Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçime saatler kala mesaj verdi: 14 Mayıs'tan sonra da aşkla çalışmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçime saatler kala mesaj verdi: 14 Mayıs'tan sonra da aşkla çalışmaya devam edeceğiz

13.05.2023 10:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kilitlendiği seçimlere 14 saat kala dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İfadelerine "Aziz milletim" diyerek başlayan Erdoğan, "2002'den bu yana sadece hizmet siyaseti, eser siyaseti ve kardeşlik siyaseti yapıyoruz. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra da tüm Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye yarın sabah 08.00'de sandık başına gidecek. 4 cumhurbaşkanı adayının son çalışmalarına bugün de devam etmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

"HİÇ KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDİK"

Erdoğan, "Aziz milletim; gençlik yıllarımızdan beri aktif siyasetin içindeyiz, sizlerin huzurundayız. 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıllık siyasi hayatımızda daima demokrasiyi ve millî iradeyi savunduk. 1994'ten beri hangi haksızlıklara maruz kalırsak kalalım; adaleti gözettik, hakkaniyetle davrandık. 85 milyonun tamamını bağrımıza bastık, hiç kimseyi ötekileştirmedik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçime saatler kala mesaj: 14 Mayıs'tan sonra da aşkla çalışmaya devam edeceğiz

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞLARINI EZDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Hiçbir vatandaşımızın hayat tarzına, yaşam biçimine karışmadık. Toplumumuzun tüm kesimlerinin hak ve özgürlük alanlarını genişlettik. Bizden önce bu ülkede başörtüsü, kılık kıyafet yasakları vardı; kaldırdık. Liselerimize katsayı adaletsizliği uygulanıyordu; sonlandırdık. İnsanlar inançlarını özgürce, rahatça yaşayamıyorlardı; değiştirdik. Terör örgütleri vatandaşlarımıza nefes aldırmıyordu; başlarını ezdik.

"KUMPASLA, KARALAMA KAMPANYASIYLA KARŞILAŞTIK"

Demokrasimiz ağır aksak, zor yürüyordu; güçlendirdik. Devlet vatandaşına tepeden bakıyordu; yeni bir anlayış ikame ettik. Yabancı ülkeler sürekli bize ayar veriyor, yön çiziyordu; dur dedik. Elbette bu mücadelede pek çok engelle, baskıyla, tehditle, zorbalıkla, kumpasla, karalama kampanyasıyla karşılaştık.

"AŞKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Demokrasi hamlelerimizin önü kesilmek istendi, darbe girişimleriyle hayatımıza kastedildi. Ama biz diklenmeden dik durarak, ülkemizi 21 yıl öncesine göre daha özgür, daha müreffeh, daha huzurlu, ekonomik olarak daha güçlü bir konuma getirdik. 2002'den bu yana sadece hizmet siyaseti, eser siyaseti ve kardeşlik siyaseti yapıyoruz. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra da tüm Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz."

YORUMLAR (2)
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