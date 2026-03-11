Davutoğlu'ndan Trump ve Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Davutoğlu'ndan Trump ve Netanyahu'ya Tepki

Davutoğlu\'ndan Trump ve Netanyahu\'ya Tepki
11.03.2026 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Davutoğlu, İsrail ve ABD'ye karşı Müslüman ülkelerle dayanışma çağrısı yaptı, empiralist oyunlara dikkat çekti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Komşu ülkelerle, halklarla omuz omuzayız, Netanyahu???????-Trump ikilisi karşısında dimdik ayaktayız' deme günüdür. Bunun 'aması, fakatı' olmaz." dedi.

Davutoğlu, bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında, ramazan ayının sadece nefsi terbiye etme zamanı olmadığını, bu ayda zihnen ve kalben de arınma için fırsat olduğunu ifade etti.

Her yıl ramazan ayını zehir eden siyonist ve emperyalist güçlerin oyunlarının bu yıl da yaşandığına dikkati çeken Davutoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a dönük saldırılarının Türkiye'nin kara günleri olarak anılan 28 Şubat günü başladığını anımsattı.

Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da tepki göstererek, "Bir taraftan hala açlıkla sınanan, başını koyacak bir yeri olmayan Filistinliler olacak. Diğer taraftan kafasındaki fantezileri hayata geçirmek için bir soykırımcının peşine takılan Trump olacak. Biz de hiçbir muhasebe yapmadan bunu kabul edemeyiz." diye konuştu.

İran ile Türkiye'nin tarihi komşuluğuna da değinen Davutoğlu, şunları kaydetti:

"İran'la biz tarihi bir komşuyuz. 1639 yılından beri sınırımız belli. İran ile ihtilaf ederiz, farklı görüşlerimiz olur, bazen rekabet de etmişizdir ama bu meseleyi Sünni-Şii, Türk-İran rekabeti üzerinden kuranlara şunu söylüyorum, ne zaman ki Müslümanlar birbirine düşmüşse, iç rekabetler ortak bilincimizi esir almışsa işte o zaman zelil bir duruma düşmüşüz demektir. Netanyahu-Trump ikilisinin emperyalist planlarına karşı, '2026 İran, 2036 Türkiye' diyen küstah seslere karşı biz buradayız. 'Komşu ülkelerle, halklarla omuz omuzayız, Netanyahu-Trump ikilisi karşısında dimdik ayaktayız' deme günüdür. Bunun 'aması, fakatı' olmaz. Kim buradan hareketle tekrar aramızdaki görüş ayrılıklarına büyük bir fitneye dönüştürmek isterse bilin ki siyonizmin oyununa geliyordur."

Davutoğlu, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunarak, ABD'nin saldırısında İran'da hayatını kaybeden çocuklar için küresel bir girişim başlattıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Türkiye, İsrail, İftar, Konya, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu'ndan Trump ve Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e sürpriz uyarı: Artık buna son verin Savaş sürerken ABD'den İsrail'e sürpriz uyarı: Artık buna son verin
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
ABD’li senatörden “kara harekatı“ iddiası: Büyük endişe duyuyorum ABD'li senatörden "kara harekatı" iddiası: Büyük endişe duyuyorum
Ülke 10 günde dev bir mezarlığa döndü Ülke 10 günde dev bir mezarlığa döndü
Arap ülkesinde gece yarısı alarmı Tek tek vurdular Arap ülkesinde gece yarısı alarmı! Tek tek vurdular

22:39
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada
21:49
YPG’li Salih Müslim öldü
YPG'li Salih Müslim öldü
21:44
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
21:39
ABD’yi korku sardı FBI İran’ın Kaliforniya’ya saldırabileceğini ileri sürdü
ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü
21:34
Erbil’de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
21:22
Devrim Muhafızları komutanı, İran’ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 23:07:20. #7.12#
SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan Trump ve Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.