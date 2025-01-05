Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (3)

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Özel'e şunu da söylemek isterim; 'gaz yok' dediğiniz Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz 7 milyon metreküpü aştı." dedi.

Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, dün partisinin 8. Olağan İl Kongreleri sebebiyle Samsun ve Ordu'da bulunduğunu, orada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bazı sorular sorduğunu anımsattı.

Özel'in, Marmara ve İç Anadolu Bölgeleri ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak olan hızlı demir yolu hattına CHP olarak niçin karşı çıktıklarını, bu projeden niçin rahatsız olduklarını açıklamasını istediğini hatırlatan Erdoğan, "CHP'nin hizmet ve yatırım düşmanlığının arkasında hangi sebeplerin yattığını Sayın Özel'in açığa kavuşturması gerektiğini ifade ettim. Hazır elinde hesap makinesiyle kuyumcu kuyumcu dolaşırken, CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlarının kaç çeyrek altın tuttuğunun hesabını yapmasını tavsiye ettim. Hatta, bu konuda hesap uzmanı olan bay Kemal'den yardım almasının bizim açımızdan mahsuru olmadığını vurguladım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in henüz bu konuda akla, mantığa uygun bir cevap veremediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını, çeyrek altın cinsinden hesaplamak, anlaşılan Sayın Özel'in baya vaktini alıyor. Fakat, şurası, CHP siyasetini anlamak bakımından çok ilginç; CHP'nin Genel Başkanı, Ankara'da hızlı trene karşı çıkıyor ama Kars'a gittiğinde, millet neyi duymak istiyorsa, otobüsün üzerinde onu söylüyor. Yönettikleri belediyelerde, sudan otoparka kadar her şeye yüzde 1000 ila yüzde 2 bin 500 arasında zam yapıyorlar. Ancak, bakıyorsunuz Kars'ta doğal gaza indirim yapmaktan bahsediyor.

Buradan Sayın Özel'e soruyorum, maden milletin indirimli doğal gaz kullanmasını çok istiyordunuz, peki EPDK'nın indirim kararını iptal ettirmek için niçin mahkemeye taşıdınız? Kars'a, Ardahan'a, Iğdır'a verdiği sözleri, İstanbul'da yerine getirmekten seni alıkoyan nedir? Öyle ya indirebiliyorsan, çağır büyükşehir belediye başkanını, talimat ver, doğal gaz fiyatını anında düşürsün. Madem bu işler emredince oluyor, belediye şirketleri dağıtım bedellerinin yarısını vatandaştan almasın. Orta oyunu burada da bitmiyor. Meselenin vahim tarafı, Sayın Özel'in doğal gaz destekleriyle ilgili hiçbir malumatının olmamasıdır. Evinde kullandığı doğal gaza verdiğimiz desteklerden haberi bile yok."

"Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz 7 milyon metreküpü aştı"

Sadece Karadeniz'deki doğal gaz keşiflerinin sevincini milletle paylaşmak için sağladıkları desteğin tutarının 87 milyar lira olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Geçen yıl vatandaşımızın her 100 liralık doğal gaz faturasının 65 lirasını devlet olarak biz üstlendik. Bununla da kalmadık, 100 liralık elektrik faturasının 60 lirasını kamu olarak yine biz yüklendik. Enerji desteği olarak 2025 yılında bütçede, 472 milyar lira kaynak ayırdık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji başlığında vatandaşlara çok güçlü destekler verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Sayın Özel, onu bunu bıraksın da 'ucuzlatacağız' dedikleri suya niye 5 yılda yüzde 1000'den fazla zam yaptıklarını bir zahmet açıklasın. Bugün CHP'li belediyelerin olduğu birçok şehirde vatandaşlarımız, su faturalarının elektrik ve doğal gaz faturalarını geçtiğinden dert yanıyor. 'Allah'ın suyundan para alınır mı?' diyen siz değil miydiniz bay Özel? Ne oldu da 5 senede suyun fiyatına 10 kat zam yaptınız? Dahası, doğru düzgün sunamadığınız en temel hizmetler için vatandaşın ümüğünü sıkmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?

Sayın Özel'e şunu da söylemek isterim; 'gaz maz yok' dediğiniz Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz 7 milyon metreküpü aştı. Diğer sahalarımızla birlikte toplam yurt içi üretimimizi günlük 8 milyon metreküpe yükselttik. 'Her seçim öncesi petrol buluyorlar' dediğiniz Gabar'da da günlük üretimde 70 bin varilin üzerine çıktık bay Özel. Hedefimiz 100 bin varil. İnşallah yakında bu rakama da ulaşacağız."

Tüm bu destekleri verirken, diğer taraftan da sismik arama ve sondaj faaliyetlerine devam ettiklerini bildiren Erdoğan, "Halen, 4 derin deniz sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisi ve destek gemilerinden oluşan dünyanın en modern filolarından birine sahibiz. ORUÇREİS gemimiz, Somali denizlerindeki üç sahada çalışmalarına başladı. İnşallah bu çalışmalardan da müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum. Enerjide tam bağımsız Türkiye, bu hedefe ulaşıncaya kadar gece gündüz demeden çalışacağız." diye konuştu.

"Muhalefetin bu kötürüm hali bizim yükümüzü daha da ağırlaştırıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aslında sayın Özel'e ve CHP'ye bugün yüklenmek istemiyordum. Siz de takip ediyorsunuz, CHP'nin eski ve yeni kadroları arasındaki güç mücadelesi, onları zaten yeteri kadar hırpalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'de parti içi iktidar kavgasının, Bizans'ı çırak çıkartacak ayak oyunlarının hiç ama hiç eksik olmadığını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin derdi, Sayın Özel'e yeter de artar bile. Bay Kemal'in gem vuramadığı siyasi ihtirasları kendi başına ayrı bir tez konusu olur. Karşımıza çıktığı tüm seçimleri kaybetti, son olarak biraz şaibeli de olsa kurultayı da kaybetti ama siyasetten emekli olmayı bir türlü içine sindiremedi, partisi tarafından artık istenmediğini bir türlü kabullenemedi. Kendini hatırlatmak için sürekli fırsat kolluyor, bunun için de çok çirkin bir dille devamlı bize sataşıyor. Nereden tutsan elinde kalan, siyasetten tekaüt haline gelmiş bir rakiple karşı karşıyayız. Ne iç politikaya ne dış politikaya ne de enerji gibi stratejik konulara dair dikkate alınacak hiçbir fikirleri yok. Kendilerince siyaset yapmaya çalışıyorlar ama onu da kotaramıyorlar. Muhalefetin bu kötürüm hali bizim yükümüzü daha da ağırlaştırıyor."

(Sürecek)