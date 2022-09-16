Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ile görüşmesi sonra erdi! İşte görüşme sonrası ilk mesajlar... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ile görüşmesi sonra erdi! İşte görüşme sonrası ilk mesajlar...

16.09.2022 17:42

Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Putin, "Türkiye'nin Rus gazı ödemelerinin yüzde 25'ini ruble ile yapması kısa sürede yürürlüğe konacak" ifadelerini kullanırken tahıl anlaşmasının imzalanması çabaları için Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi sona erdi

RUS GAZI ÖDEMELERİNİN YÜZDE 25'İ RUBLEYLE YAPILACAK

Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü. Kremlin'den görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Putin'in "Türkiye'nin Rus gazı ödemelerinin yüzde 25'ini ruble ile yapması kısa sürede yürürlüğe konacak" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi sona erdi

AKKUYU KONUSUNDA ANLAŞMALAR İMZALANDI

Açıklamada Putin'in "Akkuyu Nükleer Santral İnşaatı konusundaki anlaşmalar imzalandı. Ukrayna tahılının büyük bölümünün fakir ülkelere ulaşmasını ümit ediyorum. Ukrayna tahılının büyük bölümünün fakir ülkelere ulaşmasını ümit ediyorum" sözlerine de yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi sona erdi

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Putin ayrıca, "Türkiye, Rusya'dan doğal gaz sevkiyatları için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldi, TürkAkım sorunsuz bir şekilde çalışıyor" sözlerine yer verdi. Putin, "Tahıl anlaşmasının imzalanması çabaları için Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi sona erdi
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ile görüşmesi sonra erdi! İşte görüşme sonrası ilk mesajlar... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ile görüşmesi sonra erdi! İşte görüşme sonrası ilk mesajlar... - Son Dakika
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