Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yegane Atılım Halindeki Ülke

Politika

'ATILIM HALİNDEKİ YEGANE ÜLKE TÜRKİYE'DİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tam ortasında yer aldığı coğrafyanın ciddi krizlerden geçtiğini belirterek, "Kuzeyimizdeki savaş 2,5 yılını geride bıraktı. Doğumuzda gerilimli atmosfer hala sürüyor. Güneyimiz zaten sıcak çatışmalarla boğuşuyor. İsrail ile İran arasındaki tansiyon giderek yükseliyor. İsrail'in işgal ve istila politikası pervasızca devam ediyor. Böylesine bir sorunlu tablo içerisinde istikrarını koruyan, birlik ve beraberliğini muhafaza eden; ekonomide, turizmde, savunma sanayinde, dış politikada, ticarette, güvenlikte, atılım halinde olan yegane ülke Türkiye'dir. Açık söylüyorum; bunu bozmaya, bunu dinamitlemeye, bunu riske atmaya kimsenin hakkı yoktur. İç cephemizin güçlü tutulması noktasında hepimize, tüm siyasi aktörlere görevler düşmektedir. Sorumlu siyaset anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Dikkat edin; 'sorumlu siyaset' diyorum, 'sorunlu siyaset' değil. İşte AK Parti kadroları bunun ta kendisidir. Muhalefet başta olmak üzere tüm siyasi partilerden sağduyu önceleyen tavır bekliyoruz" dedi.

'BİZİM GÜNDEMİMİZDE HAYAT PAHALILIĞINI SONA ERDİRMEK VAR'

Türkiye'nin ve milletin önceliklerinin ortada olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Milletimizin 14-28 Mayıs seçimlerinde yüzde 52,18 oy oranıyla verdiği kesin karar ortadır. Türkiye'nin gerçek gündemi dışında ortaya atılan her konuya biz havanda su dövmek olarak bakıyor ve dikkate almıyoruz. Muhalefet ne ile uğraşırsa uğraşsın, bizim gündemimizde enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek var. Bizim gündemimizde hayat pahalılığını sona erdirmek var. Bizim gündemimizde üretimi, ihracatı, istihdamı artırmak var. Bizim gündemimizde bölücü terör örgütüne ölümcül darbeyi indirmek var. Bizim gündemimizde bölgemizdeki yangından ülkemizi korumak var. Gazze'de 11 aydır süren katliamı durdurmak var. Kuzeyimizdeki savaşa adil bir çözüm bulmak var. Bizim gündemimizde millete meydanlarda verdiğimiz sözleri tutmak var. Bizim gündemimizde sadece eser var, hizmet var, deprem bölgesinin ayağa kaldırılması var, dış politikada manevra alanımızı olabildiğince genişletmek var. Biz milletimize hizmet edeceğiz, ülkemize vizyon ve hedef göstereceğiz. Bize saldıranları ise milletimizin değerlendirmesine havale edeceğiz. Sizlerden de illerinizde bu yüksek hassasiyetle çalışmanızı bekliyorum" diye konuştu.

'TÜRK SİYASETİNDE TAŞLAR TEKRAR YERLİ YERİNE OTURMAKTA'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimleri sonrasında bir taraftan iç muhasebelerini yaptıklarını diğer taraftan da milletin sandıkta verdiği mesajların gereğini yerine getirdiklerini söyleyerek, "AK Parti milletin umudu olma vasfını güçlendirerek yola devam ediyor. Muhalefetin kendi kendine şişirdiği balon sönmekte, Türk siyasetinde taşlar tekrar yerli yerine oturmaktadır. Bu ivmenin hızlanarak devam edeceği inancındayım. Partimizin geçen haftaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında aldığımız kararla kongre maratonumuzu resmen başlattık. Delege seçimlerimizi tamamladıktan sonra inşallah 12 Ekim'de belde ve ilçe kongrelerimize 'Ya Allah bismillah' diyeceğiz. Tabii bunun öncesinde 'Türkiye Buluşmaları'yla tüm Türkiye'yi ilçe ilçe, mahalle mahalle tarayacağız. Milletimizin farklı kesimleri ile bir araya gelecek, milletimizi dinleyecek, vatandaşlarımızla özellikle gönül köprülerimizi tekrar güçlendireceğiz. Bakınız biz 23 yıllık siyasi mücadelemizde milletimizle daima ruhberuh iletişim kurduk. Samimi olduk. Milletimize karşı dürüst, şeffaf davrandık. Milletimizin çizdiği istikametten gösterdiği hedeflerden asla sapmadık. Bu süreçte de aynısı olacak. İlk etapta Türkiye Buluşmaları, ardından kongre sürecimizde yine milletin kapısını çalacağız" ifadelerini kullandı.

