Dervişoğlu'ndan Şehit Ailelerine Destek Mesajı - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu'ndan Şehit Ailelerine Destek Mesajı

12.07.2025 18:09
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Uzunköprü'deki temaslarının ardından Edirne'de kent merkezine geçerek Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Uzunköprü'deki temaslarının ardından Edirne'de kent merkezine geçerek Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Dernek başkanı Leyla Vardar Karaduman'ın karşıladığı Dervişoğlu, şehit aileleriyle sohbet etti. Burada konuşan Dervişoğlu, şehitlerin vatanın sağ olması için canlarını feda ettiğini belirterek, "Sizin için konuşmak ne kadar zor ise benim için de konuşmak o denli zordur. Gönüllerin incinmesinin, hatıraların zedelenmesinin kabul edilebilecek bir yanı yoktur. Bugün bu hataları işleyenler aslında neye sebep olduklarını zamanı gelecek, idrak edecekler, göreceklerdir, o gerçeklerle buluşacaklardır. Bugün attıkları adımların da sadece evlatlarımızın ruhlarını incittiği noktasından bakmayın meseleye. Bize emanet bırakılan değerlerin çiğnenmesidir bugün yaşanılan. O sebeple biz değerlerin korunması, şehitlerimizin aziz hatıralarının yaşatılması, onların ailelerinin manen taşıdıkları değerlere sahip çıkılması noktasında üzerimize düşen bütün sorumluluğu yerine getireceğiz" dedi.

'85 MİLYON EVLADINIZ VAR'

Şehit ailelerine, bir siyasi partinin genel başkanı olarak hitap etmediğini söyleyen Dervişoğlu, "Bir siyasi partinin genel başkanı sıfatıyla konuşuyor olarak da görmeyin beni, ailenizden biri olarak görün. Sevinçleri biliyorsunuz paylaşırsanız büyür. Acılar ise paylaşılarak azalır. Bu millet, bu anneler, bu babalar, bu eşler, bu yetimler acılarına, acılarını yüreklerine taş basarak hafifletmeye çalıştılar. Şimdi ise sanki bunu yapanlara bir mükafat veriliyormuşçasına bir durumla karşı karşıyayız. Bu duruma sonuna kadar direneceğiz. Evlatlarınızın sebepsiz yere şehit olmadığını dünya aleme, cümle aleme de göstereceğiz. Ben de sizin bir evladınızım. Dediğim gibi 85 milyon evladınız var. 85 milyon yanınızda sizinle birlikte saf tutacak kader arkadaşınız, insanınız var, aileniz var. Bu aile karşı karşıya bulunduğumuz sorunların aşılmasını temin edebilecek büyük bir güce ve kudrete sahiptir. Sizin çocuklarınız bu memleketi vatan, bunun üzerinde yaşayanları da millet kılmak için yaşattılar. Hepinizin acısı da onların ruhları kadar mübarektir benim nezdimde. Ben sonuna kadar kardeşiniz, ailenizin bir ferdi ve evladınız olarak yanınızda saf tutacağım, saf tutmaya devam edeceğim. Sizin söylemeniz gereken ne varsa, sizin adınıza şerefim ve namusum üzerine söz veriyorum ki ben söyleyeceğim" diye konuştu.

LOZAN ANITI'NDA BASIN AÇIKLAMASI

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu daha sonra Karaağaç Mahallesi'nde Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kampüsünde bulunan Lozan Anıtı'na giderek burada basın açıklaması yaptı. Söz konusu anıtın Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu belgesi olan Lozan'ı anlattığını ifade eden Dervişoğlu, "Sırtımı dayadığım arkamdaki bu anıt, Lozan Anıtı'dır. Anıtta 3 tane sütun vardır. Sütunlardan biri Anadolu'dur, biri Trakya'dır, diğeri ise ayak bastığım bu toprak Karaağaç'tır. Bu anıt, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, onun tapu belgesi olan Lozan'ı anlatır. Bu üç sütun da Türk milletinin hürriyet ve istiklali için akıttığı üç kutsal değer vardır. Onlar kandır, terdir, gözyaşıdır. Gittikleri yolda, kuşandıkları makam ve sıfatlarla, kendilerini dokunulmaz, hesap sorulmaz zannediyor. Yaptıkları için hiçbir bedel ödememeye alıştılar, yanılıyorlar. Dilerim bu yanılgılarını anladıklarında hiç kimse için çok geç olmaz. Çünkü Türk milletinin sabır taşı artık çatlamıştır. AK Parti-MHP-DEM üçlüsünün yanlarına İmralı ve Kandil sefillerini de katarak çıktıkları yol tarif edilmiştir. Bu yol, bizim aylardır gerçek şeceresini ortaya koyduğumuz, sözde terörsüz Türkiye projesidir. Aslında olan biten basittir. Yeni kılıflar, isimler ve sözlerle yürütülen Büyük Orta Doğu Projesini yeni hisselerle, yeni pazarlıklarla tamamlama sürecidir" dedi.

'SÜRECİN KARŞISINDAYIZ'

Söz konusu sürecin karşısında olduklarını belirten Dervişoğlu, "Bize soruyorsanız söyleyelim. Biz bu sürecin karşısındayız. Canımızın, kanımızın, son damlasına kadar, aklımızın, fikrimizin son cevherine kadar, biz bu yolda 'Ya istiklal ya ölüm' diyenleriz. Oyun ne kadar büyük olursa olsun, milletimizin inanç ve kararlılığı karşısında bu oyunun başarı şansı yoktur. Omuz omuza verip, bu badireyi de atlatacağız" diye konuştu.

Dervişoğlu açıklamanın ardından il divan kurulu toplantısı ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmek üzere kentteki bir otele gitti.

Haber - Kamera: Umut IŞIK/ Edirne,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dervişoğlu'ndan Şehit Ailelerine Destek Mesajı - Son Dakika

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