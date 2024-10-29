Politika

Cumhuriyet Bayramının 101'inci yılı Vatan Caddesinde coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 101'inci yıl dönümü kapsamında Vatan Caddesi'nde resmi tören düzenlendi. Törende açılış konuşmasını yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "29 Ekim 1923, yedi düvelin ayağımıza vurmak istediği pranganın sökülüp atıldığı, işgalci zorbaların vatan toprağından kovulduğu şanlı tarihin adıdır" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Fatih Vatan Caddesi'nde resmi tören düzenlendi. Saat 10.30'da başlayan törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı ve Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, elçiler ve kamu-kurum kuruluşlarının başkan ile müdürleri katıldı. Törenin başlangıcında Vali Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı ve Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, askeri araca binerek halkı selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

"Biz, bu eseri Çanakkale'den Dumlupınar'a büyük bedellerle inşa ettik"

Törende açılış konuşmasını yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Cumhuriyetimizin 101. yaşını kutlamanın onur ve gururuyla sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Milletçe sevincimizin, coşkumuzun zirvesi olan Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. İstiklal Mücadelemizi, Cumhuriyetimizle taçlandıran bütün kahramanları rahmetle, minnetle anıyorum. Kıymetli hemşerilerim, yedi düvelin ayağımıza vurmak istediği pranganın sökülüp atıldığı, işgalci zorbaların vatan toprağından kovulduğu şanlı tarihin adıdır. Cumhuriyetimiz; asil bir direniş ruhuna, yüce bir karaktere, tavizsiz bir hürriyet şuuruna sahip necip milletimizin en büyük ve en kıymetli eseridir. Biz, bu eseri Çanakkale'den Dumlupınar'a büyük bedellerle inşa ettik. Biz, bu kutlu emaneti, Cumhuriyet'i, düğüne gidercesine zafere ve şehadete koşan Mehmetlere, bebekleri yerine ıslanmasın diye top mermilerini kundağa saran analara, bacılara borçluyuz" dedi.

"Şanlı ecdadımızın eşsiz fedakarlıklarla kazandığı bağımsızlığı sonsuza dek koruyacağız"

Konuşmasına devam eden Vali Davut Gül, "Hiçbirimiz; evlatlarım diye cepheye koşan Fatma Seher'leri, son ilacı şehadete ermek üzere olan oğluna değil de bir başka yaralıya kullanan Doktor Tarık Nusret'i, evladı yerine vatan toprağına sarılanları asla unutmayacağız. Şanlı ecdadımızın eşsiz fedakarlıklarla kazandığı bağımsızlığı sonsuza dek koruyacağız. Bugün, burada, Vatan Caddesi'nde beraberce doyasıya yaşadığımız Cumhuriyet coşkusunu ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlikle yerine getirdiğimiz her görevde bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimize ve gazilerimize layık olacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilelebet payidar kalacak en büyük eseri Cumhuriyet'i, Türkiye Yüzyılında gençlerimizin gayreti ve azmiyle teknoloji ve savunmanın öncüsü yapacağız. Bilimde, sporda, sanatta her alanda nice başarılarla taçlandıracağız" şeklinde konuştu.

"Cumhuriyet'imizin 101. yaşını, bayramımızı canı gönülden kutluyorum"

Cumhuriyetin 101'inci yaşını kutlayan Vali Gül, "Yediden yetmişe kenetlenerek ülkemize ve huzurumuza saldıranların heveslerini kursaklarında bırakacak, İstikbalin Yüzyılını kuracağız. Bunun için İstanbul'da ve vatanın dört bir yanında el ele, omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde barış ve istikrar ülkesi olarak mazlum coğrafyalara umut oluyoruz. İnsanlığın istikametine yön verecek geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere istiklalimizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Milletimizin selameti, devletimizin bekası ve ay yıldızlı bayrağımız uğrunda şehit düşen vatan evlatlarını şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun. Kahraman gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor; Cumhuriyet'imizin 101. yaşını, bayramımızı canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla töreni izledi

Türk bayraklarıyla vatandaşların ilgiyle izlediği törende konuşmaların ve halk oyunları gösterilerinin ardından resmigeçit töreni gerçekleşti. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarından askerler ve polisler, askeri zırhlı araçlar, polis araçları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları, klasik otomobiller ve sivil toplum kuruluşları geçiş yaptı. Havadan Polis Özel Harekat, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteri de vatandaşları selamladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kolluk kuvvetlerinin bir arada olduğu törende oluşan görüntüler, vatandaşların da ilgisini çekti. Töreni izleyen vatandaşlardan bazıları o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Ayrıca tören nedeniyle Vatan Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.