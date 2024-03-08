Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya\'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim benim son seçimim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı ortak basın toplantısında, Ukrayna savaşıyla ilgili, Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ortak basın toplantısı düzenledi.





Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sayın Zelenski ile Miçotakis'in de bulunduğu bölgeye yakın yere düzenlenen füze saldırısı sebebiyle her iki ülkeye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"UKRAYNA'NIN YENİDEN İMARI ÇALIŞMALARINA DESTEK VERECEĞİZ"

10 milyar dolar hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artırma noktasında mutabık kaldık. Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceğiz. İstişarelerimizde ihraç koridorları ve seyrüsefer emniyeti gibi Karadeniz'in istikrarını ilgilendiren meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Serbest ticaret anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi kuşkusuz bu ilişkilerimize yeni bir ivme katacaktır."

"BARIŞ ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Ukrayna ile dayanışmamızı sürdürürken, diğer yandan savaşın müzakereler temelinde adil bir barışla sona erdirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin açıklamalarından satır başları:

"Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına, Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteği için teşekkür ederim. Türkiye'nin çabaları sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettik."