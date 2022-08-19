Esnaflardan Ali Babacan'a 6'lı masa tepkisi - Son Dakika
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Esnaflardan Ali Babacan'a 6'lı masa tepkisi

19.08.2022 19:06
Esnaflardan Ali Babacan'a 6'lı masa tepkisi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aksaray'da galerici esnaflarını gezdiği sırada esnaflar tarafından 6'lı masaya karşı tepki alırken, bir esnaf CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinden rahatsız olduğunu söyledi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aksaray'da galerici esnaflarını gezdiği sırada esnaflar tarafından 6'lı masaya karşı tepki alırken, bir esnaf CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinden rahatsız olduğunu söyledi.

DEVA Partisi'nin politika çalışmaları çerçevesinde esnaf ziyaretleri ve İl Danışma Kurulu Toplantısına katılmak için Aksaray'a gelen Genel Başkan Ali Babacan ilk olarak Hamidiye Alaca Mahalle Konağı'nda partililer ve Kırım göçmeni vatandaşlarla buluştu. Çay sohbetinin ardından şehir turu yapan Babacan, Cuma namazını galerici esnaflarıyla birlikte Galericiler Sitesi Camii'nde kıldı. Cami çıkışında Galericiler Sitesi'nde esnaf ziyaretleri yapan Babacan, 2 esnafın tepkisiyle karşılaştı. Aksaray'da kardeşleri ile galeri işleten esnaf Sadık Ağır (43) 6'lı masada yer aldığı için Ali Babacan'a tepki gösterirken, bir başka galerici esnaf İsmail İnce (28) ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun araç fiyatları için verdiği vaatlerin galerici esnafın işlerine olumsuz yansıdığını belirterek 6'lı masaya tepki gösterdi.

"Biz vatan hainleri ile birlikte olmamalıyız diyorum"

Kardeşleri ile işlettiği galeride Genel Başkan Babacan'a 6'lı masada olduğu için tepki gösteren esnaf Sadık Ağır, "Size kızgınım yüzünüze de söyleyeyim. Bizim 6'lı masada ne işimiz var, siz yakışıyor musunuz oraya? Ben yakıştıramıyorum, kendi fikrimi söylüyorum. Ben şöyle düşünüyorum, Bu HDP'liler sizin yanınızda ne olursa olsun bir seferde, iki seferde, üç seferde, dört seferde karar veremeyecek. Sonra diyecek ki yahu biz arkadaşız bu masaya beraber oturduk şu da bizim olsun diyecek. Bizim memleketimiz o kadar ucuz olmamalı, masada yoksa arkada oturuyor diye biliyoruz. Bizim gördüğümüz bu medya bunu gösteriyor. Gerçekten takdir ettiğim çokta saygı duyduğum bir insansınız hakikaten söylüyorum. Bugün oluruz yarın olmayız ama gerçekten yakıştıramıyorum. Ahmet Davutoğlu'na da çok kızgınım. Ben sizi böyle iki kardeş olarak görüyorum. Vallahi böyle görüyorum ama kızgınım yalan mı söyleyeyim. Sebebini söylüyorum. Siz ikiniz beraber olsaydınız derdim ki arkadaş tamam ama ben 6'lı masada yakıştıramıyorum. Sebebini söylüyorum, biz vatan hainleri ile birlikte olmamalıyız diyorum. 6'lı masanın yandaş çalışma olduğunu HDP'nin orada göründüğünü yani bunu 15 yaşındaki çocuğa sorsanız bilir, görür" dedi.

"Bekleyin dediği için millet bekleyiş içine girdi"

Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masadaki KDV ve ÖTV vaatlerinin piyasaya etki ettiğini ve bu durumdan rahatsız olduklarını belirten esnaf İsmail İnce, "Biz bayramdan beri yatıyoruz. Sıkıntı değil Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. KDV ve ÖTV indirimi muhabbeti çıkardı. Siz araç almayın ben fiyatları indireceğim, dedi. Biz bayramdan beri yatıyoruz. Etkisi oldu tabi ki neden etkisi oldu? Şimdi bu araç alacak kişiler ben sıfır aracı düşüreceğim, bekleyin dediği için millet bekleyiş içine girdi. Yani olacak mı? Olmayacak mı? Belli değil biz bayramdan beri yatıyoruz. Zaten yaptığımız iş 3-4 aylık, piyasa beklenti içerisine girdi" diye konuştu. - AKSARAY

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Babacan, Aksaray'da İş Dünyasına Seslendi: 'İki Büyük Krizi Çözen Kadro ile Beraberiz. Biz Yaşadık, Yaptık' Babacan, Aksaray'da İş Dünyasına Seslendi: 'İki Büyük Krizi Çözen Kadro ile Beraberiz. Biz Yaşadık, Yaptık' BABACAN 200 BİN SANDIĞA HAKİM OLMANIN ALTYAPISINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ BABACAN 200 BİN SANDIĞA HAKİM OLMANIN ALTYAPISINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ
Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Aksaray, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Esnaflardan Ali Babacan'a 6'lı masa tepkisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esnaflardan Ali Babacan'a 6'lı masa tepkisi - Son Dakika
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