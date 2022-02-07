Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece bir liderin "geçmiş olsun" mesajına teşekkür etmedi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece bir liderin geçmiş olsun mesajına teşekkür etmedi

Önceki gün koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a ülkemizden ve dünyadan geçmiş olsun mesajı yağdı.

Sağlık durumlarının iyi olduğunu ve evden çalışmalarına devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından tek tek geçmiş olsun mesajlarına teşekkür etti. Bunların arasında İsrail'den Kosova'ya, Katar'dan Ukrayna liderlerine kadar birçok isim yer aldı. Ülkemizde de muhalefet parti liderlerinden Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamolloğlu ve daha pek çok isim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletti.

HÜSEYİN BAŞ'A TEŞEKKÜR ETMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan her lidere tek tek teşekkür ederken bir tek Bağımsız Türkiye Partisi Lideri Hüseyin Baş'a teşekkür etmemesi dikkat çekti. BTP Lideri Hüseyin Baş sosyal medya hesabından, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, şifalar diliyorum." diyerek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

Baş'ın dün gece yaptığı paylaşımında ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece bir liderin geçmiş olsun mesajına teşekkür etmedi" ifadelerine yer vermesi dikkat çekti.

SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan en son Kahramanmaraş2taki bir etkinliğe telefonlar bağlanarak son durumunu aktardı. Erdoğan, "Malum bu vaka sebebiyle alışmadığımız bir sürecin içindeyiz. Çünkü ben istirahatlere pek alışık değilim, şimdi böyle bir durum oldu, yani bizi eve hapsettiler. Fakat bu hapis hayatından da kurtulacağız inşallah. Doktorlarımız, 'Fazla uzun sürmez. Çünkü bu Omicron uzun sürmüyor' diyorlar. Şu anda evde istirahatlıyım, çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.