Davutoğlu: Türkiye Risk Oluşturacak Faaliyete İzin Vermemeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Davutoğlu: Türkiye Risk Oluşturacak Faaliyete İzin Vermemeli

Davutoğlu: Türkiye Risk Oluşturacak Faaliyete İzin Vermemeli
05.03.2026 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin savunma sanayisinde atılımlar yaptığını ve risk oluşturacak faaliyetlere izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Savunma sanayimizde ciddi atılımlar yaptık. Askeri bakımından Türkiye'nin risk oluşturacak hiçbir faaliyete izin vermemesi lazım." dedi.

Davutoğlu, bir davet salonunda düzenlenen iftar programında, insanlık tarihinin en yıkıcı dönemlerinin yaşandığını, böyle bir dönemde insanlığı bekleyen en büyük tehlikenin nükleer bomba ya da savaş değil, özünü kaybetmesi olduğunu söyledi.

Teknolojinin geliştiğini, herkesin mutlu bir şekilde bunu kullandığını belirten Davutoğlu, "Öyle bir noktaya geldi ki teknoloji, bizi esir aldı. Bir toplulukla oturduğunuzda herkesin akıllı telefonla mesajlaşmaktan sohbet etmeye vakit bulamadığını görüyorsunuz. Her türlü bağımlılık hayatımıza girdi." diye konuştu.

Hayatın sanallaştığını aktaran Davutoğlu, yalnızlaşan insanın uyuşturucu, ekran, kumar ve bahis bağımlılığı tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Davutoğlu, Gazze'deki soykırıma dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Gazze konusunda hepimiz vebal altındayız. Biz, 2,5 yıldır televizyonlarda canlı canlı bir soykırım izliyoruz. İslam dünyası liderleri başta olmak üzere bütün insanlık liderleri, büyük vebal altındadır. O soykırımı canlı canlı izledik. Soykırımcı Netanyahu yönetimi, Gazze'de Refah Kapısı'nı kapattı, içeriye gıda girmiyor. Biz bunu izledik, tüylerimiz ürpermedi. Caddeleri doldurduk ama gerçek anlamda bu soykırıma bir çözüm bulunamadı."

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "3. Dünya Savaşı fiilen başlamıştır." diyen Davutoğlu, bu savaşın bir seferde başlayıp taraflar arasında belli bir sürede bitecek bir savaş olmadığını vurguladı.

Davutoğlu, yaşananların bir fragman olduğunun altını çizerek, "Bir müddet sonra bütün cephelerde bir savaş hali yaşanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin tedbir alması gerektiğini belirten Davutoğlu, "Savunma sanayimizde ciddi atılımlar yaptık. Askeri bakımından Türkiye'nin risk oluşturacak hiçbir faaliyete izin vermemesi lazım." diye konuştu.

Eşi Sare Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan yardımcıları İzzettin Küçük ve Cemalettin Kani Torun'un da katıldığı programda Davutoğlu, iftara katılan gençlerin sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, İnsan Hakları, Orta Doğu, Teknoloji, Politika, Savunma, Türkiye, Dünya, Gazze, İftar, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu: Türkiye Risk Oluşturacak Faaliyete İzin Vermemeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşında ama boyu 1.80 İbrahim Tatlıses’in kızının son hali görenleri şaşırttı 12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Komisyondan geçti Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor Komisyondan geçti! Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İran en büyük kozunu açıkladı Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
İran, Irak’taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu

23:31
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
22:27
ABD, Kuveyt’teki büyükelçiliğini kapattı
ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini kapattı
22:19
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır’a indi
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır'a indi
22:14
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
20:51
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
20:24
İran, Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesisi füzeyle vurdu
İran, Bahreyn Petrol Şirketi'ne ait tesisi füzeyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 23:53:11. #.0.5#
SON DAKİKA: Davutoğlu: Türkiye Risk Oluşturacak Faaliyete İzin Vermemeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.