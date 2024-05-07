DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, demokratik anayasa yapım sürecini başlattıklarını açıkladı

Politika

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, "Demokratik anayasa yapım süreciyle ilgili DEM Parti olarak kendi komisyonlarımızı kurduk, kendi çalışmalarımızı başlattık." dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Deniz Gezmiş ve arkadaşları anısına 3 gülü kürsüye koyan Oruç, Gezmiş ve arkadaşlarını kabirleri başında andıklarını söyledi.

Önceki günlerde baharın gelişini ve Hıdırellez'i kutladıklarını anlatan Oruç, Hristiyan aleminin de Paskalya Bayramı'nı kutladı. Oruç, Trendyol 1. Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i de tebrik etti.

Türkiye'nin ağır ekonomik tablosunu görmezden gelemeyeceklerini dile getiren Oruç, "Türkiye ekonomik, siyasal ve toplumsal olarak çok ciddi bir çöküş yaşıyor. Ekonomik çöküşün diğer adı dışa bağımlılıktır. Bir zamanlar etin, sütün, samanın merkezi olarak bilinen Türkiye, AKP'nin politikaları nedeniyle ithalata bağımlı bir ülke haline gelmiştir. Amaç, yerli üreticiyi tasfiye etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik sorunlardan en çok yoksullar ve asgari ücretle çalışanların etkilendiğini belirten Oruç, 17 bin lira olan asgari ücretin alım gücünün son 4 ayda 2 bin 700 lira düştüğünü savundu. Oruç, "2 ay sonra bu kürsüden konuşurken bu rakamların 1000-2000 lira daha düşeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü enflasyon almış başını gidiyor." diye konuştu.

Oruç, Anayasa Mahkemesi kararına göre 1 Mayıs'ta Taksim'in miting alanı olarak kullanılabileceğini ancak buranın işçilere, emekçilere yasaklandığını; emek örgütlerine polisin şiddet uyguladığını öne sürdü.

DEM Parti'li Oruç, "1 Mayıs'ın altında plan ve projeler aramaktalar. Bizlerin Taksim'e çıkmak istememizin altında plan ve projeler aramaktalar. Orayı kendileri terörizme etmek istiyor. ve tam tersi onların kullandığı sözler, 'polise karşı şiddet uygulanmış'... Siz nerede yaşıyorsunuz?" dedi.

Devlet Bahçeli'nin "Taksim direnişçilerini düşmanlıkla suçladığını ve Karl Marx'a da dil uzattığını" ileri süren Oruç, "Marx'ın sözüyle onlara yanıt vermek isterim; 'İnsanca yaşamanın tek yolu insanlığa düşman olan her şeyle savaşmaktır.' Evet, siz insanların düşmanısınız ve biz sizin bu düşmanlığınıza, bu sisteminize ve bu rejiminize karşı savaşıyoruz, savaşmaya da devam edeceğiz. Siz ümidin düşmanısınız. Meyve çağındaki ağacın, serpilip gelişen hayatın düşmanısınız. Biz halkız, esas düşman sizsiniz. 1 Mayıs'ta yoldaşlarımızın halk düşmanlarına karşı direnişini buradan selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Oruç, eğitimin hallaç pamuğuna çevrildiğini, Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı müfredatın bilimden uzak olduğunu öne sürerek, bunu kökten reddettiklerini söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa çalışmaları kapsamında partilerini de ziyaret ettiğini anımsatan Oruç, "Türkiye'nin demokratik bir anayasaya ihtiyacı var. 12 Eylül'den kalma, askeri cuntanın anayasasının bu topraklara cevap olamayacağını, böyle otoriter bir rejimin, baskıcı bir rejimin ürünü olan bir anayasanın ülkeyi demokratikleştirmeyeceğini hepimiz gayet açık ve net olarak biliyoruz." dedi.

Türkiye'nin acil gündemleri bulunduğunu, açlık, yoksulluk, işsizlik ve özgürlüklerin kısıtlandığı bir atmosfer olduğunu öne süren Oruç, böyle bir ortamda anayasa tartışmalarının, sorunların üzerinin örtülmesi demek olduğunu savundu.

Oruç, şöyle konuştu:

"Demokratik anayasa yapım süreciyle ilgili DEM Parti olarak kendi komisyonlarımızı kurduk, kendi çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalarımızı yaparken özellikle anayasa en geniş yelpazedeki bir toplumsal mutabakat metni olduğu için Türkiye'de bulunan bütün demokrasi güçleriyle, bütün emek, meslek örgütleriyle, kadın hareketiyle, gençlik hareketiyle, doğa ve insan hakları savunucularıyla, Kürt özgürlük hareketiyle ve Alevi hareketiyle, aynı zamanda bu ülkede yaşayan bütün farklı halklardan ve inançlardan kesimlerle, meslek örgütlerinin de altını özellikle çizmek isterim onların uzmanlık alanlarından faydalanmak da çok önemli... Böylesine bir geniş yelpazede tabana yayılmış bir demokratik anayasa tartışması sürecine ihtiyacımız olduğunun farkındayız. DEM Parti olarak çalışmalarımızı bu çerçevede devam ettireceğiz."

Kayyum tartışmalarına da değinen Oruç, halkın iradesinin gasbedilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.