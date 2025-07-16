DEM Parti'den Adalet Bakanı'na Ziyaret

DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti. TBMM Başkanvekili DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Sürecin hukuki zeminde yürütülmesinin önemli olduğunu ifade ettik. Kendisi de her türlü desteği zaten şimdiye kadar sunduğunu ama bundan sonra bu süreç içerisinde sürecin ilerlemesi açısından hukuki ve yasal zeminde yürümesi için görev üstleneceğini ifade etti" dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u bakanlıkta ziyaret etti. Görüşmede Adalet Bakanı Yardımcısı Ramazan Can da yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Buldan ve Sancar, gazetecilere açıklama yaptı. Buldan, Bakan Tunç'a kabulü için teşekkür ederek, "Önemli bir ziyaret oldu. Sürecin geldiği aşamaları hem siyasal anlamda hem hukuki anlamda hem de bundan sonra süreç açısından gidilmesi gereken yol anlamında genel bir değerlendirme yaptık. Komisyon aşamasına girdiğimiz bu süreçte Sayın Adalet Bakanının önemli bir görevi ve rolü olacağı kanaatini taşıyoruz. Dolayısıyla kendisine bu sürecin hukuki zeminde yürütülmesinin önemli olduğunu ifade ettik. Kendisi de her türlü desteği zaten şimdiye kadar sunduğunu ama bundan sonra bu süreç içerisinde sürecin ilerlemesi açısından hukuki ve yasal zeminde yürümesi için görev üstleneceğini ifade etti. Bu anlamıyla önemli bir görüşme oldu, olumlu bir görüşme oldu. Biz kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz" dedi.

'HUKUKİ ZEMİN ÇOK ÖNEM TAŞIYOR'

Mithat Sancar ise verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Sürecin geldiği bu aşamada hukuki zemin çok önem taşıyor. Sürecin sağlam ve sağlıklı ilerlemesi ve istediğimiz barışa hukuk devletine, demokrasiye doğru ilerlemesi için Adalet Bakanlığı özel bir konumda duruyor. Çok fazla çalışma yapılacak bundan sonra elbette. Kendimiz bu çalışmalara elimizden gelen her türlü katkıyı yapıyoruz; ama bakanlıkla istişare de diğer makamlarla istişare gibi çok önemli. Adalet Bakanlığı'nın da bu süreçte, şu aşamada rolü çok kritik. Sayın Bakan da ellerinden gelen her türlü çabayı açık bir şekilde sarf edeceklerini söyledi. Sürecin hukuki zemini sağlamlaştıkça ilerlemesi de sonuca doğru yürümesi de o kadar kolaylaşır. Buna inancımız var. Bu konuda yapılacak çalışmalara Adalet Bakanlığı'nın katkısının da bundan sonra en üst düzeyde olacağı yönünde kendilerinin de beyanı var" diye konuştu.

'AŞAMA AŞAMA GİDİYORUZ'

Buldan, silah bırakma ile ilgili takvimin sorulması üzerine, "Bir takvim yok ama süreç belli aşamalarda ilerleyecek. Aşama aşama gidiyor zaten takip ederseniz. Dolayısıyla bir silah bırakma ya da silah teslimi töreninden sonra yeni bir aşamaya geçilecek. Bu aşamada komisyon aşaması elbette ki. Komisyon aşamasında da yapılması gereken çok şey var. Komisyonun üstleneceği birçok görev ve sorumluluk var. Bu da tamamlandıktan sonra belki başka bir aşamaya geçilecek. Biz her aşamayı kamuoyuyla, sizlerin aracılığıyla zaten paylaşıyoruz. Bundan sonra da paylaşmaya devam ederiz" dedi.

Buldan, "Görüşmede Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi konuşuldu mu?" sorusuna, "Her konu konuşuldu. Detay vermeyeceğiz, soru da almayacağız aslında öyle kararlaştırmıştık; ama sorabileceğiniz hemen hemen bütün konular konuşuldu" ifadelerini kullandı.

'KOMİSYON BU HAFTA KURULACAK'

Buldan, silah bırakan PKK'lıların siyasete katılma taleplerinin konuşulduğunun sorulması üzerine de komisyon aşamasında her şeyin tartışılacağını belirtti. Sancar ise komisyonun bu hafta içinde kurulacağını ve ilk toplantısının da bu hafta içinde olacağı bilgisini aldıklarını aktardı.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Muhammet BAYRAM/ANKARA,