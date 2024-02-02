Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin verilmiş sadakası olduğunu gün geçtikçe göreceğiz"

"Önce millete umut diye pazarladıkları cumhurbaşkanı adaylarını, ellerine geçirdikleri ilk fırsatta siyasetten zorla emekli ettiler"

"Gün geçmiyor ki milletçe yüzümüzü kızartacak bir skandala, itirafa, bütün bunlarla birlikte skandallara, gençlerimizin siyaset kurumunu zedeleyen ayak oyununa şahit olmayalım"

"Ülkemiz siyaseti adına üzüntü verici günlerden geçiyoruz. Bizim kanaatimize göre ortaya saçılanlar; buzdağının sadece görünen kısmıdır"

"Turpun büyüğü aslında hala heybededir. Tamamen siyaset mühendisliği ürünü olan altılı masa kurgusunun organizatörleri eninde sonunda ortaya çıkacaktır"

BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tamamen siyaset mühendisliği ürünü olan altılı masa kurgusunun organizatörlerinin eninde sonunda ortaya çıkacağını belirterek, "Gün geçmiyor ki milletçe yüzümüzü kızartacak bir skandala, itirafa, bütün bunlarla birlikte skandallara, gençlerimizin siyaset kurumunu zedeleyen ayak oyununa şahit olmayalım. Ülkemiz siyaseti adına üzüntü verici günlerden geçiyoruz. Samimiyetle ifade etmek isterim, bizim kanaatimize göre ortaya saçılanlar; buzdağının sadece görünen kısmıdır. Turpun büyüğü aslında hala heybededir. Tamamen siyaset mühendisliği ürünü olan altılı masa kurgusunun organizatörleri eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin verilmiş sadakası olduğunu gün geçtikçe göreceğiz" dedi.

Bursa'da sivil toplum örgütlerinin ve iş dünyasının temsilcileri ile Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde biraraya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinde yüzde 54 şahsına verilen desteğe teşekkür ederek, aynı desteği 31 Mart'ta Cumhur ittifakı olarak beklediklerini söyledi.

Halkın ve iş dünyasının nabzını tutmaya büyük önem verdiklerini, şehirlerin sorunları, sıkıntıları ve talepleri konusunda ilk elden bilgiler aldıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstişareyi siyaset tarzının merkezine yerleştirmiş bir kadro olarak toplumumuzun farklı kesimleriyle yakın diyalog içinde olmaya özen gösterdik. Gönüllü teşekküllerimizden vakıf ve derneklere kadar hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun milletimizle yüz yüze iletişim çabasındayız. Seçim dönemlerini halkımızla gönül köprülerimizi güçlendirme vasıtasına dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Sokağa çarşıya pazara tüm dikkatimizle kulak veriyoruz. Bu amaçla sanayicilerimizle diyalogumuzu daha da arttıracağız. Gençlerimizle daha sık bir araya geleceğiz, hanım kardeşlerimizi daha sık dinleyeceğiz. Milletin gündemiyle siyasetin ve hükümetin gündemine bir birine raptederek ülkemize hizmet mücadelemizi sürdüreceğiz. 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıllık siyasi hayatımızın en önemli prensibi işte budur. Biz milletimiz için varız, milletimizle birlikte varız. Milletimizin olmadığı yerde biz de olmayız. Milletimizin sevinci nasıl bizim mutluluk kaynağımızsa derdi ve tasası da bizim öncelikli meselemizdir. Vatandaşımızın her problemine çözüm üretmeyi, taleplerini karşılamayı boynumuzun borcu görüyoruz. Bursa'nın da beklentilerine cevap verecek, sorunlarını giderecek, eksiklerini tamamlayacak şehrimizin önünde yeni bir ufuk ve vizyon çizecek olan yine bizleriz. İnşallah bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

"Bursa; Kandil ve Pensilvanya'dan medet umanlara geçit vermedi"

Bursa'ya son olarak 14-28 Mayıs seçimlerinden önce 24 Nisan tarihinde geldiğini vurgulayan Erdoğan, "TOGG batarya fabrikasının temel atma törenini yapmıştık. Böylece tek kalemde toplam tutarı 30 milyar lirayı aşan stratejik yatırımı şehrimize ve Gemlik ilçemize kazandıracak olmamızın gururunu birlikte yaşamıştık. Türkiye'nin otomobili ve ilk elektrikli araç markası TOGG'a kulp takanlar bu yatırımdan rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi. Muhalefet yapmayı, hizmete, esere, yatırıma düşmanlık gören kıyafetsiz muhterisleri kendi dünyalarında baş başa bırakıyoruz. "Fabrikası yok, araçlar İtalya'dan geliyor, bunlar elektrikli araç üretemezler, üretse bile satamazlar" iddiasında bulundukları, daha proje aşamasından itibaren tıpkı Devrim'e yaptıkları gibi bir bahane bulup diri diri mezara gömmek istedikleri TOGG Allah'a hamdolsun giderek artan üretim kapasitesi ile rakiplerini kıskandırmaya, hazımsızları rahatsız etmeye devam ediyor. Batarya fabrikamızın da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar bizleri asla yalnız bırakmayan Bursa ülkemiz açısından hayati öneme haiz 14-28 Mayıs seçimlerinde yine güçlü bir duruş sergiledi. İlk turda yüzde 51,5 oy oranı, ikinci turda 54.7 oy oranıyla şahsımıza olan teveccühünü çok net bir şekilde ortaya koydu. Orhangazi'nin şehri Bursa; iktidara gelmek için Kandil ve Pensilvanya'dan medet umacak kadar ihtiras kurbanı olanlara geçit vermedi. Bursa "güven ve istikrar" dedi. Ülkemizle ilgili farklı hesapları olanlar Bursa'nın da desteğiyle çok ağır bir hüsrana uğradı. Seçimlerden bu yana yaşananlara baktığımızda Bursalı kardeşlerimizin ne kadar doğru, isabetli, basiretli bir tercih yaptıklarını çok net görebiliyoruz. İşte sizler de takip ediyorsunuz. 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenler, bugün birbirlerine demediklerini bırakmıyorlar" ifadelerini kullandı

