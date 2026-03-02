Dervişoğlu: Akaryakıta zam yaparsanız, hayatı yaşanmaz kılarsınız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dervişoğlu: Akaryakıta zam yaparsanız, hayatı yaşanmaz kılarsınız

Dervişoğlu: Akaryakıta zam yaparsanız, hayatı yaşanmaz kılarsınız
02.03.2026 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonucu petrol fiyatlarında artış yaşandığını kaydederek, "Savaştan kaynaklı petrol fiyatlarındaki artışı pompaya yansıtırsanız, işte o zaman bu memleketin insanları için hayatı yaşanmaz kılarsınız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonucu petrol fiyatlarında artış yaşandığını kaydederek, "Savaştan kaynaklı petrol fiyatlarındaki artışı pompaya yansıtırsanız, işte o zaman bu memleketin insanları için hayatı yaşanmaz kılarsınız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Osmaneli Belediyesi Sakarya Salonu'ndaki yemekte Dervişoğlu'nun yanı sıra İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Can Kılıç, Osmaneli İlçe Başkanı Ahmet Akdaş, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Sevim Elif Babaoğlu, Şehit Ailesi ve Gaziler Derneği Başkanı Hüseyin Hüsnü Avcı ile partililer yer aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesi üzerinden hükümeti eleştirdi. Emeklilere dini bayramlarda asgari ücretin yarısı kadar ikramiye verilmesi gerektiğini ifade eden Dervişoğlu, "Bugün Ramazan, bereketli sofraları paylaşıyoruz. Ama ramazan bittikten sonra Allah'ın izniyle bayrama kavuşacağız. Emeklilerimizin bir beklentisi var bu bayrama dair. Bir ikramiye beklentisi vardı. Zaten emeklilerimiz, dar ve sabit gelirlilerimiz, asgari ücretlilerimiz geçimlerini zor temin edebiliyor, tencerelerini büyük bir güçlükle kaynatabiliyorlar. O sebeple bayramda bir ikramiye beklentisi vardı. Biz de İYİ Parti olarak bu beklentinin karşılanabilmesi ve emeklinin arzuladığı bir biçimde süreci yönetilmesi noktasında katkı vermeye çalışıyoruz. 2018 yılında bu emekli ikramiyesi verildiğinde ki biliyorsunuz 1000 liraydı o zaman, asgari ücretin yüzde 62'sine tekabül ediyordu. Ayrıca o gün verilen 1000 liranın bugünkü karşılığı 250 dolardı. Emekliye verilecek olan bu ikramiyeyi 'bir lütufmuş gibi göstermesinler' diye düşünerek dedik ki: 'Buna bir usul getirelim. O usulü uygulayalım ve emekli her bayramda asgari ücretin yarısını alsın'. Yani bugün asgari ücret 28 bin liraysa, Ramazan Bayramı'nda 14 bin lira alsın, Kurban Bayramı'nda da yine 14 bin lira alarak iki bayramda bu asgari ücrete tamamlansın. Hiç olmazsa emekli elini cebine attığında bayramda torununa harçlık verebileceği bir imkana kavuşsun. Bekledik, her bayram öncesinde konuşuluyor. Hükümet şöyle diyor; 'Tayyip Erdoğan acaba ne diyecek' diye millet düşünüyor. Emekli bayramda ne alacağını bilsin. Asgari ücretin yarısı olduğunu, bu sene asgari ücret neyse onun yarısını, seneye asgari ücret neyse onun yarısını alsın" dedi.

'HÜKÜMET EMEKLİ İKRAMİYESİNİ ARTIRMAMA KARARI ALMIŞ'

AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerini sürdüren Dervişoğlu, Ramazan Bayramı'nın ardından haksızlıkları sokak ve meydanlarda dile getirmeye devam edeceklerini belirterek, "Yani kimse emekliye hak ettiği ikramiyeyi ve aylığı lütufmuş, bağışmış gibi dağıtmasın. İstediğimiz buydu. Ama aklınızın ucundan bile geçmedi. Bu kadar ağır yaşam koşullarına, enflasyon baskısına ve geçim sıkıntısına rağmen yoldayken haber aldım. Hükümet emekli ikramiyesini artırmama kararı almış. Sebebi de 'memleket ekonomik açıdan zor durumdaymış' Geçen sene verilen 4 bin liraya bu sene de devam edilecekmiş. Peki Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sana sesleniyorum; memleket zor durumda da senin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bütçesi bu zorluğa bağlı olarak geçen yıldan farklı bir biçimde artırılmadı mı? Sana var da emekliye mi yok bu memleketin imkanı? Senin sarayında günde 58 milyon harcanıyor, emekliye vereceğin bin lira farkın bu memlekete maliyeti 16 milyar lira. Kendine alan ve vatandaşından esirgeyen imkanları, kaynakları, ondan söğüşleyerek kendi cebine aktaran adamları ülkeyi yönetmeye devam etmelerinin artık imkanı kalmamıştır. Emekli de hakkını alacaktır, asgari ücretli de hakkını alacaktır. Bu memleketin gençleri, geleceğe dair büyük umutlar yeşertebilecek şekilde yaşadıkları memlekete tutunacaklardır. Bunu engelleyen kimse varsa da artık yolun sonuna geldiğini idrak etmek mecburiyetindedir. Türkiye'nin bu dertlerden kurtulmasının tek yolu bu iş başında bulunan iktidardan ve Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmaktan geçer. Bunu gerçekleştirmek için dava arkadaşlarımızla birlikte Anadolu'yu karış karış dolaşıyoruz. Ramazanda iftar sofralarından buluşuyoruz. Ramazandan sonraki süreçlerde de sokaklarda ve meydanlarda bu ülkenin hakkını ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İRAN SAVAŞI VE PETROL FİYATLARI

