemek için akıl ve ahlak dışı yöntemler devreye sokuldu, terör örgütleri harekete geçildi, askeri darbeyle ülke teslim alınmak istendi. Türkiye'de yönetimin değişmesi için pervasızca televizyonlarda konuşuldu. Finans oyunlarıyla ülkemiz çökertilmeye çalışıldı. Ambargolar açıkça yapılır hale geldi.

"BEDELLER ÖDEDİK AMA BU MİLLETİN İZZETİNE HALEL GETİRMEDİK"

Salgınla birlikte küresel ekonomide başlayan dalgalanmalar bile saldırıların dozunu artırmanın aracı haline getirilmek istendi. İçerden birileri de aynı kirli oyunun figüranlığına soyundu. İçine çekilmek istendiğimiz siyasi, sosyal, ekonomik tuzağı bozarak yolumuza kararlılıkla devam ettik. Zor ve sıkıntılı günler geçirdik, bedeller ödedik ama bu milletin izzetine halel getirmedik. Hamd olsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık.

"HALKIMIZI FAİZ VE ENFLASYONA YEDİRMEMENİN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ"

Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü, bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Yüzde 7'ye enflasyonu düşüren kimdi, biz düşürdük. Faizi yüzde 4,5'lara düşüren kimdi, bizdik. Ama sizin kitabınızda ne düşük faiz ne de düşük enflasyon diye bir şey yok. Sizin tarihiniz yüksek faizlerle, yüksek enflasyonlarla dolu. Biz halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Alışacaksınız. AK Parti iktidarıyla nasıl oluyor göreceksiniz, öğreneceksiniz. AK Parti iktidarıyla hemhal olmak biraz zaman gerektiriyor. O mücadelenin verildiği günlerdeyiz.

Tüm bu birikimin üzerine dünyadaki gelişmelerin üzerinden yeni bir atılımın içindeyiz. Nasıl alnımızın akıyla çıktıysak, her seferinde ülkemize nasıl kazandırdıysak bu sefer de istediğimiz neticelere ulaşacağız.

"YATIYOR KALKIYOR ERKEN SEÇİM DİYOR, ERKEN SEÇİM YOK"

Ülkemizde bir kesim bu birlik, beraberlik, kardeşlik iklimini dinamitleme peşinde. Ne diyor, aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey bu işin haziran 2023'te ben haziran 2023'te olacağını söylüyorum bu yatıyor kalkıyor erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Belirlenen tarihte seçim yapılacaktır.

Ülkenin felaketinden medet uman kifayetsiz siyasetçilere sesleniyorum, burada akademisyen ve gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum, buradan darbe heveslilerine sesleniyorum, terörle, şiddetle, ambargoyla Türk siyasetini dizayn etmek isteyen emperyalistlere sesleniyorum; başaramayacaksınız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok!

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Haziran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok! - Son Dakika


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