Destici'den Orman Yangınları Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Destici'den Orman Yangınları Açıklaması

Destici\'den Orman Yangınları Açıklaması
27.07.2025 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Havaların aşırı sıcak gitmesi, rüzgarın sürekliliği bazen yangının daha çok noktada tetiklenmesine sebep oluyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Havaların aşırı sıcak gitmesi, rüzgarın sürekliliği bazen yangının daha çok noktada tetiklenmesine sebep oluyor. Bunlara karşı mücadele eden güçlü bir orman teşkilatımız, bakanlığımız ve bunlarla birlikte gönüllü kuruluşlarımız ile orman yangınlarının bulunduğu yerdeki vatandaşlarımız cansiparane bir çalışma yürütüyorlar." dedi.

Destici, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi'nde çıkan ardından Afyonkarahisar sınırına sıçrayan orman yangınının etkili olduğu bölgeyi ziyaret etti.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin'den yangınla ilgili bilgi alan Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, orman yangınlarından dolayı büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirterek, bu üzüntünün yangında 10 şehidin verilmesiyle beraber tarif edilmez bir acıya dönüştüğünü söyledi.

Destici, orman yangınlarının sadece Türkiye'de değil başta İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkeler olmak üzere Avrupa'nın ve dünyanın pek çok ülkesinde görüldüğünü anlattı.

Orman yangınlarının bu yıl erken başladığını belirten Destici, "Hemen hemen her gün birkaç ilimizde orman yangını haberi alıyoruz. Buradaki yangınla birlikte 'Sakarya- Geyve, Bilecik, Afyonkarahisar tam söndü, kontrol altına alındı' derken bu sefer de Bursa'dan, Karabük'ten, Kahramanmaraş'tan, Uşak'tan ve Elazığ'dan orman yangını haberleri geldi. Üzüntümüz büyük." diye konuştu.

Orman yangınlarına karşı büyük bir mücadele verildiğini vurgulayan Destici, "Havaların aşırı sıcak gitmesi, rüzgarın sürekliliği bazen yangının daha çok noktada tetiklenmesine sebep oluyor. Bunlara karşı mücadele eden güçlü bir orman teşkilatımız, bakanlığımız ve bunlarla birlikte gönüllü kuruluşlarımız ile orman yangınlarının bulunduğu yerdeki vatandaşlarımız cansiparane bir çalışma yürütüyorlar. Ben kendilerine şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Destici, yangınla mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığına bölgedeki belediyelerin, gönüllü kuruluşların ve vatandaşların olağanüstü bir destek verdiğine dikkati çekti.

Türkiye'de orman yangınları olduğunda yangına müdahale araçlarının gündeme geldiğine değinen Destici, "Türkiye büyük, güçlü bir devlettir. Ona inanıyorum ki Türkiye bu yangınlarla mücadele noktasında ne kadar uçak, helikopter ve arazöz kendisine lazımsa onu alacak güce ve kudrete sahiptir. Bu bir planlama meselesidir." diye konuştu.

Destici, Türkiye'de 4 yıl öncesine kıyasla yangınla mücadelede kullanılan uçak sayısının 4-5 kat daha fazla olduğunu ifade etti.

BBP Genel Başkanı Destici, kentteki programı kapsamında orman yangınında şehit olan Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü personelleri Eyüp Dereli ve Tolunay Kocaman'ın yakınlarına taziyede bulundu.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Orman Yangınları, Mustafa Destici, Politika, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici'den Orman Yangınları Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
İngiltere’de 221 parlamenterden Filistin’in tanınmasını talep eden mektup İngiltere'de 221 parlamenterden Filistin'in tanınmasını talep eden mektup
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce... Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Yarış kızıştı İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar Yarış kızıştı! İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı
Yağmur Taktaş’ın otopsi raporu savcılığa ulaştı Sevgilisine yakalama kararı Yağmur Taktaş’ın otopsi raporu savcılığa ulaştı! Sevgilisine yakalama kararı
Aziz Yıldırım ve Hakan Bilal Kutlualp, tarihi toplantıya birlikte geldi Aziz Yıldırım ve Hakan Bilal Kutlualp, tarihi toplantıya birlikte geldi
Bakanlıktan tarımda nakit destek: Çiftçiye 826 milyon TL ödeme yapıldı Bakanlıktan tarımda nakit destek: Çiftçiye 826 milyon TL ödeme yapıldı
İmralı Cezaevi’nde tutuklu olan PKK’lı Veysi Aktaş tahliye edildi İmralı Cezaevi'nde tutuklu olan PKK'lı Veysi Aktaş tahliye edildi
Karpuzdaki büyük tehlike: Bunu yapmadan sakın yemeyin Karpuzdaki büyük tehlike: Bunu yapmadan sakın yemeyin

19:15
Bursa’da sahte AKUT’çu yangın bölgesinde yakalandı
Bursa'da sahte AKUT'çu yangın bölgesinde yakalandı
18:57
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Orman yangınlarına ilişkin 3 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Orman yangınlarına ilişkin 3 kişi tutuklandı
18:36
Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık
Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık
16:43
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
16:09
Bursa’da alevler yeniden canlandı 1765 kişi tahliye edildi
Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi
11:52
Tesla Model Y’ye ÖTV darbesi Yeni fiyatlar dudak uçuklattı
Tesla Model Y'ye ÖTV darbesi! Yeni fiyatlar dudak uçuklattı
11:41
“Yanıyorum“ diyerek feryat eden orman işçisinin son hali
"Yanıyorum!" diyerek feryat eden orman işçisinin son hali
11:37
Ali Koç ile Aziz Yıldırım tokalaştı, Mahmut Uslu’nun bakışları olay oldu
Ali Koç ile Aziz Yıldırım tokalaştı, Mahmut Uslu'nun bakışları olay oldu
11:24
Yargıtay, tartıştığı eşini eve kilitleyen kişiye verilen hapis cezasını onadı
Yargıtay, tartıştığı eşini eve kilitleyen kişiye verilen hapis cezasını onadı
11:17
Dünyanın farklı bölgelerinde sıcaklık rekorları kaydediliyor
Dünyanın farklı bölgelerinde sıcaklık rekorları kaydediliyor
11:17
Ters kelepçeyle gözaltına alınan Meral Kaplan, adliyeye gözyaşları içinde sevk edildi
Ters kelepçeyle gözaltına alınan Meral Kaplan, adliyeye gözyaşları içinde sevk edildi
11:15
Kuyumcuyu vurup içi altın dolu çantayı çaldılar, yetmedi polislere ateş açtılar
Kuyumcuyu vurup içi altın dolu çantayı çaldılar, yetmedi polislere ateş açtılar
11:13
Turistlerden 4 fotoğraf için servet istediler, kavgada araya giren şoförün burnunu kırdılar
Turistlerden 4 fotoğraf için servet istediler, kavgada araya giren şoförün burnunu kırdılar
11:13
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı Açıklama inanılmaz
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Açıklama inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2025 19:31:07. #7.12#
SON DAKİKA: Destici'den Orman Yangınları Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.