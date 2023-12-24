DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan\'ın Skandal İfadeleri: \'Teröristlerin Sesi Olacağız\'

DEM Parti (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da, teröristler için saygı duruşunda bulunulan DEM Parti Gençlik Meclisi Kongresi'nde konuşma yapıp skandal ifadeler kullandı. Bakırhan, konuşma yaparken öldürülen teröristlerin ismini sayarak "Onların sesi olmaya devam edeceğiz." dedi.

DEM Partili Bakırhan, öldürülen teröristler için "şehit" ifadesinin kullanıldığı ve saygı duruşunda bulunulduğu, Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Gençlik Meclisi 1'inci Olağan Kongresi'nde konuştu.

TUNCER BAKIRHAN TERÖRİSTLERE ARKA ÇIKTI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, konuşma yaparken öldürülen teröristlerin ismini sayarak "Biz onların sesi soluğu olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakırhan önceki gün yaptığı bir başka açıklamada ise "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Bakın genç insanlar yaşamını yitiriyor. Kürt sorunu devam ettikçe ne Dersim'de ne Türkiye'de huzur, umut, demokrasi olur." demişti.

DEM PARTİ'DEN SKANDAL KONGRE: TERÖRİSTLERE 'ŞEHİT' DEDİLER

Diyarbakır'da bir düğün salonunda düzenlenen DEM Parti Gençlik Meclisi 1'inci Olağan Kongresi'nde sunucu, katılımcılara "Bugün özgürlük şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunalım." deyip ayağa kalktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. Programda ayrıca terör örgütü sözde lideri Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK lehine slogan atıldı.

42 TERÖR DESTEKÇİSİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kongreyle ilgili şu ana kadar 42 kişinin, polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.