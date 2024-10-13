Destici'den savunma sanayi destekleme fonuna alınacak paraya ilişkin hükümete öneri - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Destici'den savunma sanayi destekleme fonuna alınacak paraya ilişkin hükümete öneri

Destici\'den savunma sanayi destekleme fonuna alınacak paraya ilişkin hükümete öneri

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, limiti 100 bin TL'nin üzerinde olan kredi kartlarından Savunma Sanayii Destekleme Fonuna yıllık 750 TL para alınmasına ilişkin yapılan yeni düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Belki limiti 100 binin üzerinde değil de 'harcaması...

13.10.2024 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, limiti 100 bin TL'nin üzerinde olan kredi kartlarından Savunma Sanayii Destekleme Fonuna yıllık 750 TL para alınmasına ilişkin yapılan yeni düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Belki limiti 100 binin üzerinde değil de 'harcaması 100 binin üzerinde olanlardan 750 lira alınır' şeklinde düzeltilebilir. Vatandaşın 100 bin liralık kredi kartı var ama belki ayda 10 bin lira harcıyor. Biz vergide adaleti her şeyin üstünde görüyoruz" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya'nın Erenler ilçesinde yapılacak toplu açılış törenine katılmak için geldiği kentte partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Parti binasında açıklamalarda bulunan Destici, gıda denetimleri ile ilgili vatandaşların daha kapsamlı şekilde aydınlatılması gerektiğini belirterek, "Son günlerde konuşulan mevzular var, gıda denetimlerinde. Ben burada şimdi firma ismi de vermek istemiyorum. Çok ayrıntıya da girmek istemiyorum. Çünkü aslında bir firma gündemde konuşuluyor ama yüzlerce firma var. Yani konuşulmayan, gündeme getirilmeyen yüzlerce firma var. Dolayısıyla da bu denetimlerin son dönemlerde sık yapıldığını da biliyoruz. Bu konuda da Tarım Bakanlığımız elindeki bütün imkanları, bütün personeli kullanarak bu denetimlerini yapıyor ve yerine getiriyor. Daha kapsamlı bir açıklamayla vatandaşlarımızın aydınlatılması gerekiyor. Siyasetçilerimiz belki de bu hususlarda en temkinli olanlar ya da tedbirli olanlar. Biz de o durumdayız. Mesela şu anda işin aslının ne olduğunu bilemiyoruz. Neticede bu firmalarımızın önemli bir kısmı yerli firmalarımız, milli firmalarımız. Dolayısıyla da bu işin arkasında başka bir şey mi vardır? Bir rekabet mi vardır? Bütün bunları göremiyoruz. Bütün bunları bilemiyoruz. Dolayısıyla her şeyin tüm çıplaklığıyla ortaya konulması gerekiyor" diye konuştu.

Destici, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınmasına yönelik düzenlemeyle ilgili de açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

"Elbette ki savunma sanayi bizim için hayatidir, çok kıymetlidir ve oraya ayrılacak ya da orayla ilgili planlanmış her kaynağı, her projeyi biz destekleriz Büyük Birlik Partisi olarak. Açık ve net söylüyorum. Birileri buna da bahane üretebilir. Ama burada tabii vatandaşlarımızın ben art niyetli olanları bir tarafa ayırıyorum. Çünkü direkt savunma sanayimize karşı olan bir kesim var. Belki limiti 100 binin üzerinde değil de 'harcaması 100 binin üzerinde olanlardan 750 lira alınır' şeklinde düzeltilebilir. Vatandaşın 100 bin liralık kredi kartı var ama belki ayda 10 bin lira harcıyor. Biz vergide adaleti her şeyin üstünde görüyoruz. Bunda en çok dillendiren bu konuda da teklifler sunan bir siyasi partiyiz. Onun için burada bu bir haklı serzeniştir, haklı şikayettir. 100 bin lira limiti olan değil de aylık kredi kartından 100 bin TL ve üzeri harcama yapanlardan bu rakam alınabilir. Bizim önerimiz bu."

Destici, il başkanlığının ardından Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, Ordu- Giresun karayolu üzerindeki trafik kontrol noktasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın baba ocağını ziyaret etti. Destici, şehidin babası Turgut Çangır ve annesi Asiye Çangır'a taziyelerini iletti.

Kaynak: DHA

Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici'den savunma sanayi destekleme fonuna alınacak paraya ilişkin hükümete öneri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:11 Hizbullah’ın İsrail’deki dronlu saldırısında Genel Kurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah'ın İsrail'deki dronlu saldırısında Genel Kurmay başkanının öldüğü iddia edildi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimleri disipline sevk etti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimleri disipline sevk etti
20:11 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu
19:53 Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun
17:20 İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı
14:28 Reynmen, Miss Turkey finalistiyle dünyaevine girdi Reynmen, Miss Turkey finalistiyle dünyaevine girdi
14:24 ABD’de şok cinayet: Annesini öldürüp parçaladı sonra da pişirdi ABD'de şok cinayet: Annesini öldürüp parçaladı sonra da pişirdi
14:22 3 aylık hamile kadına evinin önünde taciz Çığlıkları koca sokağı inletti 3 aylık hamile kadına evinin önünde taciz! Çığlıkları koca sokağı inletti
14:20 10 yıllık evli çift, 3 çocuk sahibi olduktan sonra kuzen olduklarını öğrendi 10 yıllık evli çift, 3 çocuk sahibi olduktan sonra kuzen olduklarını öğrendi
14:17 Dursun Özbek’ten Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye bomba gönderme: Çok korkmuşlar Dursun Özbek'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye bomba gönderme: Çok korkmuşlar
14:05 Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Celine Dion hakkında büyük iddia: Playback yaptı Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Celine Dion hakkında büyük iddia: Playback yaptı
13:40 Tekstil devi konkordato ilan etti Tekstil devi konkordato ilan etti
13:31 Anne ve babasını öldürüp cesetleri ile 4 yıl yaşayan kadına 36 yıl hapis cezası verildi Anne ve babasını öldürüp cesetleri ile 4 yıl yaşayan kadına 36 yıl hapis cezası verildi
13:23 Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 21:49:00. #1.11#
SON DAKİKA: Destici'den savunma sanayi destekleme fonuna alınacak paraya ilişkin hükümete öneri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.