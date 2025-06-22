Destici'den ABD ve İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

Destici'den ABD ve İsrail'e Sert Tepki

Destici\'den ABD ve İsrail\'e Sert Tepki
22.06.2025 18:30
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BBP Başkanı Destici, ABD'nin İran'a saldırısını kınadı ve uluslararası hukuka aykırı buldu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri vurmasına ilişkin, "Bugün ne Amerika Birleşik Devletleri ne de siyonist ve terörist İsrail, İran'ı bu şekilde itham ederek saldıramaz. Bu meşru değildir, uluslararası hukuka da uygun değildir." dedi.

Destici, partisinin Necip Fazıl Konferans Salonu'nda düzenlenen Akyurt İlçe Kongresi'ne katıldı.

Mustafa Destici, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in 1948'den beri Filistin topraklarını işgal etmeye, Filistinlileri öldürmeye ve topraklarından çıkartarak oraları kendi yerleşimcilerine yurt yapmaya devam ettiğini, 7 Ekim 2023'ten bu yana da Gazze'yi bombaladığını anımsattı.

Gazze'de soykırım gerçekleştirildiğini ifade eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bunların 15 binden fazlası çocuk, bir o kadarı kadın ve geri kalanı da masum siviller. Güya Hamas ile savaşıyor, güya Hamas'ı yok etmeye çalışıyor. Bu 50 binden fazla hayatını kaybeden insan içerisinde 'Hamas üyesi ne kadar?' derseniz, birkaç yüz kişiden fazla değildir. Onun için Hamas bahane... Müslümanları öldürmek, Gazze'yi ve Filistin'i Müslümansızlaştırmak, İslamsızlaştırmak, terörist ve siyonist İsrail'in birinci ve öncelikli hedefidir ve bunu uyguluyor. Tabii ki öncelikle bu saldırıları, soykırımları, katliamları lanetliyoruz ve inşallah kanında boğulursun İsrail, kanında boğulursun diyoruz."

Destici, İsrail'in yaklaşık 10 gün önce bu sefer de İran'a saldırdığını ifade etti.

İsrail'in tamamen uluslararası hukuka aykırı olarak, tek taraflı olarak bu saldırıyı gerçekleştirdiğini vurgulayan Destici, "Ama tabii ki buradaki güvencesi kim? Başta ABD olmak üzere diğer Batılı devletler. 10 gündür İran'ı bombalıyor. 'İran'ın elinde nükleer silah programları varmış, nükleer silah yapıyormuş.' Şimdi en son dün gece İsrail'le birlikte Amerika Birleşik Devletleri de ellerindeki en güçlü silahları, en güçlü uçakları kullanarak İran'a saldırdılar ve İran'ın çeşitli şehirlerini ve o şehirlerde bulunan çeşitli tesisleri bombaladılar. Öncelikle bu saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyor ve reddediyoruz." dedi.

ABD'nin İran'a saldırısı

Destici, ABD'nin herhangi bir ülkeye, "sen nükleer silah yapamazsın, senin elinde nükleer silah olamaz" diyecek son ülke olduğunu dile getirdi.

Bu konuda ABD'nin sabıkasının bulunduğunu, İkinci Dünya Savaşı'nda nükleer silahı, atom bombasını Japonya'da Hiroşima ve Nagazaki'de kullanarak 100 binlerce masum insanın ölümüne sebep olduğunu hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

"Eğer bir ülkenin elinde nükleer bulunmayacaksa, önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmayacaktır. Çünkü sabıkalıdır, bunu daha önce insanlığa karşı kullanmıştır. Yüzbinlerce insan Japonya'da onların attıkları nükleer bombalarla, atom bombalarıyla hayatlarını kaybetmiştir ama bundan dolayı bir hesap vermemişlerdir, bedel ödememişlerdir. Güçlü olduklarına güvenerek bu saldırıları gerçekleştirmişlerdir. Ama gün gelecek inşallah bu saldırının da bedelini ödeyeceklerdir. Bugün ne Amerika Birleşik Devletleri ne de siyonist ve terörist İsrail, İran'ı bu şekilde itham ederek saldıramaz. Bu meşru değildir, bu uluslararası hukuka da uygun değildir."

Destici, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

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