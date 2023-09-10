Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Sisi ile bir araya geldi! LNG ve nükleer enerji alanında iş birliğine vurgu yaptı - Son Dakika

Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Sisi ile bir araya geldi! LNG ve nükleer enerji alanında iş birliğine vurgu yaptı

Son Güncelleme: 10.09.2023 11:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Erdoğan görüşmede LNG ve nükleer enerji alanındaki iş birliğine özel vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Erdoğan görüşmede LNG ve nükleer enerji alanında iş birliğine özel vurgu yaptı.

ZİRVEYE ÖZEL DAVETLİ OLARAK KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Zirve'ye özel davetli olarak katılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

MASADA KRİTİK KONU BAŞLIKLARI

İki lider görüşmede, Türkiye - Mısır ikili ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni iş birlikleri ile bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı.

"İŞ BİRLİĞİNİ CANLANDIRMAYA ÖNEM VERİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi. Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

HAKAN FİDAN VE İBRAHİM KALIN DA GÖRÜŞMEDE HAZIR BULUNDU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da görüşmede hazır bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Sisi ile bir araya geldi! LNG ve nükleer enerji alanında iş birliğine vurgu yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Sisi ile bir araya geldi! LNG ve nükleer enerji alanında iş birliğine vurgu yaptı - Son Dakika
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