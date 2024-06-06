D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Gazze'deki Gelişmeleri Ele Alacak - Son Dakika
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Politika

D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Gazze'deki Gelişmeleri Ele Alacak

Dışişleri Bakanlığı, Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın Gazze'deki gelişmeleri ele almak üzere 8 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşeceğini duyurdu. Toplantıda, D-8 üyesi ülkelerin Gazze'deki gelişmelere ilişkin güçlü bir ortak bildiri kabul etmesi ve uluslararası topluma kuvvetli bir çağrıda bulunulması öngörülüyor.

06.06.2024 17:24
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Dışişleri Bakanlığı, Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın Gazze'deki gelişmeleri ele almak üzere 8 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşeceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Gazze'deki gelişmeleri ele almak üzere 8 Haziran tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Sayın bakanımızın toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çağrısıyla gerçekleştirilecek toplantıda, Gazze'deki gelişmeler masaya yatırılacak. Toplantıya Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri Keni, Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Dipu Moni, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr ElHamamy ve Nijerya'dan üst düzey katılım sağlanacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantı vesilesiyle bir araya gelecek D-8 üyesi ülkelerin Gazze'deki gelişmelere ilişkin güçlü bir ortak bildiri kabul etmesi ve ortak bildiride İsrail'in Filistinli sivillere karşı işlediği suçların durdurulmasına yönelik etkili adımları içeren somut hususlara ve ilkelere yer verilerek, uluslararası topluma kuvvetli bir çağrıda bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Gazze'deki Gelişmeleri Ele Alacak - Son Dakika

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