'AK PARTİ SIRADAN BİR PARTİ DEĞİLDİR'

Millet kendilerinden ne bekliyorsa onu yapacaklarını belirten Erdoğan, "Milletin hassas terazisinde kendimizi bu vesileyle tekrar tartacak, kendimizi gözden geçirecek, eksiklerimizi gidereceğiz. Yenilenmiş güçlenmiş, kuvvet toplamış bir şekilde yola devam edeceğiz. Teşkilat başkanlığımız kongre takvimimizi belirledi. Hazırlanan bu takvim çerçevesinde süreci yöneteceğiz. Tüm arkadaşlarımızın şunu bilmesini özellikle isterim; 8'inci Büyük Kongre maratonumuzu yeni bir şahlanışın, yeni bir dirilişin, Türkiye'nin gelecek asrına mührümüzü vuracağımız yeni bir atılımın vesilesi haline dönüştürmek arzusundayız. Kongremiz sadece partimizin değil ülkemizin önünde de yeni bir yol açacak, Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarından biri olacaktır. Şu hakikatin hepimiz bilincindeyiz; AK Parti sıradan bir parti değildir. AK Parti Türk siyasetinin merkezini temsil eden en büyük harekettir. İktidar partisi olarak ülkemizi yönetme görevimiz yanında sosyal değişimleri özellikle doğru okuma ve yönlendirme misyonumuz da vardır" değerlendirmesinde bulundu.

'AK PARTİ BU ÜLKENİN GELECEĞİDİR'

AK Parti'nin gücünün ve büyüklüğünün yerli yerinde olduğunu tüm dünyaya ispat ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önemli olan sabitelerinizi koruyarak, toplumdaki değişime göre konumunuzu ayarlama kabiliyeti göstermektir. Bize düşen, partimize düşen, siyasette üstlendiğimiz zorlu misyona düşen asıl vazife işte budur. Toplumu referans alan, topluma güvenen, öz güvenli bir yaklaşımla değişimin dinamiklerini yönetmemiz gerekiyor. Türkiye'nin en dinamik, yeniliğe en açık kadrosu olarak bunu başaracağımızdan hiçbir şüphe duymuyorum. Birikimiyle, tecrübesiyle, vizyonuyla hepsinden de öte millete ve memlekete olan bitmeyen sevdasıyla AK Parti bu ülkenin geleceğidir. Sizlerden arzum şudur değerli kardeşlerim; karamsarlık zerk etmek isteyen fitne tüccarlarına lütfen kulak asmayın. Kendini dev aynasında gören muhterislerin moralinizi bozmasına izin vermeyin. Bu ülkeye en kıymetli senelerini kaybettirmiş boş tartışmaların, ucuz polemiklerin peşine kesinlikle takılmayın. Muhalefetin, özellikle bölücü örgütün siyasi uzantılarının tahrik diline, kutuplaştırıcı diline, milletin sinir uçlarıyla oynayan provokatif diline lütfen prim vermeyin. Bunların tamamı bizi oyalamak için kurulmuş tuzaklardır. Biz kendimiz olduğumuz sürece, Allah'ın izniyle kimse bizim yükselişimizi engelleyemez. Unutmayın, bizi bugünlere getiren başkalarının yanlışları, hataları değil, kendi doğrularımızdır. Biz doğru olursak, siyasette doğru işler, doğru hamleler yaparsak, zaten eğri hak ettiği yerde olacaktır. Hangi görevde olursak olalım hepimiz, işimizi en iyi, en başarılı şekilde ifa etmekle mükellefiz. Bunun için daha fazla insana ulaşacağız" dedi.