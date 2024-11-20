Dervişoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Dervişoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı\'nda konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Teğmenlerimiz yalnız değildir.

20.11.2024 13:47
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Teğmenlerimiz yalnız değildir. İtibarımız onlardır; övünç kaynağımız ve gurur vesikamızdır." dedi.

Dervişoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laiklik ilkesi ile ilgili ifadelerini eleştirdi.

Bakan Tekin'in, "laikliği icat edilmiş bir kavram olarak tanımladığını" söyleyen Dervişoğlu, "Bu sözlerin amacının ne olduğunu biliyoruz. Laiklik dedikçe, dindarlara birileri laf etsin istiyorlar." diye konuştu. Tekin'in, AK Parti iktidarındaki 9. Milli Eğitim Bakanı olduğunu kaydeden Dervişoğlu, 22 yılda bir bakanın ortalama görev süresinin 2,4 yıl olduğunu belirtti. 22 yıl boyunca eğitime ayrılan kamu harcamalarının reel olarak sürekli düştüğünü dile getiren Dervişoğlu, " Türkiye'de ilköğretimden yükseköğretime kadar öğrenci başına yapılan yıllık kamu harcaması ortalama 5 bin 425 dolardır. OECD ülkeleri ortalaması ise 14 bin 200 dolardır." değerlendirmesinde bulundu.

Müsavat Dervişoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle andıklarını vurgulayarak, " PKK'lı teröristler tarafından şehit edilerek aramızdan ayrılan Şenay Aybüke Yalçın'lar, Necmettin Yılmaz'lar ve daha nicelerine, tüm şehit öğretmenlerimize ve ebediyete irtihal etmiş değerli öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "kamuya işe alımlarda mülakatların kaldırılacağı" sözünü anımsatarak, mülakatların hala devam ettiğine dikkati çekti.

Bu duruma tepki gösteren Dervişoğlu, iktidara gelmeleri halinde eğitim politikaları ile eğitim sistemini modern dünyaya uyumlu şekilde; Türk kimliği ve Cumhuriyet felsefesine göre şekillendireceklerini belirtti.

"Bebeklerimiz para için öldürülmüştür"

Müsavat Dervişoğlu, "yenidoğan çetesi" ile ilgili yargı sürecine müdahillik talebinde bulunduklarını, parti olarak süreci takip ettiklerini hatırlatarak, "Başta Grup Başkanvekilimiz Turhan Çömez olmak üzere tüm milletvekillerimiz durumdan vazife çıkarmış, yenidoğan çetesinin iç yüzünü, acımasız eylemlerini ve kurulan talan ilişkisini bütün çıplaklığıyla kamuoyunun gözleri önüne sermiştir. Bebeklerimiz para için öldürülmüştür. Aç bırakılmış, işkence edilmiştir. Maalesef evlatlarımız, bebek katilliğiyle ün salmış bu merhametsiz örgütün mensuplarına, bu canilere emanet edilmiştir." sözlerini sarf etti.

Sağlık sistemini eleştiren Dervişoğlu, "Bir bakanın istifa etmesi için daha hangi rezalet yaşanmalıdır? Bu utanç son bulmalı ve Sağlık Bakanı derhal görevinden azledilmelidir." görüşünü paylaştı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili devam eden sürece değinen Dervişoğlu, şunları dile getirdi:

"Teğmenlerimiz yalnız değildir. İtibarımız onlardır; övünç kaynağımız ve gurur vesikamızdır. Hedef, üniter devlet ve millet egemenliğe dayanan Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kurumları, kuralları ve millet tanımıyla bir bütün olarak hedef onun yıkılmasıdır. Amaç, 1923 projesinin mülgasıdır ve ortaya attıkları her spekülatif veya manipülatif demecin hedefi de budur. Yaptıkları tercih bilinsin isterim. Teröristbaşı Öcalan'ı, o gencecik teğmenlere tercih ediyorlar. Bunlar sadece teğmenlerin ettiği yemine değil, millet adına edilen her türlü yemine karşıdırlar. Bunun en büyük delili de Andımız'ı kaldırmış olmalarıdır."

Dervişoğlu, konuşmasının sonunda, salonda bulunanlarla birlikte Andımız'ı okudu.

Kaynak: AA

İYİ Parti, Politika, Savunma, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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