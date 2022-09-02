Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretine yorum yaptı: Nasıl olduysa uğramış - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretine yorum yaptı: Nasıl olduysa uğramış

02.09.2022 15:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde TEKNOFEST'e gerçekleştirdiği ziyaret ile ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekillerin SİHA'lara yönelik eleştirisi üzerinden yüklenen Erdoğan, "Kendi vekillerinin kalkıp SİHA'ları terör örgütleriyle mukayese ettiğini bilmiyor. TB2, TB3 nedir diye soruyor. Haberi yok. İHA hakkında dersini de iyi çalışmamış. Nasıl olduysa Samsun'a uğrayıverdi" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde grup toplantısı için gittiği Samsun'da TEKNOFEST fuar alanını da ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun sürpriz ziyareti kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ziyaret hakkında "Şaşırdım" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretine ilk yorum: Nasıl olduysa uğramış

CUMHURBAŞKANI DA ZİYARETİ YORUMLADI

Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST'e gerçekleştirdiği ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Cuma Namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal maalesef partisinin içindeki vekillere sahip değil. Kendi vekilinin kalkıp SİHA'ları terör örgütleriyle mukayese ettiğini bilmiyor. TB2, TB3 nedir diye soruyor. Haberi yok. İHA hakkında dersini de iyi çalışmamış. Nasıl olduysa Samsun'a uğrayıverdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretine ilk yorum: Nasıl olduysa uğramış

"ABD İHA'LARI VERMEYİNCE İŞ BAŞA DÜŞTÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Oğul Bush'un ABD'de başkan olduğu zamanda Türkiye'ye vermeleri gereken İHA'ları vermemişlerdi. O zaman Özdemir Bey çocukları ile beraber adımı attılar. İHA'ları üretmeye başladılar, arkasından SİHA'ları ürettiler. Şimdi de Akıncı'yı ürettiler. Samsun'da da görüyorsunuz savaş uçaklarına yönelik çalışmaları da var.

Türkiye bu ürünleri ithal eder bir ülke değil tam aksine ihraç eden bir ülke durumuna geldi. BAYKAR başarılarının üzerine başarılarını katlıyor. BAYKAR değil başkaları da birçok şeyler yapıyorlar. Devlet olarak biz de mühimmatları üreterek BAYKAR'a bu unsurları veren durumuna geldik. Türkiye şimdi yüzde 80'e çıktı milli üretim. Türkiye birçoklarının da korkulu rüyası haline geldi."

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