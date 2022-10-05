Cumhurbaşkanı Erdoğan: Samimiysen gel, Anayasa değişikliğini yapalım

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Gece yarısı başörtüsüyle ilgili açıklama yapan bay Kemal ardından bugün Anayasa değişikliğine 'Kabul oyu vermeyiz' dedi. Bunlar yalancı. Bunlar da dürüstlük yok. Eğer samimiysen eğer dürüstsen yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok. Buyur gel, Anayasa değişikliğini yapalım. Yapamazlar, gelemezler çünkü dürüst değiller" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Gençlik ve Yerel Yönetimler' temalı 'Tam Bana Göre Festival' programında konuştu. Erdoğan, millet bahçesinin 5 gün boyunca 300'e yakın etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirterek, "Bu güzel alanda konserlerden sinema ve tiyatro gösterilerine, sohbetlerden gastronomiye, yazar buluşmalarından konferanslara uzanan geniş bir yelpazede birbirinden içerikli programlar icra edilecek. Gençlerimiz eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra AK Parti'li belediyelerin kendileriyle ilgili çalışmalarını bizzat görme, öğrenme fırsatı bulacak. Festival kapsamında 100 bin nüfusun üzerindeki 150 belediyemizin stant ve etkinliklerini gençlerimizle ve vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Böylece belediye başkanlarımızla ülkemizin her köşesinden gençlerimizi bir araya getiriyor, gençliğin gündemini takip etme imkanı sağlıyoruz" diye konuştu.