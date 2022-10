Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa çalışmasını da tamamlayacağız (3)

'POLİTİKALARIMIZI ÜLKEMİZİN ÇIKARLARINI MERKEZE ALARAK BELİRLEDİK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış politikadaki gelişmeleri de değerlendirerek, "Ukrayna krizindeki tutumuz; ülkemizin barışı, istikrarı, insanı ve insan hayatını merkeze alan dış politikasının en son örneğidir. Biliyorsunuz, bu kriz ilk başladığında kimi çevrelerin yoğun baskılarına maruz kaldık. Bazı dış güçler ve onların içimizdeki sözcüleri, ağızlarını her açtıklarında bizi treni kaçırmakla yalnız kalmakla hata yapmakla suçladılar. Türkiye'ye ve Türk ekonomisine çok ağır bedeller ödetecek fevri kararlar almamız için bize etmediklerini bırakmadılar ama biz politikalarımızı bunların dediklerine göre değil ülkemizin çıkarlarını merkeze alarak belirledik" diye konuştu.

'TAHIL KORİDORU MUTABAKATINI HAYATA GEÇİRDİK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tercihlerini barıştan, diyalogdan, adaletli hakemlikten yana kullandıklarını belirterek, "Her iki ülkeyle var olan yakın ilişkilerimizi gözeterek, ateşi harlamak, fitneyi körüklemek yerine savaşı sonlandırmak için çabalamayı tercih ettik. Bu anlayışla süreçte kolaylaştırıcı rol üstlendik; Rusya ile Ukrayna dışişleri bakanlarını Antalya 'da buluşturduk, müzakere heyetlerine İstanbul 'da ev sahipliği yaptık. Birleşmiş Milletler 'le birlikte Ukrayna tahılının dünya pazarlarına sevk edilmesine yönelik tahıl koridoru mutabakatını hayata geçirdik. Havasını soluduğu, ekmeğini yediği ülkeden habersiz olanlar görmese de yurt dışında yaşayan herkes küresel bir güç haline gelen Türkiye gerçeğini gayet iyi biliyor. Geçen yıl açılışını yaptığımız Türkevi binası, iddia ve özgüven sahibi işte bu Türkiye'nin New York 'taki sembolüdür. Birleşmiş Milletler'in tam karşısında abide bir eser olarak yükselen Türkevi, bu sene diplomasinin kalbinin attığı yerlerden biri haline gelmiştir. Milletimize ve ülkemize böyle bir eseri kazandırmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yine bu temaslarımızda, daha düne kadar bize olmadık ithamlarda bulunanların, savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda ülkemizle işbirliğini geliştirmenin yollarını aradıklarını gördük" dedi.'FETÖ'CÜ ALÇAKLARIN ÜLKEMİZE İADESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya 'nın verdikleri taahhütleri yerine getirip getirmediğini titizlikle takip ettiklerini hatırlatarak şunları söyledi: "Elbette nihai kararı milletimiz adına gazi Meclis'imiz verecektir. Biz ülkemize verilen sözler tutulana kadar bu konudaki ilkeli ve kararlı tutumumuzu koruyacağız. Yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele eden on binlerce vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülke olarak bu konuda kimseye taviz verecek durumumuz yoktur. Suriye 'de ve Irak 'ın kuzeyinde gerçekleştirdiğimiz harekatlarla bölücü hainleri kıpırdayamaz hale getirdik. Yurt dışına kaçan FETÖ'cü alçakların ülkemize iadesi ve hukuk önünde hesap vermesi için de tüm kurumlarımızla dört bir koldan çalışıyoruz. Terör belasını milletimizin gündeminden tamamen çıkarana kadar mücadelemizi tavizsiz bir şekilde sürdüreceğiz."'OYNANMAYA ÇALIŞILAN OYUNUN FARKINDAYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını kabul etmediklerini vurgulayarak, " Ege'deki gayriaskeri statüdeki adaları silahlandıran Yunanistan'ın, bu hususta adeta teşvik edilmesi de akılla izanla müttefiklikle bağdaşmaz. Bölgede tahrik ve gerilim siyaseti gütmek, hiç kimsenin hayrına değildir, olmayacaktır. Biz, 100 yıl sonra Yunanistan'ı kimlerin yeniden üzerimize saldığını çok iyi biliyor, bu şekilde oynanmaya çalışılan oyunun farkında olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Yunanistan yönetimine, kendini ve halkını felakete sürükleyecek kışkırtmalardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Yeniden Asya girişimimize büyük önem veriyoruz" dedi.