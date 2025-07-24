İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu.

Kentteki programına Diyarbakır Barosunu ziyaretle başlayan Dervişoğlu, Baro Başkanı Abdulkadir Güleç ile görüştü.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Kaya'yı ziyaret eden Dervişoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kenti ikinci kez ziyaret ettiğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Dervişoğlu, bu konuda farklı görüşlerin de olabileceğini düşündüklerini belirtti.

Dervişoğlu, "Görüşlerin farklılıklarının neden kaynaklandığını da elbette tartışacağız ama ne olursa olsun gelişmelerin iyiye doğru gitmesinden yana da bir ortak tavrımız var. Doğru başlangıçlar yapılması lazım, doğru sonuçlar alınabilmesi adına." dedi.

TSO Başkanı Mehmet Kaya da Türkiye ve Orta Doğu'nun önemli bir süreçten geçtiğine işaret ederek, "Görüşlerimiz farklı olabilir, dünyaya farklı yönlerden bakabiliriz ama bu ülke hepimizin ve bu ülkenin geleceğini daha iyi kurgulamak için ne olursa olsun diyaloğu, istişareyi hiç bir zaman eksik etmemeliyiz. Heba ettiğimiz her fırsat bize ölüm ve ekonomik yıkımlar olarak geri döndü. Umarız bu ülke böyle bir dönem yaşamaz." diye konuştu.

Dervişoğlu, daha sonra bir otelde düzenlenen toplantıda, partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 23 ilin başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Dervişoğlu, kimsenin diliyle ilgili bir sorunlarının olmadığını, dertlerinin kelimelerin taşıdığı anlamlar olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim kimsenin fikirleriyle alıp veremediğimiz de yoktur, olamaz. Bizim derdimiz, fikirler değil, fikirlerin menşeidir. Amacımız ise konuşan Türkiye'dir. Bize habis duygularla değil, samimi duygularla soranlara seslenmek istiyorum. 'Siz, barıştan yana değil misiniz?', 'Siz, analar ağlasın mı istiyorsunuz?', 'Siz, silaha, çatışmaya son verilmesin arzusunda mısınız?' diye soruyorlar. ???????Türkiye, kader birliği etmiş insanların vatanıdır. Kader birliği, tasada ve kıvançta bir olmaktır. Milli takım gol attığında İstanbul'dan Diyarbakır'a milyonlar aynı ayda, aynı sevinçle ayağa kalkıyor. Türkiye'nin hangi alanda hangi branşta olursa olsun başarısı, İzmir'e de Hakkari'ye de gurur yaşatır. Türk milletinin kader birliği, kitaplardan okunan bir güzelleme değil hakikatin kendisidir. İşte biz bu hakikatin derdindeyiz. Bu hakikat, bin yıllık kardeşlikten süzülmüştür. Bu bir mayadır ve Anadolu coğrafyasında tutmuştur. Bütün tuzakların önüne geçen işte bu kader birliğimizdir. Biz bunu korumaya çalışıyoruz. Türk'ün, Kürt'ün, Alevi'nin, Sünni'nin kardeşliğini ve birlikte yaşama iradesini sonsuza kadar savunacağız."

Dervişoğlu'na ziyaretlerinde, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez ve Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ile Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş da eşlik etti.