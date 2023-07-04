Değişim sancısı CHP'nin grup toplantısına da yansıdı! Partinin ağır topları salonda yer almadı - Son Dakika
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Değişim sancısı CHP'nin grup toplantısına da yansıdı! Partinin ağır topları salonda yer almadı

Değişim sancısı CHP'nin grup toplantısına da yansıdı! Partinin ağır topları salonda yer almadı

04.07.2023 18:04

CHP'deki değişim tartışmaları sürerken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı TBMM Grup toplantısında salonun bir kısmı boş kaldı. Partinin 'ağır topları' olarak bilinen Engin Altay, Veli Ağbaba, Bülent Tezcan gibi isimler de grup toplantısına katılmadı. CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çağrısının ardından CHP'nin TBMM Grup toplantısında salonun bir kısmının boş kalması dikkat çekti. Bununla birlikte partinin ağır topları olarak bilinen bazı milletvekillerinin de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı toplantıya katılmadığı görüldü. Toplantıda bulunmayanlar arasında Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Engin Altay, Ali Öztunç, Seyit Torun, Özgür Karabat gibi isimler yer aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim çağrısında bulunmuş, ardından da CHP Grup Başkanı Özgür Özel de, partide değişimin gerekliliğini savunarak, Kurultay'ın yerel seçim sonrasına bırakılmamasını istemişti. Partide değişim çağrılarına katılan bir diğer isim de bir önceki MYK'da yer alan Bülent Tezcan olmuştu. Tezcan, 'Yeni liderlik ihtiyacı var' ifadelerini kullanmıştı.

CHP'deki değişim tartışmaları sürerken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı TBMM Grup toplantısında salonun bir kısmı boş kaldı. Partinin 'ağır topları' olarak bilinen Engin Altay, Veli Ağbaba, Bülent Tezcan gibi isimler de grup toplantısına katılmadı.

Değişim sancısı CHP'nin grup toplantısına da yansıdı! Partinin ağır topları salonda yer almadı

"DEĞİŞİM" ÇAĞRILARI SONRASI DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" çağrısının ardından CHP'nin TBMM Grup toplantısında salonun bir kısmının boş kalması dikkat çekti. Bununla birlikte partinin ağır topları olarak bilinen bazı milletvekillerinin de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı toplantıya katılmadığı görüldü. Toplantıda bulunmayanlar arasında Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Engin Altay, Ali Öztunç, Seyit Torun, Özgür Karabat gibi isimler yer aldı.

Değişim sancısı CHP'nin grup toplantısına da yansıdı! Partinin ağır topları salonda yer almadı

TEZCAN "YENİ LİDERLİK İHTİYACI VAR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim çağrısında bulunmuş, ardından da CHP Grup Başkanı Özgür Özel de, partide değişimin gerekliliğini savunarak, Kurultay'ın yerel seçim sonrasına bırakılmamasını istemişti. Partide değişim çağrılarına katılan bir diğer isim de bir önceki MYK'da yer alan Bülent Tezcan olmuştu. Tezcan, "Yeni liderlik ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.

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İmamoğlu'nun 'İktidar İçin Değişim' çağrısını ilan edeceği internet sitesi yayına girdi İmamoğlu'nun 'İktidar İçin Değişim' çağrısını ilan edeceği internet sitesi yayına girdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Bülent Tezcan, Veli Ağbaba, Engin Altay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Değişim sancısı CHP'nin grup toplantısına da yansıdı! Partinin ağır topları salonda yer almadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Değişim sancısı CHP'nin grup toplantısına da yansıdı! Partinin ağır topları salonda yer almadı - Son Dakika
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