Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Lesotho Krallığı, ülkemizin Güney Afrika bölgesinde önem verdiği, ilişkilerimizin olumlu seyrettiği ortaklardan... - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Lesotho Krallığı, ülkemizin Güney Afrika bölgesinde önem verdiği, ilişkilerimizin olumlu seyrettiği ortaklardan...

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Lesotho Krallığı, ülkemizin Güney Afrika bölgesinde önem verdiği, ilişkilerimizin olumlu seyrettiği ortaklardan biridir" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Lesotho Krallığı, ülkemizin Güney Afrika bölgesinde önem verdiği, ilişkilerimizin olumlu...

19.11.2024 21:05
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Lesotho Krallığı, ülkemizin Güney Afrika bölgesinde önem verdiği, ilişkilerimizin olumlu seyrettiği ortaklardan biridir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Lesotho Krallığı, ülkemizin Güney Afrika bölgesinde önem verdiği, ilişkilerimizin olumlu seyrettiği ortaklardan biridir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane'nin ikili görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı düzenlendi. Yılmaz, Lesotho Krallığı Başbakanı Samuel Matekane'yi Ankara'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Yılmaz, bu ziyaretin Lesotho Krallığı'ndan Türkiye'ye bu zamana kadar gerçekleştirilen en üst düzey ziyaret olarak tarihi bir nitelikte olduğunu ve Lesotho'yla ikili ilişkilerin geliştirilmesine ve üst düzey temasların önümüzdeki dönemde sıklaştırılmasına vesile olacağına inandığını söyledi.

Lesotho'yla uyumlu iş birliği içerisinde olmaktan yine büyük bir memnuniyet duyduklarını aktaran Yılmaz, "Lesotho Krallığı, ülkemizin Güney Afrika bölgesinde önem verdiği, ilişkilerimizin olumlu seyrettiği ortaklardan biridir. Gerek bölgesel gerek çok taraflı platformlarda Lesotho'yla uyumlu iş birliği içerisinde olmaktan yine büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Afrika ülkeleri ile ticari ilişkilerimiz, bölgeye sömürgeci zihniyetlerle yaklaşanların aksine, karşılıklı anlayış ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Afrika kıtasının her alanda gelişmesine ve ilerlemesine kardeşlik temelinde katkıda bulunmaya devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Kıtada 60'ın üzerinde noktaya uçan Türk Hava Yollarımız; TİKA'mız, Maarif Vakfımız ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarımız eliyle kardeş kıtayla daima beraberiz. Kıtayla ilişkilerimizin güçlendirilmesini teminen 2002 yılında 12 adet olan Büyükelçilik sayımız bugün 44'e yükselmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı dönemi dahil olmak üzere, bugüne kadar 31 Afrika ülkesini ziyaret etmişlerdir ve Afrika Ortaklık Politikamızın başarıyla icrasını yakından takip etmektedirler. Önümüzdeki dönemde Afrika'daki diplomatik ağımızı genişletme hedefimiz Maseru'yu da kapsıyor" şeklinde konuştu.

Yılmaz, Lesotho makamlarının da ilerleyen dönemde Ankara'da bir büyükelçilik açma niyetlerinden haberdar olmaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

"2003 yılında Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmi 2023 yılında 7 kat artarak 37 milyar dolara ulaştı"

2003 yılında Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacminin 2023 yılında 7 kat artarak 37 milyar dolara ulaştığını ifade eden Yılmaz, "Hedefimiz Kıta'yla en kısa sürede ticaret hacmimizi 50 milyar dolara ulaştırmaktır. Afrika'daki Türk yatırımlarının sermaye pozisyonu, 2023 yılı itibarıyla 2,3 milyar dolara yükselmiştir. Türk yatırımlarının toplam değerinin ise 10 milyar dolar seviyesine ulaştığı tahmin edilmektedir. Türk müteahhitlik firmaları Afrika kıtasında bugüne kadar 91,6 milyar dolar değerinde bin 977 proje üstlenmiştir. Sahraaltı Afrika ülkeleriyle ise 2003 yılında 1,35 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2023 yılında 12,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türk yükleniciler tarafından bu bölgede toplam tutarı 26,7 milyar doları bulan 445 taahhüt projesi üstlenilmiştir" dedi.

Yılmaz, ikili ticaret ve yatırımlarının gerçek potansiyeline ulaştırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını ve çalışmaları bu yönde sıklaştırma kararı aldıklarını açıkladı.

Yılmaz, ziyareti vesilesiyle Başbakan ile baş başa ve heyetler arası yaptıkları görüşmelerde; ilişkileri ticaret, tarım, eğitim, turizm ve çevre alanlarında geliştirme ve karşılıklı ticaretin ve yatırımın artırılmasına yönelik yeni adımlar atılması hususlarında mutabık kaldıklarını söyledi.

Lesotho'yla Türkiye arasında 2016 yılında imzalanan Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın ilişkilerin ahdi zeminini oluşturduğunu bildiren Yılmaz, "Anlaşmanın iç onay süreçlerinin kısa sürede tamamlanmasını, anlaşma yürürlüğe girdikten sonra Karma Ekonomik Komisyon mekanizmasını da en kısa sürede oluşturmayı öngörüyoruz. Ayrıca müzakere aşamasında olan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nı da en kısa zamanda neticelendirerek imzaya hazır hale getirmek istiyoruz. Başbakan Sayın Matekane yatırımlar alanındaki ilişkilerimize ivme vermek üzere 5 Bakan ve ilgili Lesotho kurumlarından ve şirketlerinden üst düzey yetkililerin yer aldığı geniş bir heyetle buradalar" şeklinde konuştu.

Kıta'da halihazırda 22 temsilciliğiyle faaliyet gösteren TİKA'nın, Lesotho Krallığı'nda sosyal kalkınmaya yönelik önemli projeler yürüttüğünü belirten Yılmaz, "Bu projelerin ve Lesotho'ya kalkınma alanındaki desteğimizin önümüzdeki dönemde de sürdürülmesini öngörüyoruz. 2009 yılından bu yana 46 Lesotolu öğrenci Türkiye bursları ile ülkemizde öğrenim görmüştür. Türkiye burslusu Lesotho öğrenci sayısını artırmayı arzu ediyoruz. Lesoto hükümetinin, ülkelerinde herhangi bir FETÖ yapılanmasına izin vermemiş olması ve ülkemizle bu konuda iş birliğine açık bir tutum sergilemeleri bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye Maarif Vakfımızın başkent Maseru'da bir devlet okulunu devralmasına yönelik çalışmaları da en kısa zamanda neticelendirilmek niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Lesotho Krallığı, ülkemizin Güney Afrika bölgesinde önem verdiği, ilişkilerimizin olumlu seyrettiği ortaklardan...
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Lesotho Krallığı, ülkemizin Güney Afrika bölgesinde önem verdiği, ilişkilerimizin olumlu seyrettiği ortaklardan... - Son Dakika

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