"Turbun büyüğü heybede"

8 ay önce 85 milyonu kucaklaştırmaktan dem vuranların, bugün sabah akşam kavga ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önce millete umut diye pazarladıkları Cumhurbaşkanı adaylarını, ellerine ilk geçirdikleri fırsatta siyasetten zorla emekli ettiler. Etrafında pervane oldukları Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Ardından bu sefer kendi aralarında paylaşım kavgasına tutuştular. Gün geçmiyor ki milletçe yüzümüzü kızartacak bir skandala, itirafa, bütün bunlarla birlikte skandallara, gençlerimizin siyaset kurumunu zedeleyen ayak oyununa şahit olmayalım. Ülkemiz siyaseti adına üzüntü verici günlerden geçiyoruz. Samimiyetle ifade etmek isterim, bizim kanaatimize göre ortaya saçılanlar; buzdağının sadece görünen kısmıdır. Turpun büyüğü aslında hala heybededir. Tamamen siyaset mühendisliği ürünü olan altılı masa kurgusunun organizatörleri eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası olduğunu gün geçtikçe göreceğiz. Siyasi rakiplerimizin elbette kendilerini böyle bir duruma düşürmesini arzu etmeyiz. Toplumumuzun belli kesimlerinde yayılan karamsarlık dalgasını, demokrasimiz adına ürkütücü buluyoruz. Siyaset kurumunun görevi umut aşılamaktır. Ülkemiz ve demokrasimize ağır faturaları olacaktır. Biz böyle bir tablonun oluşmaması için elimizden gelmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Makamlar amaç değil, millete hizmet için araçtır"

"Kendini muhalif olarak tanımlayan vatandaşları kucaklayarak onların da sorunlarına çözüm üretip, sesine kulak verip milli birlik beraberliğimizin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm Bursalı vatandaşlarımıza destek versin vermesin, her bir Bursalı kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Bizde koltuklar, makamlar payeler unvanlar amaç değil, milletimize en güzel en başarılı şekilde hizmet etmek için bir araçtır. Biz bu yola birileri gibi siyasi kariyer amacıyla çıkmadık. Büyük Türkiye idealini gerçeğe dönüştürmek gayesiyle çıktı. Meseleye bu zaviyeden bakanlarda kırgınlık, küskünlük, olmaz. Böyle insanlar karamsarlık ve rehavete asla kapılmaz. Zorluklarla karşılaşılsa da hizmet mücadelesini devam ettirmek ancak bu şekilde mümkündür. Siz bize destek olarak çok kritik bir seçimde doğruya doğru diyerek bize olan güveninizi inancınızı itimatınızı gösterdiniz. Mayıs seçimlerinde şahsımıza Ak Partiye ve Cumhur ittifakına atılan her oya bir emanet nazarıyla yaklaşıyoruz. Sizlerin teveccühüne layık olmak boynumuzun borcudur. Bugüne kadar nasıl sizlerin emanetine sahip çıktıysak, inşallah bundan sonra da emanetinizi namusumuz bilip asla yere düşürmeyeceğiz. Belediyecilik hizmetlerinde Bursamız parmakla gösteriliyor. Muhalefetin idaresindeki belediyeler ile Cumhur ittifakı belediyeleri farkı gece ile gündüz gibidir."

"Bizde yarı zamanlı başkanlık olmaz"

Ak Parti ve Cumhur ittifakının eser siyasetini öncelediğine dikkat çeken Erdoğan, "Bizde yarı zamanlı başkanlık, hemşehrilerini ihmal eden, en çok ihtiyaç duyulan anda yüzüstü bırakan başkanlar olmaz, bizde seçmenini sadece seçimden seçime hatırlayan belediye başkanı olmaz. Şayet böyle bir başkan çıkarsa, milletten önce hesabını biz sorar biletini biz keseriz. Bursa'da Ak Parti ve Cumhur ittifakının hizmet ve eser siyasetini devam ettirecek başkan adaylarımızı sizlerin takdirine sunduk. Her biri kendi alanında yetkin ve ehil isimlerden oluşan güçlü kadro kurduk. Bursalı kardeşlerimizin adaylara sıkı sıkı sahip çıkarak şehrimizde bir yol kazasına mahal vermeyeceğine inanıyoruz. Tarihiyle kültürüyle medeniyetiyle değerleriyle Bursamızın tüm bölgeye örnek eden misyonunu sürdürmesini istiyoruz. Bugüne kadar bizi mahcup etmeyen, bizim de asla mahcup olmadığımız Bursa 31 Mart'ta bir kez daha tarih yazacaktır. İnşallah sizlerin desteğiyle iktidarla belediyeler el ele verip şehrimizi hedefleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Şimdiden her birinize destek ve duanız için teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.