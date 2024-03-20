Deprem bölgesinde 76 bin konut hak sahiplerine dağıtıldı

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde şu ana kadar 76 bin konutun hak sahiplerine dağıtıldığını, her ay 10-15 bin evin daha teslim edileceğini söyledi.

Bakan Özhaseki, Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti, Vali Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den bilgi aldı.

TOKİ tarafından Karaköprü ilçesine bağlı Aşık Mahallesi'nde yapılacak konutların temel atma törenine katılan Bakan Özhaseki, herkesin deprem gerçeğini bilerek hareket etmesi gerektiğini, Türkiye'de 500'e yakın aktif fay hattı bulunduğunu ve kimsenin bu fayların ne zaman kırılacağını bilmediğini ifade etti.

Kentlerde geçmiş dönemde yapılan dayanıksız evler için tek çarenin kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Dünyada hiç kimse kentsel dönüşümden başka da bir çözüm bulamamış bu işe. 2012'de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla yasa çıkar, 2 milyon 250 bin kadar tüm Türkiye'de değişir. Şu anda da 450 bin civarında zaten devam eden kentsel dönüşüm mücadelemizde yapılan konut var. Bu bize yetmediği için yeni yasalar çıkıyor. Hızlandıralım istedik. Dört bir taraftan bu işi hızlandırmak için durmadan, gece gündüz demeden çalışıyoruz."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremden 14 milyon insanın etkilendiğini, afetin 104 milyar dolarlık bir zarara neden olduğunu, manevi kısmının ise asla ölçülemeyeceğini dile getiren Özhaseki, depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla tüm bakanların bölgeye yönlendirildiğini, bölgede görev alan herkesin gece gündüz demeden çalışmalara katıldığını anımsattı.

İlk aylarda bulabildikleri sert zeminlerde hemen inşaata başladıklarını anlatan Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Şu anda devam eden 300 binden fazla yoluna girmiş inşaatlarımız var. 50 bin kadar köy evimizi çelikten yapıyoruz. Şehirlerimizin merkezlerini yapıyoruz. Merkezlerine açılan ana caddeler yapıyoruz ki o şehirlerin özgün mimarisiyle yapıyoruz bunu da. Tam 110 bin kişilik bir orduyla çalışıyoruz. 4 bin 333 köyde şu anda yapım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu yaptıklarımızı da yavaş yavaş teslim etmeye başladık. Dünkü kura çekimiyle 76 bin konutumuzu dağıttık. Oradaki vatandaşlarımız bazen ev çıkmadığından hüzünleniyorlar. Diyorum ki öbür ay çıkar merak etmeyin. Her ay 10-15 bin evi zaten teslim edeceğiz. Siz hiç endişelenmeyin öbür ay çıkmasa daha sonraki ay çıkar. İnşallah bizler sizin hakkınızı verinceye kadar güzel evlerinize oturtuncaya kadar, sizler huzurla evinizde oturup dönüp Cumhurbaşkanı'mıza 'Allah sizden ve yol arkadaşlarınızdan razı olsun' deyinceye kadar buralardayız ve gitmeyeceğiz diye de söz veriyoruz. Bu yaptıklarımızın hepsi de zaten işte o hak sahibi kardeşlerimiz için. Bunu devam ettireceğiz. Çok şükür bizler büyük bir devletiz ve gerçekten büyük bir milletin parçasıyız. Bunların hepsinin altından kalkacak gücümüz var."

Bakan Özhaseki, Şanlıurfa'ya çok değer verdiklerini, tüm bakanlıkların kentte yatırımlarının devam ettiğini aktararak, bugün de 3 bin 123 bağımsız birimin temelinin atıldığını, bunların da çok kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

"Dünyada bir mazlum millet varsa hepsinin arkasında duran Cumhurbaşkanı'mız"

Bakan Özhaseki, tören alanında " İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet" yazılı pankart açanlara provokasyon yapmamaları uyarısında bulundu.

Şu anda Filistin için ciğeri yanan, uğraşan tek liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden Özhaseki, şöyle devam etti:

"Siz de gidin sizi buraya gönderenlere bunu söyleyin lütfen. Tamam mı? Seni buraya tutup gönderenlere de ki dünyada bir tane lider var o da Recep Tayyip Erdoğan. Filistin için gece gündüz o uğraşıyor. Siz ancak bu işi tahrik edersiniz, istismar edersiniz, gelip buradaki insanları provoke edersiniz. Yapacağınız tek şey bu zaten. Gittiğim her yere özel olarak gönderiyorlar. Bursa'ya gittim aynı şekilde Sakarya'ya gittim aynı şekilde. Yolda gelirken Bekir Bakan'ıma dedim ki, kesin yine beni takip ediyorlar, iki tane tutulmuş çocuk gönderecekler olayı provoke etmeye çalışacaklar. Aynen dediğimiz gibi. Ama yürekten söylüyorum, dünyada eğer bir mazlum millet varsa hepsinin arkasında duran Cumhurbaşkanımız.

Azerbaycan Şuşa'da senelerce bizim kardeşlerimiz zulüm altında değil miydi? Bizim topraklarımız işgal altında değil miydi? Oralar için fedakarlık eden kimdi? Cumhurbaşkanı'mızdı, şimdi özgürlüğüne kavuştu. Orada Şuşa'da ezanlar okunuyor. Bundan 3 sene kadar önce Myanmar'a gittik. Orada Hinduların palalarından bir kenara çekilmiş, binlerce gariban Müslüman var. Ellerini semaya açıyorlar, 'Ya Rabbi Türkiye'ye yardım et, Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun' diye. Oradaki insanların derdini dile getiren Recep Tayyip Erdoğan'dı. Filistin meselesini, Gazze meselesini günlerdir kamuoyunda tutan kim var? Cumhurbaşkanı'mız var. Bundan 3 ay kadar önce biz Birleşmiş Milletlerdeydik. Oradaki o zalim devlet başkanlarının yüzüne karşı çıkıp Cumhurbaşkanı'mız 'dünya 5'ten büyüktür' diyerek konuşmasına başladı ve 'daha adil bir dünya mümkündür' diyerek de devam etti. Değerli kardeşlerimiz biz bunlar için çırpınırken, didinirken, her türlü el altından el üstünden yardım yaparken birileri de ne yazık ki seçim geldi diye, bu provoke hareketleri yapmaya devam ediyorlar. Biz doğru bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Demek ki onlar da öyle devam edecek."

Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve protokol üyeleriyle 3 bin 123 konutun temelini attı.