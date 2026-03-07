Destici’den İslam Ülkelerine Çağrı - Son Dakika
Destici’den İslam Ülkelerine Çağrı

Destici’den İslam Ülkelerine Çağrı
07.03.2026 23:40
BBP Genel Başkanı Destici, İslam ülkelerinin birlik olması ve güçlü bir savunma sanayine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "(İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları) İspanya başbakanının gösterdiği duruşu İslam ülkeleri başbakanları, devlet başkanları gösterse diğer Avrupa üyesi ülkelerin başkanları gösterse bugün bambaşka bir dünyaya uyanırız." dedi.

Partisinin Sakarya İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Destici, Gazze'de yüz binden fazla kişinin İsrail tarafından katledildiğini, Doğu Türkistan'da Çin zulmü ve işgalinin devam ettiğini, Myanmar'ın da çaresiz ve sahipsiz olduğunu söyledi.

Destici, suçun zalimlerin, teröristlerin ve işgalcilerin olduğunu, ancak zalimlere karşı durmayan İslam ülkelerinin de suçlu olduğunu kaydetti.

Geçmişten bahseden Destici, şimdilerde Türkiye'nin savunma sanayisinde atılım yaptığını ve kendi silahını kendisinin üretmeye başladığını anlattı.

Destici, bazı kesimlerin Türkiye'nin savunma sanayisine yaptığı harcamaları eleştirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz hazırlıklı olmalıyız. Özellikle gıda, enerji, ilaç, aşı ve savunma sanayisinde dışarıya muhtaç olmamalıyız. Bugünün dünyasında en acil olan da savunma sanayisidir. İran'ın direnecek gücü olmasaydı, elinde hipersonik ve balistik füzeleri olmasaydı çoktan teslim alınırdı. Elinde belli silah gücü olduğu için direniyor. Gazze, Filistin, Irak direnemedi. Onun için biz buralara daha fazla yatırım yapmak zorundayız. Böyle bir mecburiyetimiz milletimize karşı böyle bir sorumluluğumuz var. Devletimiz şu anda bunun idrakinde ve bu konuda inanılmaz bir gayret ve inanılmaz bir çalışma var."

Türkiye'nin güçlü olmaktan, millet olarak da birlik olmaktan başka çaresinin olmadığını vurgulayan Destici, doğulusu batılısı, kuzeylisi güneylisi, genci yaşlısı, Kürt'ü Türkmen'i, Alevisi, Sünnisi bütün bu saldırılara karşı hep birlikte, el ele mücadele ederek, devletin, vatanın ve milletin geleceğini koruyacağını anlattı.

Destici, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına değinerek, "Bombalarla 7-12 yaş arası 168 kız çocuğunu parça parça ederek öldürdüler. Bunun 8'i Amerika, Almanya ya da İsrail'de olsaydı acaba İslam dünyasına karşı, Türkiye'ye karşı nasıl tavır içinde olacaklardı?" diye konuştu.

İran halkına "geçmiş olsun" ve başsağlığı dileklerini ilettiklerini belirten Destici, "Ama uyarılarımız da var. İran özellikle komşu ülkelerdeki ABD güçlerini vururken daha dikkatli olmalı." dedi.

Destici, Türkiye'nin amacının bölgenin istikrarı olduğunu, Türkiye'nin bölgede savaş istemediğini dile getirerek, İsrail'in gitmeden bölgenin huzura ermesinin mümkün olmadığını söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ABD ve İsrail'e yönelik tepkisine değinen Destici, "İspanya başbakanının gösterdiği duruşu İslam ülkeleri başbakanları, devlet başkanları gösterse diğer Avrupa üyesi ülkelerin başkanları gösterse bugün bambaşka bir dünyaya uyanırız. Herkese örnek olacak duruş sergiliyor, İspanya başbakanı ve İspanya halkı da kendisini destekliyor. Biz de destekliyoruz. Onun bu çıkışı Türkiye ile İspanya arasında da bir sevgi seli oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarında iyileştirilme yapılması, bayramda emekli ikramiyesinin de en azından 10 bin lira yapılması tavsiyesinde bulunan Destici, Adalet Bakanlığının son birkaç gündür yaptığı açıklamaları takdirle karşıladığını sözlerine ekledi.

