Deprem Vergileri ve Adalet Vurgusu

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Deprem vergilerinin yerli yerinde kullanılması son derece önemlidir. Daha önce toplanan deprem vergilerinin yerinde kullanılmadığına dair haberler ortaya çıkmıştı. İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin olduğu şehirlerimizde bu hazırlıkların mutlaka yapılması gerekir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' etkinlikleri kapsamında Çorum'a geldi. Erbakan'ı, Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, partisinin Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, il ve ilçe teşkilatı ile çok sayıda partili karşıladı. İl binasında partililerle bir süre görüşen Erbakan, ardından Anitta Otel'de gündemi değerlendirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili gelen bir soruya Erbakan, "Yargılamanın mutlaka adil bir şekilde yapılması ve siyasi birtakım hesaplarla yürütülmemesi gerektiğini temenni ediyoruz. Ancak Türkiye'de milletimizin de bizlerin de şüpheleri var. Adaletin maalesef tam manasıyla tecelli ettiğine dair inanç toplum genelinde zayıflamıştır. Temennimiz adil bir yargılama ve soruşturmanın yürütülmesidir. Sadece İmamoğlu ve CHP'li belediyeler değil, belediyesi olan bütün partilerin aynı yaklaşımla eşit muamelenin yapılması. Yani AK Parti'li belediyelerle ilgili de bu gibi iddialar olduğu zaman gerekli işlemlerin yapılmasıdır. Adaletin gereği budur. Biz hiç kimsenin tarafında değiliz, adaletin tarafındayız" dedi.

İstanbul depremiyle ilgili bir soru üzerinde Erbakan, şunları söyledi:

"Tabii burada kadere iman ediyoruz, ebetteki Cenabıallah'ın dediği olur. Ancak, burada Cenabıallah bir akıl vermiş ve aklınızla da tedbir alın diye emretmiş, tedbire tevessül farzdır. Gerekli tedbirler alınmadan, deprem hazırlıklı olmadan biz sorumlu oluruz. Özellikle İstanbul'un, Marmara Bölgesi'nin kentsel dönüşümünün depreme dayanıklı hale getirilmesinin biran evvel tamamlanması gerekir. Bununla beraber deprem vergilerinin yerli yerinde kullanılması son derece önemlidir. Daha önce toplanan deprem vergilerinin yerinde kullanılmadığına dair haberler ortaya çıkmıştı. İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin olduğu şehirlerimizde bu hazırlıkların mutlaka yapılması gerekir. Japonya örneği gözümüzün önünde. Evet kadere iman ediyoruz ama tedbir alındığı zaman bu felaketlerden çok az bir hasarla, çok daha az bir can kaybıyla kurtulabilmek mümkün, bu nedenle hem iktidarın hem yerel yönetimlerin, ilgili bakanlığın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir siyasi çatışmaya girmeden, çekişmeye girmeden elbirliğiyle bu tedbirleri biran önce hayata geçirmeleri gerektiğini söylüyorum. Bu son yaşanan İstanbul depreminden dolayı da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."