DEM Parti Heyeti Adalet Bakanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

DEM Parti Heyeti Adalet Bakanı'nı Ziyaret Etti

DEM Parti Heyeti Adalet Bakanı\'nı Ziyaret Etti
16.07.2025 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile hukuki süreçler hakkında önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti. TBMM Başkanvekili DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Sürecin hukuki zeminde yürütülmesinin önemli olduğunu ifade ettik. Kendisi de her türlü desteği zaten şimdiye kadar sunduğunu ama bundan sonra bu süreç içerisinde sürecin ilerlemesi açısından hukuki ve yasal zeminde yürümesi için görev üstleneceğini ifade etti" dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u bakanlıkta ziyaret etti. Görüşmede Adalet Bakanı Yardımcısı Ramazan Can da yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Buldan ve Sancar, gazetecilere açıklama yaptı. Buldan, Bakan Tunç'a kabulü için teşekkür ederek, "Önemli bir ziyaret oldu. Sürecin geldiği aşamaları hem siyasal anlamda hem hukuki anlamda hem de bundan sonra süreç açısından gidilmesi gereken yol anlamında genel bir değerlendirme yaptık. Komisyon aşamasına girdiğimiz bu süreçte Sayın Adalet Bakanının önemli bir görevi ve rolü olacağı kanaatini taşıyoruz. Dolayısıyla kendisine bu sürecin hukuki zeminde yürütülmesinin önemli olduğunu ifade ettik. Kendisi de her türlü desteği zaten şimdiye kadar sunduğunu ama bundan sonra bu süreç içerisinde sürecin ilerlemesi açısından hukuki ve yasal zeminde yürümesi için görev üstleneceğini ifade etti. Bu anlamıyla önemli bir görüşme oldu, olumlu bir görüşme oldu. Biz kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz" dedi.

'HUKUKİ ZEMİN ÇOK ÖNEM TAŞIYOR'

Mithat Sancar ise verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Sürecin geldiği bu aşamada hukuki zemin çok önem taşıyor. Sürecin sağlam ve sağlıklı ilerlemesi ve istediğimiz barışa hukuk devletine, demokrasiye doğru ilerlemesi için Adalet Bakanlığı özel bir konumda duruyor. Çok fazla çalışma yapılacak bundan sonra elbette. Kendimiz bu çalışmalara elimizden gelen her türlü katkıyı yapıyoruz; ama bakanlıkla istişare de diğer makamlarla istişare gibi çok önemli. Adalet Bakanlığı'nın da bu süreçte, şu aşamada rolü çok kritik. Sayın Bakan da ellerinden gelen her türlü çabayı açık bir şekilde sarf edeceklerini söyledi. Sürecin hukuki zemini sağlamlaştıkça ilerlemesi de sonuca doğru yürümesi de o kadar kolaylaşır. Buna inancımız var. Bu konuda yapılacak çalışmalara Adalet Bakanlığı'nın katkısının da bundan sonra en üst düzeyde olacağı yönünde kendilerinin de beyanı var" diye konuştu.

'AŞAMA AŞAMA GİDİYORUZ'

Buldan, silah bırakma ile ilgili takvimin sorulması üzerine, "Bir takvim yok ama süreç belli aşamalarda ilerleyecek. Aşama aşama gidiyor zaten takip ederseniz. Dolayısıyla bir silah bırakma ya da silah teslimi töreninden sonra yeni bir aşamaya geçilecek. Bu aşamada komisyon aşaması elbette ki. Komisyon aşamasında da yapılması gereken çok şey var. Komisyonun üstleneceği birçok görev ve sorumluluk var. Bu da tamamlandıktan sonra belki başka bir aşamaya geçilecek. Biz her aşamayı kamuoyuyla, sizlerin aracılığıyla zaten paylaşıyoruz. Bundan sonra da paylaşmaya devam ederiz" dedi.

Buldan, "Görüşmede Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi konuşuldu mu?" sorusuna, "Her konu konuşuldu. Detay vermeyeceğiz, soru da almayacağız aslında öyle kararlaştırmıştık; ama sorabileceğiniz hemen hemen bütün konular konuşuldu" ifadelerini kullandı.

'KOMİSYON BU HAFTA KURULACAK'

Buldan, silah bırakan PKK'lıların siyasete katılma taleplerinin konuşulduğunun sorulması üzerine de komisyon aşamasında her şeyin tartışılacağını belirtti. Sancar ise komisyonun bu hafta içinde kurulacağını ve ilk toplantısının da bu hafta içinde olacağı bilgisini aldıklarını aktardı.

Kaynak: DHA

Adalet Bakanlığı, Pervin Buldan, Milletvekili, Yılmaz Tunç, DEM Parti, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti Heyeti Adalet Bakanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
TBMM’deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı TBMM'deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
Erzurum’da çocuklar boş arazide el bombası buldu Erzurum'da çocuklar boş arazide el bombası buldu
3 ilde orman yangını Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor 3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis’te bir arada Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis'te bir arada
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti 15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
Ankara Valiliği’nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Adıyaman’da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü Adıyaman'da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı 117’ye yükseldi Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 117'ye yükseldi

13:33
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
12:25
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu İlk vukuatı değil
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil
11:57
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
21:46
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
21:14
Heybeliada’da tekne kazası Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
Heybeliada'da tekne kazası! Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
21:12
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
21:09
İstanbul’da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
İstanbul'da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
20:53
Husumetli ailelerin ilginç kavgası Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler
Husumetli ailelerin ilginç kavgası! Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler
19:50
Türkiye yangın yeri İki kentte durum vahim
Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim
19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
19:15
AB, İran’a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
AB, İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
18:55
New Jersey’de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
New Jersey'de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 14:31:45. #7.13#
SON DAKİKA: DEM Parti Heyeti Adalet Bakanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.