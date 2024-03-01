Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Antalya Diplomasi Forumu\'nda Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi\'ni gezdi

Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında düzenledikleri Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ne ilişkin, "Biz istiyoruz ki gerçekten bir taraftan Gazze'deki zulmü anlatalım bir taraftan bu zulüm karşısında Türkiye'nin verdiği haklı mücadeleyi bütün dünyaya açık ve net şekilde gösterelim, bu zulümler olmasın. Bu zulümlerin olmaması için tüm dünya işbirliği içerisinde hak, adalet uğruna hakikat mücadelesi versin." dedi.

Altun, "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" temasıyla Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde başlayan ADF kapsamında İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ni gezdi.

Altun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ADF'nin Türkiye'nin en önemli uluslararası kamu diplomasisi markalarından biri olarak hayata geçtiğini ve birçok lideri ağırladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde forumun hayata geçtiğini aktaran Altun, "Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda önemli küresel ve bölgesel meselelerin ele alınacağı çok kritik ve önemli forum. Bu forumda biz de istedik ki tam da bugünlerde gerçekten dünyanın kanayan yaralarından biri olan Gazze meselesini biz buraya gelen uluslararası misafirlere yenilikçi bir sergi mantığıyla anlatalım. Sayın Hanımefendi'nin teşrifleriyle Taksim'de açılan ve hala açık olan Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni burada da sergileyelim, hayata geçirelim istedik. Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderlerle birlikte katılarak, açacakları bir sergi olacak. Buradan geçmek suretiyle forumun açılış konuşmalarını yapacaklar."

Altun, serginin esas itibarıyla 2009'da İsrail'in dökme kurşun operasyonu esnasında gerçekten ne kadar büyük zulüm ortaya koyduğunu, çocukların kalemlerinden, yüreklerinden ve gözünden yapılan zulmü anlattığına dikkati çekti.

Sergide Gazzeli çocukların yaptığı resimlerin yer aldığını belirten Altun, "Bu resimlerin her biri gerçek bir sanat eseri. Bu resimler aslında İsrail'in zulmünün nasıl tarihsel bir zulüm olduğunu ortaya koyan resimler. O günden bugüne İsrail Gazze'de, Filistin'de zulümlerini artırarak devam ediyor. Bugün gerek burada gerek Taksim'de hala açık olan sergiyi inceleyip, izlediğinizde şunu açık şekilde görebilirsiniz, ne yazık ki İsrail o gün de fosfor bombası kullanmış, o gün de sivilleri bombalamış, o gün de çocukları, kadınları öldürmüş, sivilleri sağlık çalışanlarını o gün de katletmiş. Bugün de katletmeye devam ediyor." diye konuştu.

"Bu zulümlerin olmaması için tüm dünya işbirliği içerisinde mücadele vermeli"

Yapılan katliamlara çocukların da şahit olduğunu dile getiren Altun, şöyle devam etti:

"Saf ve çok açık, net şekilde çocuklar kendi çizgileriyle bunu anlatmışlar. Burada bunu görebiliyorsunuz. Biz bir taraftan sergimizde bunu gerçekten dijital gösterim yöntemleriyle yenilikçi yöntemlerle dijital sanat yöntemleriyle göstermeye çalıştık. Burada gerçekten Gazze'deki zulmü tüm çıplaklığıyla küresel alana çocukların gözünden anlatalım istedik. Yarın da Hanımefendinin, lider eşlerine burada ev sahipliği olacak, sergimize Hanımefendi ve lider eşleri teşrif edecekler. Böylelikle biz istiyoruz ki gerçekten bir taraftan zulmü anlatalım bir taraftan bu zulüm karşısında Türkiye'nin verdiği haklı mücadeleyi bütün dünyaya açık ve net şekilde gösterelim, bu zulümler olmasın. Bu zulümlerin olmaması için tüm dünya işbirliği içerisinde hak, adalet uğruna hakikat mücadelesi versin. Çünkü bu sergi, bir taraftan da İsrail'in esas itibarıyla yürüttüğü yalan siyasetini de deşifre etmeye yönelik bir sergidir. Bu anlamda bizim yürüttüğümüz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü hakikat mücadelesinin de yansımalarından bir tanesidir."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ADF bünyesinde yenilikçi yol ve yöntemlerle sergilerin hayata geçtiğini belirterek, "Onlara da vurgu yapmamız gerekir. Sayın Refik Anadol'un gerçekten önemli sergisi var. Aynı şekilde Diplomasi Tüneli de Türkiye'nin diplomasi tarihinin ne kadar zengin olduğunu ortaya koyan 'Türkiye Yüzyılı' ile beraber bu diplomasinin artı hangi noktaya geldiğini, nasıl Türkiye'yi bölgesel ve küresel güç haline dönüştürdüğü gösteren sergi." ifadelerini kullandı.

Altun, ADF'deki diplomatik faaliyetlere eşlik edecek şekilde sergilerle sürece destek olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "İnşallah başarılı forum hayata geçer. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, bu forum uluslararası markaya dönüşüyor. Cumhurbaşkanı'mız bu forum kapsamında birçok ikili görüşme de yapıyor." dedi.