Destici'den Özel'e Filistin Tepkisi - Son Dakika
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Politika

Destici'den Özel'e Filistin Tepkisi

02.08.2025 17:25
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin hassasiyetine" ilişkin sözlerinin "en hafif tabiriyle haksızlık" olduğunu belirterek, "Bizler Cumhurbaşkanımız dahil yani sağduyu sahibi insanlar,...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin hassasiyetine" ilişkin sözlerinin "en hafif tabiriyle haksızlık" olduğunu belirterek, "Bizler Cumhurbaşkanımız dahil yani sağduyu sahibi insanlar, Türkiye'deki milliyetçi, maneviyatçı kesim her zaman Filistin'e sahip çıkmıştır." dedi.

Sivas Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi'nde kurulan Doğal Ürünler ve Köy Pazarı'nın açılışına katılan Destici, pazarın hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nin bahçesinde gerçekleştirilen tohum dağıtım törenine geçen Destici, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ile 100 çiftçiye 10 ton yerli buğday tohumu dağıttı.

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Destici, "Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili, zaten şu anda Türkiye'de terör yok. Devletimiz, kahraman ordumuz, güvenlik güçlerimiz terörü bitirdiler." diye konuştu.

Destici, Hakkari, Van, Diyarbakır, Cudi, Siirt ve Bingöl'de terörün olmadığına dikkati çekerek, "Büyük Birlik Partisi olarak ilkesel bir duruş ortaya koyuyoruz. Biz kesinlikle terör örgütü mensuplarına, onların elebaşlarına ve onları destekleyen emperyalistlere güvenmiyoruz ama Meclis'in çoğunluğu böyle bir karar almış. Bunu da takip ediyoruz ama uyarılarımızı da yapmaya, kendi düşüncelerimizi de söylemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Filistin hassasiyeti" ile ilgili açıklamasının sorulması üzerine Destici, şunları kaydetti:

"Özgür Özel'in sarf ettiği sözler Cumhurbaşkanımıza karşı bir haksızlıktır. Cumhur İttifakı'na karşı bir haksızlıktır çünkü bizler Cumhurbaşkanımız dahil yani sağduyu sahibi insanlar, Türkiye'deki milliyetçi, maneviyatçı kesim her zaman Filistin'e sahip çıkmıştır. Sadece Filistin'e değil, Doğu Türkistan'a, Myanmar'daki Müslümanlara da sahip çıkmıştır. Bugün Gazze İsrail tarafından bir soykırıma uğratılmıştır. Soykırım sonrası da açlığa mahkum edilmiştir. Dolayısıyla da buna karşı sesini en çok yükselten ülke de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye Cumhurbaşkanı yetkilileri ve biz siyasetçiler olmuştur. Dolayısıyla da Özgür Bey'in bu ifadeleri en hafif tabiriyle bir haksızlıktır ve hakkaniyetli değildir. Halbuki geçmişte CHP yöneticilerinin Hamas'ı terör örgütü ilan ettiği... Bugün hala onu dillendiren CHP üyeleri vardır, yöneticileri vardır. Dolayısıyla da Özgür Özel kendi handikaplarını ortadan kaldırmak için böyle bir söz söylemiş olabilir."

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren Destici, "İsrail, yüzden fazla İslam ülkesinin yaptığı ortak yardım konvoylarına eğer bir silahlı saldırı gerçekleştirirse o zaman da bütün o İslam ülkelerinin topyekun İsrail'e saldırıda bulunma hakkı doğar ve bu yapılmalıdır. Bunun sonucunda efendim 'Vay üçüncü dünya savaşı çıkarmış' çıkmaz da velev ki çıksın. Yani insanlar açlıktan öleceğine, çocuklar, kadınlar açlığa mahkum edileceğine, çıkacaksa çıksın, gittiği yerden kopsun. Kıyamet mi kopacak? Kopsun. Zaten kopar." dedi.

Destici, kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasından memnun olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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