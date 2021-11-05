Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor - Son Dakika

Ümraniye Millet Bahçesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Törende açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bugün hizmete açtığımız Hekimbaşı Millet Bahçemiz, Ümraniye'nin sembol alanlarından bir tanesi haline gelecektir. Hedefimiz 2023 yılında 404 millet bahçesinin tamamını bitirmektir. Bunlardan 11'ini tamamlayarak hizmete sunduk." dedi.

"İSTANBUL'A 43 MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK"

" İstanbul'a 43 millet bahçesi kazandıracağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda İstanbul'u, içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün hizmete açtığımız Hekimbaşı Millet Bahçemiz, Ümraniye'nin sembol alanlarından bir tanesi haline gelecektir. Etrafı gecekondularla kuşatılmış, çamur deryası, görüntüsü sefil insanı mutsuz bir İstanbul'u küresel bir merkez haline getirmeyi başardık. Yeşil Kalkınma devrimi doğrultusunda İstanbul'un kalitesini artırmak için kolları sıvadık. Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alana sahip Millet Bahçesi'ni hizmete açtık.

"EN BÜYÜK PROJEMİZ ATATÜRK HAVALİMA'NIN YAPILACAK BAHÇE OLACAK"

Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız Millet Bahçesi inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır. En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır. Çeyrek asrı aşkın süredir İstanbul'un her sokağını her ilçesini donattık, donatıyoruz. Sizlerin desteği olmasaydı buralara gelemezdik. Son 9 yılda 2.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. İstanbul'da 117 bin konutun dönüşümü devam ediyor.

Bugün İstanbul'la birlikte 6 ilimizi kapsayan özel çevre koruma planını da Resmi Gazete'de yayımladık. Aldığımız bu kararla Marmara Denizi'mizi koruma altına alarak sorunları çözüme kavuşturabileceğiz.

"GABAR'DA TERÖRÜ GÖMDÜK"

Gabar'da terörü gömdük, Besler Deresi'nde terörü gömdük. Bay Kemal ve avaresi onlar teröristlerle birlikte hareket ettiler onları da gömdük. Şimdi terör örgütünün başı cezaevinde, bunlar da onlarla beraber hareket ediyor. İP de onlarla beraber, CHP de onlarla beraber. Hani siz teröre karşıydınız. Ne çabuk manevra yaptınız. Yeter ki siz Cumhur İttifakıyla beraber olun, hiç endişe etmeyin.

Bay Kemal Suriye ile ahbaplık yapıyor. Bay Kemal sen Suriye'deki teröristlerle beraber olduk. Onları da gömeceğiz. Nasıl her hizmetin sağladığı kolaylık mevcutsa önümüze koyduğu bedelleri de var."