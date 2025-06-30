DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, gündemi değerlendirdi Açıklaması

30.06.2025 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti heyetinin "Terörsüz Türkiye" ziyaretlerine ilişkin, "Sayın Pervin Buldan, Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, ayın 8'i, 9'u gibi Cumhurbaşkanıyla, daha sonra da siyasi partilerle görüşüp ondan...

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti heyetinin "Terörsüz Türkiye" ziyaretlerine ilişkin, "Sayın Pervin Buldan, Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, ayın 8'i, 9'u gibi Cumhurbaşkanıyla, daha sonra da siyasi partilerle görüşüp ondan sonra İmralı'ya gitme niyetlerinin olduğunu söylemişlerdi. Sanırım bu takvim işleyecek." dedi.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerindeki orman yangınlarını anımsatarak, yangınların hem ormanlık alanların hem de ormanda yaşayan canlıların yok olmasına neden olduğunu dile getirdi.

Orman yangınlarının ihmallerden, yeterli tedbirin alınmamasından ve ormanlık alanlara yaklaşımlardan meydana geldiğini kaydeden Temelli, " Ormana, ağaca, canlıya değer verilmiyor. Yerleşim yerleri zaten ormanla iç içe. Ormanlık araziler her türlü yatırımlara -tırnak içinde- açılıyor ve sonuç olarak da karşımıza işte bu felaketler çıkıyor." diye konuştu.

Temelli, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin hedefinde ormanların, meraların ve su alanlarının olduğunu ileri sürerek, "Bu yasanın hemen geri çekilmesi gerekiyor. Bu yasa, gerçekten kabul edilebilir bir yasa değil. Zeytinlikleri, su havzalarını, ormanları hedefine alıyor. Ne için? Enerji arz güvenliğinin sağlanması içinmiş. Hayır. Enerji arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir yasa değil. Sermayenin kar güvenliğini sağlamaya yönelik bir yasa bu." görüşünü savundu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada duruşmanın 8 Eylül'e ertelenmesine değinen Temelli, mahkemenin bu davayı reddetmesi gerektiğini söyledi. Temelli, "Siz, YSK'nın vermiş olduğu karara karşılık bir yargı sürecini işletemezsiniz. Bu, anayasaya da mevcut yasalara da aykırı bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin görüşlerini de paylaşan Temelli, daha önceki açıklamalarında da komisyon çalışmalarının bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini hatırlattı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, "Bu konudaki önerilerimizi yazılı olarak yarın Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ileteceğiz. Kendileri, partilerden gelen öneriler çerçevesinde geniş bir konsensüse ulaşarak, komisyonu hayata geçirecek diye bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Temelli, bir basın yayın kuruluşunda, terör örgütü PKK'nın temmuz ayı içerisinde silah bırakacağına dair yayımlanan habere ilişkin, "Bizde böyle bir bilgi yok. Bu gelişmelerin önümüzdeki hafta olma olasılığı var gibi gözüküyor." ifadesini kullandı.

Temelli, DEM Parti heyetinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi partilerle görüşme takvimine dair soruya ise "Sayın Pervin Buldan, Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, ayın 8'i, 9'u gibi Cumhurbaşkanıyla, daha sonra da siyasi partilerle görüşüp, ondan sonra İmralı'ya gitme niyetlerinin olduğunu söylemişlerdi. Sanırım bu takvim işleyecek." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Orman Yangınları, Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı, Pervin Buldan, Sezai Temelli, DEM Parti, Politika, Türkiye, Çevre, Yargı, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
Isparta’da köylüyü isyan ettiren su projesi Bastonlarıyla barikatları aştılar Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
İstanbul’da orman yangını Aydos’tan alevler yükseldi İstanbul'da orman yangını! Aydos'tan alevler yükseldi
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu Kahreden ’borsa’ detayı Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı
Bakan Yumaklı İzmir’de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor Bakan Yumaklı İzmir'de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
Diyarbakır’da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti Diyarbakır'da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
Beşiktaş, David Jurasek’i kadrosuna kattığını açıkladı Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı

15:26
Kılıçdaroğlu’ndan kendisi hakkında yapılan olay paylaşıma ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan kendisi hakkında yapılan olay paylaşıma ilk yorum
14:29
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
14:26
Hatay’da yangın felaketi Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
12:02
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
11:28
CHP’nin kurultay davası 8 Eylül’e ertelendi
CHP'nin kurultay davası 8 Eylül'e ertelendi
00:56
Aşırı hız yaptı, aracı hurdaya döndü Sürücü ağır yaralı
Aşırı hız yaptı, aracı hurdaya döndü! Sürücü ağır yaralı
00:30
İzmir’deki yangından duygu dolu görüntüler: Mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
İzmir'deki yangından duygu dolu görüntüler: Mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
00:11
Macron, İran’da tutuklu Fransızların serbest bırakılmasını istedi
Macron, İran'da tutuklu Fransızların serbest bırakılmasını istedi
23:52
Mersin’deki Göksu Deltası’nda yangın
Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın
23:20
İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı 43 kişi hayatını kaybetti
İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı! 43 kişi hayatını kaybetti
23:14
Hindistan’da dini törende izdiham: 3 ölü, 50’den fazla yaralı
Hindistan'da dini törende izdiham: 3 ölü, 50'den fazla yaralı
23:06
Manisa’daki orman yangınına neden olan kişi tutuklandı
Manisa'daki orman yangınına neden olan kişi tutuklandı
22:51
İzmir’deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
22:37
Yılmaz Tunç: İzmir Buca’daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 16:08:07. #7.11#
SON DAKİKA: DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.