Dervişoğlu konuşmasında, İran savaşına ve yükselen petrol fiyatlarına da dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bakın şimdi İran'da yaşanan olaylar münasebetiyle petrol fiyatları artıyor ve dünyada büyük bir kriz çıkma ihtimali de söz konusu diye gazeteler yazıyor, televizyon yorumcuları da anlatıyor. Petrol fiyatları artınca akaryakıt fiyatları da pek tabiidir ki artabilir düşüncesini hakim kılmaya çalışıyorlar. Evet, doğrudur, petrol fiyatları artacaktır ama hükümete buradan uyarıda bulunuyorum. Zaten dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanıyor benim çiftçim. Eğer petrol fiyatlarının artmasına bağlı olarak bu fiyatları pompaya yansıtırsanız zaten ektiği ürünü arzuladığı bir biçimde satamayan çiftçimizi çok daha fazla mağdur edersiniz. O sebeple ne olursa olsun zaten bir depo mazotun üçte birini bizden 'vergi diye' alıyorsunuz siz. 3,5 milyar litre mazot tüketiyor benim çiftçim ve buna karşılık da bu devlete 85 milyardan fazla vergi ödüyor. Bir de savaştan kaynaklı petrol fiyatlarındaki artışı pompaya yansıtırsanız işte o zaman bu memleketin insanları için hayatı yaşanmaz kılarsınız. Hükümete buradan 'uyarı uyarı' diyoruz, hiç bir türlü uyandıramıyoruz uyuyanları. Hükümete buradan samimi bir Türk vatandaşı olarak sesleniyorum; zaten bu memleketin insanını yeteri kadar mağdur ettiniz, hiç olmazsa yaşayamaz hale getirmeyin diyorum. O sebeple, ne olursa olsun zaten bir depo mazotun üçte birini bizden vergi diye alıyorsunuz siz. 3,5 milyar litre mazot tüketiyor benim çiftçim ve buna karşılık da bu devlete 85 milyardan fazla vergi ödüyor. Bir de savaştan kaynaklı petrol fiyatlarındaki artışı pompaya yansıtırsanız, işte o zaman bu memleketin insanları için hayatı yaşanmaz kılarsınız"

İftar yemeğinin ardından Dervişoğlu, Osmaneli'nden ayrıldı.

Kaynak: DHA

İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Enerji, İsrail, İran, Zam, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu: Akaryakıta zam yaparsanız, hayatı yaşanmaz kılarsınız - Son Dakika

Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Savaşta bir ilk Lübnan İsrail’i vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
ABD’de ölü asker gerilimi Trump, Savunma Bakanı’nı fena azarladı ABD'de ölü asker gerilimi! Trump, Savunma Bakanı'nı fena azarladı
ABD ve Körfez ülkelerinden İran’a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız ABD ve Körfez ülkelerinden İran'a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız
Trump “Hedefiniz nedir Başkan“ sorusunu yanıtsız bıraktı Trump "Hedefiniz nedir Başkan?" sorusunu yanıtsız bıraktı
Trump: Hamaney beni alt edemeden önce ben onu alt ettim Trump: Hamaney beni alt edemeden önce ben onu alt ettim
ABD’yi korkutan senaryo 2 ülkede intihar saldırısı bekleniyor ABD'yi korkutan senaryo! 2 ülkede intihar saldırısı bekleniyor
İran’dan gündem yaratan iddiaya yalanlama: ABD ile müzakere etmeyeceğiz İran'dan gündem yaratan iddiaya yalanlama: ABD ile müzakere etmeyeceğiz
Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssüne İHA saldırısı Patlama sonrası uçaklar havalandı Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne İHA saldırısı! Patlama sonrası uçaklar havalandı
Son dakika golü de yetmedi Juventus yine kayıplarda Son dakika golü de yetmedi! Juventus yine kayıplarda
Fenerbahçe cephesinden gece yarısı hakem tepkisi: Günü ve zamanı gelince... Fenerbahçe cephesinden gece yarısı hakem tepkisi: Günü ve zamanı gelince...
İsrail, Hizbullah’ın kritik ismi Mohammed Raad’i hava saldırısıyla öldürdü İsrail, Hizbullah'ın kritik ismi Mohammed Raad'i hava saldırısıyla öldürdü
Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı
İranlı milisler NATO üssüne saldırdı, ABD-İsrail bir ülkeyi daha vurdu İranlı milisler NATO üssüne saldırdı, ABD-İsrail bir ülkeyi daha vurdu
Osimhen ve Ndidi İran’a gidiyor Osimhen ve Ndidi İran'a gidiyor

22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
21:47
Herkes Trump’ın boynundaki yaraya odaklandı
Herkes Trump'ın boynundaki yaraya odaklandı
21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
21:24
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
20:41
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş Arakçi’den savaş başlatan tepki
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi'den savaş başlatan tepki
19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
19:42
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
19:42
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
18:53
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
18:47
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 23:08:09. #7.13#
SON DAKİKA: Dervişoğlu: Akaryakıta zam yaparsanız, hayatı yaşanmaz kılarsınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.