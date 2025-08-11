CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.57'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Gazze'deki son durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma, Suriye'deki gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. Toplantının gündeminde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları da yer alacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?